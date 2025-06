Piknik i Parken: En rett venstre fra Leftfield

Leftfield midt i solsteiken kan enten ende med at troll sprekker, eller at ettermiddagen blir riktig så hyggelig. På Piknik i Parken ble det heldigvis sistnevnte utfall. De britiske houselegendene ble dels partystarter for de som ikke var født da Leftfield ble dannet som et klubbprosjekt i 1989, dels høytidsstund for gamle technospøkelser som hadde stått tidlig opp til lørdag å være, for å få med seg gamle helter.

Det var som om salige Quartfestivalen ‘96 plutselig føyk forbi og åpnet et tidsvindu tre tiår senere. Ut ramler Leftfield. I en annen by enn Kristiansand riktignok. Med Leftfield kom et av house-, dub-, og technosjangerens mest banebrytende prosjekter til Piknik i Parken, som et ledd i sin 35-års jubileumsturné. Starten var i 1989 i London, med duoen Neil Barnes og Paul Daley.

Førstesingelen «Not Forgotten» fra 1990 er selvsagt betegnende for bandets renommé i dag , og like selvsagt en del av et konsertsett som fokuserer på de aller største hitsene gjennom tre tiår. Selv om dette er bandet som hjalp til å forme lyden av den nedadgående spiralen i både filmen «Trainspotting», og den ikke fullt så vellykkede «The Beach» i 2000, sier det litt om katalogen at ingen av disse låtene har overlevd til i dag.