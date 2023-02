TV-våren byr på mange slags favoritter

Hvilke rikinger er grådigst? Det er et av spørsmålene vi får svar på i mars, når både «Exit» og «Succession» er tilbake i nye sesonger med hele horden av overpriviligerte, selvopptatte og kyniske pengefolk i fri utfoldelse. NRK byr på tredje sesong og siste gjensyn med kvartetten av finansakrobater i «Exit» allerede 2. mars.

Henrik (Tobias Santelmann) har ikke bare gode dager i den siste sesongen av NRKs store dramasuksess. Med vårens runde skal det være slutt for «Exit» (Fremantle/Fremantle/NRK)

Noen uker seinere er familien Roy tilbake, når rikmanns-satiren «Succession» er tilbake med nye runder luksuriøs familiekrangel på HBO Max den 27. mars.

«Succession» på Sunnmøre

I «Exit» har serieskaper og manusforfatter Øystein Karlsen sendt sine karer dit mange norske superrike har søkt tilflukt det siste året, skatteparadiset Sveits. Nå skal de tjene penger på grønne verdier, men også møte seg og sine i døra på den vonde måten, ifølge innsalget i forkant. NRK sender ut tre episoder av de totalt åtte på NRK TV torsdag 2. mars.

Mediebaron Logan Roy (Brian Cox) er tilbake - og har vært innom Norge en tur - i sesong fire av den Emmy-prisete TV-favoritten «Succession». Premiere på HBO Max er 27. mars. (HBO)

Mens nordmennene er i Sveits, har et medlem av familien Roy besøkt Sunnmøre i en episode av Succession». Om Norgesbesøket handler om forretninger eller fornøyelser er ikke avslørt.

HBO har derimot fortalt at norske Eili Harboe er med på rollelista, sammen med islandske Jóhannes Haukur Jóhannesson. Norgesbesøket innebærer også at HBO kan få 14 millioner insentivkroner fra Norsk filminstitutt.

De tre arvingene til Roy-imperiet fortsetter kampen om å bli far Logans etterfølger og ny adm. dir. Om det er en av dem som har vært på Norge-besøk får vi snart vite. Fra venstre Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook) og Roman (Kirean Culkin). (HBO)

Forventningene er store til denne sesongen av «Succession». Serien blitt en internasjonal snakkis siden premieren i 2018 og innkassert 13 Emmy-priser, blant annet for beste dramaserie for sesong 2 og 3.

Mer noir med Perry Mason

HBO har et høydepunkt til å by på: sesong to av «Perry Mason», den moderniserte krimdrama-utgaven med Matthew Rhys (fra «The Americans») i hovedrollen.

Perry Mason (Matthew Rhys) er tilbake med en ny sak i Los Angeles anno 1930-tallet på HBO Max denne våren. (HBO)

Dette er prestisje-drama for HBO, en kostbar produksjon hvor det er lagt mye vekt på scenografi, stemning og skuespill. Her snakker vi modernisert klassisk noir-krim, hvor Perry Mason beveger seg i et 1930-talls Los Angeles og et amerikansk samfunn fundert på klasseskille, rasisme, sexisme og nådeløs grådighet.

Handlingen tar opp tråden fra sesong 1, et halvt år etter at Mason vant sin første store sak. Han sliter fortsatt med tilværelsen der han beveger seg i et slitent og mørkt LA til lyden av en blå trompet. Tross egne problemer bestemmer han seg for å finne ut hvem som myrdet sønnen til en oljemagnat i byen. Første episode er ute 7. mars.

Siste sesong for Ted Lasso

Hvem skulle tro at engelsk fotball på amerikansk skulle bli så populært?

Premier Leagues mest likandes manager Ted Lasso (Jason Sudeikis) er klar for en ny sesong i engelsk topp-fotball, men uten Nate (Nick Mohammed) som har begynt å jobbe for West Ham United. (Apple TV+)

Den har fått mange supportere på to sesonger, denne komedien om den trivelige, godtroende og irriterende optimistiske amerikaner og fotballmanager Ted Lasso. Nå er det klart for tredje og siste sesong av «Ted Lasso», som vant hele fire Emmy-priser i 2022 – mot alle odds.

Det er som om Millwall skulle rykke opp den ene sesongen, og vinne Premier League den neste, for å si det i fotballtermer for denne serien er basert på en figur som reklamerte for amerikanske NBCs fotball- og sportssendinger på TV. Etter denne sesongen er riktig nok fotballeventyret over for Ted Lasso (Jason Sudeikis). Første match for sesongen er 15. mars.

Nye kamper for Yellowjackets

«Yellowjackets» er thrillerserien som kom fra ingensteds og ble en stor snakkis for et drøyt år siden. Flere episoder i serien er regissert av Eva Sørhaug, som har både unge og veletablerte skuespillere på rollelista - de mest kjente er Christina Ricci, Juliette Lewis og Melanie Lynskey. (Brendan Meadows/NTB kultur)

Thrilleren «Yellowjackets» kom litt ut av det blå høsten 2021, men ble etter hvert en stor snakkis i løpet av ti episoder. Nå er fortsettelsen her, og historien følger de samme karakterene i flere tidsperioder.

I 1996 krasjer et fly med et fotball-lag av skolejenter i villmarka, og måtte klare seg der i halvannet år. 20 år seinere har de overlevende stablet en slags tilværelse på beina, men må kjempe for livet på ny.

Sophie Nélisse, Liv Hewson, Sophie Thatcher, Jane Widdop og Ella Purnell spiller noen av de unge fotballspillerne som må overleve i skogen i «Yellowjackets». (Paul Sarkis/Paul Sarkis/SHOWTIME)

Noe av det gledelige med serien er her får Christina Ricci, Juliette Lewis og Melanie Lynskey vise hvor gode skuespillere de er. Sesong to av «Yellowjackets» på SkyShowtime har premiere på lørdag 25 mars.

Mer stjernekrig i «The Mandalorian»

Før fjorårets «Andor» hevet terskelen for hvor bra en Star Wars-serie faktisk kan være, var det «The Mandalorian» som gjaldt. Nå er Mando tilbake, stadig med Pedro Pascal (han fra «The Last of Us») bak hjelmen i hovedrollen som rettskaffen dusørjeger ute i rommet.

I sesong tre skal han visstnok besøke hjemplaneten Mandalore, hvor han treffer på mange andre hardhauser fra hans eget folk.

Dusørjegeren Mando og hans lille følgesvenn Grogu er klare med sesong tre av den populære, og veldig gode, Star Wars-serien «The Mandalorian». (Disney+)

Traileren forteller også at han stadig har imperiets plageånder i hælene, og at det er i emning en stor fare som truer hele galaksen. Men det går nok bra med Mando, for manus til sesong fire allerede skrevet ferdig. Star Wars-helten er tilbake på Disney+ den 1. mars.

Fantasy-suksessen «Shadow and Bone»

«Shadow and Bone» kan skryte av å være fantasyserien som Netflix faktisk valgte å fortsette med – i motsetning til de mange strømmegiganten har valgt å kansellere. Strømmetallene serien i løpet av en april-uke for to år siden sørget nok for det – serien om tenåringene Alina og Mals kamp mot ondskapen i Ravka.

Alina (Jessie Mei Li) og Mal (Archie Renaux) er ute på reise og leit etter mytiske skapninger i fortsettelsen av fantasy-suksessen «Shadow and Bone» på Netflix. (Netflix/COURTESY OF NETFLIX)





Serien mikser Leigh Bardugos mange fantasybøker, et univers av mørk magi mot gode krefter. Her snakker vi klassisk og velkjent kamp mellom de gode og de onde. Fantasy-fansen har noe å se fram til 16. mars, når hele sesongen kan fråtses på rappen.

