Kinosuksessen «Krigsseileren» blir serie på Netflix

«Krigsseileren» ble sett av over 400.000 på kino i 2022. Nå kommer filmen i forlenget utgave som miniserie i tre episoder på Netflix, en TV-versjon som er en utvidet versjon av den to og en halv times lange filmen.

Regissør Gunnar Vikene er strålende fornøyd over Netflix-samarbeidet. Det innebærer at han får fortalt en noe mer detaljert historie enn det filmen hadde plass til, om norske sjømenns vesentlige rolle under andre verdenskrig. Nå blir denne historien gjort tilgjengelig for et stort, internasjonalt publikum, et prosjekt som i utgangspunktet faktisk var skrevet for miniserie-formatet, forteller han.

Større historie og publikum via Netflix

– Jeg klarte ikke å gi helt slipp på ideen om å få fortelle denne historien i et annet format. Da vi var i gang med å klippe filmen, innså vi at mange av opptakene ikke fikk plass i spillefilmen, sier han.

– Det er veldig sjelden at man får en mulighet som dette, å få gå enda lenger inn i stoffet og fortelle en historie som en TV-serie kan gjøre. Det har vært en ambisjon for hele prosjektet, at historien om krigsseilerne og familiene deres skulle bli mer kjent. Vi opplever at vi har bidratt til dette med filmen, og at historien blir tilgjengelig på en plattform som Netflix kan bidra til at enda flere får kjennskap til den, sier Vikene.

Regissør Gunnar Vikene under innspillingen av «Krigsseileren», som kommer på Netflix i utvidet miniserie-versjon den 5. april. Filmen skal også legges ut på plattformen. (Roxana Reiss/Netflix)

I selskap med «Troll» og «Kampen mot Narvik»

«Krigsseileren» skal ut på Netflix i både film- og miniserieversjon den 5. april. Her vil Vikenes og Mer Films kinosuksess gjøre selskap med norske Netflix-produksjoner som «Troll» og «Vikingulven», samt krigsfilmen «Kampen om Narvik», som alle har toppet de internasjonale strømmebarometrene på Netflix i vinter.

«Krigsseileren» er basert på sanne historier om norske sjøfolk og deres familier under og etter andre verdenskrig. Nå får regissør Gunnar Vikene brukt mer av opptakene som ble gjort under innspillingen av filmen. De satt igjen med mye ubrukt materiale, forteller produsent Maria Ekerhovd i Mer Film.

– Vi satt igjen med over seksti timer med opptak etter filmingen. Nå er vi veldig glade for at filmen får et videre liv og at historien den formidler blir gjort tilgjengelig for et enda større publikum. Netflix har brutt den barrieren som undertekster er for film og TV.

Norsk film og TV treffer et stort publikum

– Strømmetjenesten har fått et stort internasjonalt publikum til å se mer film og serier på andre språk. Vi ser det med suksessen som «Troll» og skandinaviske produksjoner har oppnådd. Det er gøy og inspirerende at norske serier og filmer treffer og blir sett av et utrolig stort publikum, sier Maria Ekerhovd i Mer Film.

Sett av over 400.000 på norsk kino: «Krigsseileren», med blant andre Alexandra Gjerpen og Pål Sverre Hagen på rollelista sammen med hovedrolleinnehaver Kristoffer Joner. (Roxana Reiss/Netflix)

«Krigsseileren» godt mottatt

Den norske krigsfilmen fikk en rekke femmere og seksere av norske anmeldere ved kinopremieren i september i fjor. Det er Kristoffer Joner som har hovedrollen som Alfred i «Krigsseileren», norsk sjømann og trebarnsfar i farlig farvann. Når tyskerne okkuperer Norge blir han og kollega og barndomsvenn Sigbjørn (Pål Sverre Hagen) del av den store norske handelsflåten som frakter varer og krigsmateriell for de allierte med livet som innsats. Hjemme i et okkupert Bergen må Alfreds kone Cecilia (Ine Marie Wilmann) ta seg av de tre barna.

Ine Marie Willmann spiller Cecilia, som må vente hjemme på nytt om ektemannen Alfred under krigen i «Krigsseileren», som får den engelske tittelen «War Sailor». (Stian Servoss)

TV-versjonen av filmen blir på tre timer, har fått nye scener, mer musikk og effekter. Hva det er som ellers skiller miniserien fra den opprinnelige filmen, vil regissøren helst ikke røpe for mye av.

– En forlenget versjon av filmen vil by på litt mer fordypning i karakterene, og litt mer kontekst i forhold til omstendighetene de befinner seg i. Som for eksempel at man får vite om hvor mange skip som går ned til enhver tid, sier regissør Gunnar Vikene.

Pål Sverre Hagen spiller sjømannen Sigbjørn i «Krigsseileren». ute på havet når Norge blir okkupert og den norske handelsflåten blir en del av de alliertes krigsinnsats i kampen mot Tyskland. (Mer Film/Netflix)

– Til havs var et av de farligste stedene å være under andre verdenskrig, og det var mange norske sjøfolk som døde. Norske sjømenns innsats var et viktig bidrag under krigen, og nå kan flere få vite om denne historien. Etter mitt syn har de ikke fått den anerkjennelsen de fortjener, sier Vikene.

De norske sjøfolkenes krigsinnsats ble ikke offisielt anerkjent av norske myndigheter før i 2013.