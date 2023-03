Exit 3: En helvetes nedtur

---

3

TV-DRAMA

«Exit 3»

NRK TV, premiere torsdag 2. mars med tre episoder.

---

De skal få som fortjent nå, de fire søkkrike finansgutta i «Exit» som har boltret seg med ungjenter, kokain og luksus så det har skapt overskrifter langt utenfor dekningsområdet til Dagens Næringsliv og de største seertallene for en serie i Norden.

At disse alfahannenes brede glis deres skal tørkes av dem, forteller historien alt i introen, der den ene etter den andre framstår preget av sine egne personlige inferno. Adam (Simon J. Berger) sitter på en celle, en blodig Henrik (Tobias Santelmann) står der helt satt ut og Jeppe (Jon Øigarden) kommer susende ut av et vindu i andre etasje. Hermine (Agnes Kittelsen) er i gang med å torturere seg selv.

De norske rikmannsgutta har seg med enda flere damer, på enda flere orgier i siste sesong av «Exit». Til sist går misbruket av kokain, alkohol og menneskekropper på tomgang. (Fremantle/Fremantle/NRK)

Exit – opp- og nedtur i tredje potens

En så heftig start krever mye av dramaet som skal bli fortalt, og vi hører Jeppe fastslå at alt dette krever en forklaring. Han byr i samme slengen på en karakteristikk av verden vi lever, preget av klimakrise, flyktningkrise, tilstanden i Afghanistan, og en kommersiell vurdering av Greta Thunberg.

Samfunnsanalysen hans skal fortelle noe om hva serien handler om denne gang – guttas jakt på fornybare energi-kroner – men sikkert også bidra med preg av aktualitet. Og det grepet var de jo heldige med all den tid klimaaktivisten selv er i Oslo den uka serien har premiere, for å støtte kampen mot det rettsstridige vindparkanlegget på Fosen.

Det tar ikke mange sekundene før Greta Thunberg er glemt, og Jeppes fokus er på nakne eskortepupper og rumper i stedet. Han nyter livet og skal drikke, drikke, drikke, ruse seg og ha det deilig, som han sier, sammen med Henrik og Adam. Akkurat som de pleier når de skal slappe av etter jobben, eller rømme fra sin egen begredelige menneskelige tomhet.

Disse gutta har kastet sine grådige blikk på klimakrisen nå, og de store pengene som ligger i satsingen på klimavennlig energi. En vindpark kan skaffe dem en milliard skattefritt i året.

Hvordan det skal gå til blir vi fortalt i detalj av Adam, i en sirlig detaljert forklaring som nok er mest myntet på oss seerne. Dette er ikke den eneste scenen som bærer preg av å være mer voksenopplæring enn TV-drama. Hermine (og vi) får vite hvordan en wealth manager brukes som front av de søkkrike til å plassere pengene sine i skatteparadiser.

Exit – voksenopplæring i hvordan bli rik

På et tidspunkt trår Jeppe til og med oppklare for en kollega åssen hvitvasking via eiendomshandel i Norge kan gjennomføres, med norsk lovgivning i hånd. Hvem i all verden er det som har vedtatt den loven a? lurer den unge kollegaen. Det vet ikke Jeppe, men det er altså bare å gønne på.

Forretningene går like bra som før, det er verre med privatlivet. Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden) og Adam (Simon J. Berger) skal gjøre seg enda rikere på klima-milliardene som ligger i fornybar energi. (Fremantle/Fremantle/NRK)

Og Henriks bekymring for at klima-forretningene deres kan bli granska, avfeier Jeppe lett med at her i landet er Ola Borten Moe statsråden med flere millioner i oljeprosjekter. Så her blir ingen granska.

«Exit» byr på et politisk budskap, og serieskaper Øystein Karlsen hamrer det inn i oss. Det er betimelig og greit, men denne avslutningen på «Exit» byr også på et intetsigende og langtekkelig plot om den menneskelige kostnaden den har, den evinnelige jakten på mer penger og mer nytelse.

Det går lenger mellom de snertne og skarpe replikkene til de selvgode karene nå enn tidligere. I stedet får vi høre sånt som at det slitsomt å være fattig, på grunn alle regningene. At det menneskelige mørket stadig blir understreket at dystre, alvorlige sanger fra Bill Fay, Midnight Choir og Sivert Høyem skaper kanskje riktig stemning, men gjør lite for dramaet i seg selv.

Henrik (Tobias Santelmann) jakter på nye oppturer, penger og damer i «Exit 3», men nå må han muligens betale prisen for alt. (Fremantle/NRK)

Mannemismotet i musikken står i sterk kontrast til de syke utskeielsene som også skildres og partymusikken de gangbanger til. Jeppe og gjengen hiver seg gladelig ut i nye og enda verre orgier enn sist vi så dem, og selv om den skal understreke den menneskelige tomheten til de involverte – og kanskje understreke satire – foregår denne rundpulinga i så mange og lange strekk at historien mister piffen. Til slutt virker orgiene bare å være tatt med, for at de skal overgå «TV-sjokkene» vi fikk se sist.

Dessuten har vi skjønt alt i introen at nå skal hovedpersonene få på pungen. På hver sin måte. Hermine er fortsatt på hevntoktet sitt mot eksmannen Adam. Han har også Økokrim-etterforsker Hartmann (Frank Kjosås) på nakken. I Spania nyter Williams kompis Pål (Anders Baasmo) en mer normal hverdag på Williams penger. De pengene er svenske Martin Bescow (Rolf Lassgård) stadig ute etter, og sender sin danske elsker og torpedo til Oslo for å få finne ut hvor William er.

Hermine (Agnes Kittelsen) jobber videre med sin plan for å få hevn over eksmannen Adam, med god hjelp fra svenske Martin Bescow (Rolf Lassgård). I tredje sesong har serieskaper og manusforfatter Øystein Karlsen hatt med Jo Nesbø som manuskonsulent. Denne sesongen av «Exit» har også elementer av krimdrama i seg. (Fremantle/Fremantle/NRK)

Men hvor er fjerdemann William (Pål Sverre Hagen)? Han dukker snart opp på en kamel langt ute i ørkenen, og framstår mer som en beduin enn en finansfyrste. Han har iscenesatt sin egen død og skjult seg for alt og alle det siste året. Til sist finner han igjen gode gamle, fæle William på bar i Marokko.

Hjemme opplever kona Celine (Ina Wilmann) sitt livs verste mareritt, at kontoer sperres og at kortet hennes ikke virker lenger. Men plutselig står William der igjen, lys levende, og lover at alt skal bli bra og at Celine skal få penger på kortet igjen.

Pål Sverre Hagen gjør William til den mest urovekkende av «Exit»-gjengen, men det er ikke gitt at han lenger står for den mest ekstreme oppførselen. Han er like god i rollen, som de andre skuespillerne i denne serien har vært hele veien.

William (Pål Sverre Hagen) har slitt med tilværelsen, men finner veien tilbake til seg selv - på godt og vondt i sesong tre av «Exit». (Fremantle/Fremantle)

Det er historien som trekker ned, som er for lang og som har begynt å ta seg selv for alvorlig. «Exit» har vært samtidssatire, helsvart, sprø komedie, menneskelig drama, krim og ren horror-fantasi. Serien er mange ting på en gang, og tyner virkemidlene til det ytterste. I sesong tre blir det for mye av det, så historien blir flere episoder menneskelig fælskap for lang, og noe av en ørkenvandring.

NRK slipper tre nye episoder torsdag 9. mars og de to siste i serien torsdag 16. mars. Serien kommer på NRK1 på lørdagene framover i to episoder.