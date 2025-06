Aircondition-boom bekymrer astma- og allergiforbundet

Hei. Hva tenker du om den store økningen i salget av bærbare aircondition-enheter?

– Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) er bekymret for utviklingen vi ser, ettersom bærbare aircondition-enheter ikke er nødvendige for folk flest. Ofte kan inneklimaet og temperaturen i ulike rom forbedres med enkle tiltak som å lufte godt, bruke lyse innvendige gardiner og persienner, skjerme for sol med utvendig solskjerming, og utnytte muligheten for nattekjøling ved å lufte effektivt når temperaturen ute er lavere om kvelden og natten.

– Inneklimarådgivningen i Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) mottar årlig mellom 400 og 500 henvendelser, hovedsakelig fra privatpersoner som ønsker å forbedre inneklimaet i egen bolig.