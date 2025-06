Keith Jarrett: En unik lyrisk kraft

Tangentmester Keith Jarrett rundet nylig 80 år. Gaven til oss alle, fra ECM, er nok et soloalbum fra mesteren. «New Vienna» er den fjerde utgivelsen fra Jarretts soloturné i Europa i 2016. Tidligere har vi fått servert opptak av konserter i München, Budapest og Bordeaux, nå får vi altså Jarrett i den østerrikske hovedstaden. Nok en gang, får vi nesten legge til, tittelen på albumet er et nikk til «Vienna Concert», spilt inn i samme by 25 år tidligere. Den gangen spilte han i statsoperaen i Wien, i 2016 var han på plass i «den gylne salen» i historiske Musikverein.

Det er blitt mange soloalbum fra Jarrett etter at han i 1971 entret Arne Bendiksen Studio i Oslo, dagen etter en konsert i byen med Miles Davis, og spilte inn ikoniske «Facing You», sitt første soloalbum, og sitt første album på ECM. Etter det begynte Jarrett å turnere med improviserte solokonserter. Flere av dem er utgitt, blant dem 50-åringen «The Köln Concert», som sprengte salgsrekorder og ble stående som tidenes mest solgte pianoalbum.

Buketten av album fra turneen i 2016 viser noen av Jarretts siste konserter. I 2017 spilte han det som kan bli stående som pianistens siste konsert, før han i 2018 ble rammet av to slag og ble delvis lam på venstre side. Mens 70-tallskonsertene besto av noen få lange improviserte strekk, preges de siste konsertene av flere, kortere, improviserte strekk.