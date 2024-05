Juklerød-perle sendte VIF videre i NM – første hjemmeseier på 7,5 måned

Det ble en sjansefattig kamp da Vålerenga tok imot Tromsø til cupens 3. runde på Intility Arena. Det var lite å si på at det sto 0–0 etter ordinær tid.

Det måtte et dryss briljans fra Simen Juklerød i første ekstraomgang til for å skille lagene. Kampen var seg selv lik da Juklerød mottok ballen på hjørnet av 16-meteren, i det 100. minutt, men så stopper også likheten med kampen for øvrig.

En overstegsfinte inn i banen før han dytta ballen over på venstre var nok til å skaffe seg de nødvendige centimeterne. Deretter dro trakk Juklerød kjapt av, og lirka ballen via lengste stolpe – og i mål. Med det ble han også matchvinner.

– Det er ikke ofte det, så det er veldig gøy. Det er viktig å få en seier nå. Vi må spille for supporterne. De har fortjent det, sa Simen Juklerød til NRK etter kampslutt.

Bakkes andre seier på Intility

Det var med andre ord en klassescoring som sendte VIF videre til 4. runde i norgesmesterskapet – og sikret Geir Bakke hans andre seier på Intility Arena etter at han tok over trenerjobben i fjor sommer. Seieren smakte nok ekstra godt etter den dårlige sesongstarten til VIF, der de senest tapte 5–3 mot Mjøndalen.

-Det har vørt noe blytunge dager. Kan ikke si vi har vært så stolt over det vi har gjort de siste dagene. Vi krasja inn i en fjellveg på søndag, og vi kjemper i hvert fall i dag, selv om det ikke er pent, sa VIF-kaptein Christian Dahle Borchgrevink til NRK, og fortsatte:

– Det er et signal. Vi vinner mot eliteseriemotstand. Det er vanskelig når det går litt dårlig og ting ikke stemmer og du ikke har den selvtilliten. Da handler det om å gjøre drittjobben, og så får vi krydre seinere.

Også Geir Bakke syns det var deilig å slå tilbake etter noen magre kamper i serien så langt.

– Det var deilig med seier, og få slått tilbake og vinne etter den Mjøndalen-kampen sist. Det smakte det. Ganske rotete kamp i store perioder, men en del bra elementer her også. Det blir vel en jevn kamp til slutt på mange måter som bikker i vår retning, sa han til NRK.

NM i fotball 2024: Vålerenga - Tromsø Geir Bakke fikk sin andre seier på Intility arena, som VIF-trener. (Fredrik Varfjell/NTB)

Sjansefattig

Det var som nevnt en veldig sjansefattig kamp mellom de to lagene. Tromsø kontrollerte ballen det meste av tida, mens VIF forsøkte seg med noen kontringer, og tidvis også angrep mot etablert forsvar – uten at det ene eller andre bød på større eller mindre muligheter.

Det holdt imidlertid på å gå galt for Vålerenga allerede etter ti minutter da Martin Kreuzriegler leverte en elendig klarering etter litt kommunikasjonstrøbbel med målvakt Jacob Storevik. Ballen havna hos Vegard Erlien, som leverte en tilsvarende svak avslutning mot en VIF-keeper på halvdistanse.

Vålerenga kom seg utover i omgangen, og avslutta de første 45 best, og burde hatt et straffespark fem minutter før pause, da Mees Rijks ble løpt over ende inne i feltet, men Tore Hansen var uenig.

– Siste 10 minutter – kvarteret løfter vi oss betraktelig, sa VIF-trener Geir Bakke til NRK etter første omgang.

– Vi er ikke helt på topp. Vi sliter litt i det høye presset, sa kaptein Borchgrevink, og ønsket seg bedre press i andre omgang.

– Vi blir spilt mye lavt, og må løpe etter. Litt rotete, og kanskje litt slitne når vi får tak i ballen, så vi må få til det høye presset vårt.

Jones El-Abdellaoui var Vålerengas friskete spiller offensivt i første omgang. (Fredrik Varfjell/NTB)

TIL nærmest

Det ble likevel en andreomgang som lignet veldig på den første, men det var VIF som fikk omgangens første målsjanse da en frisk, og god Jones El-Abdellaoui la på sprang nedover Tromsøs banehalvdel, som var ganske folketom. Avslutninga gikk imidlertid et godt stykke utenfor.

Deretter gikk kampen tilbake i dvale, fram til Tromsø satte innpå Lasse Nordås i det 78 minutt. En snaut minutt seinere banka han ballen i krysstanga.

VIFs innbytter Filip Thorvaldsen prøvde lykken helt på tampen av ordinær tid, men skuddet gikk via et Tromsø-bein, og utenfor.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger, og tankene begynte å fly tilbake til den siste kampen i 2023, der VIF ble sendt ned i 1. divisjon etter tap i straffesparkkonkurranse mot KBK.

Ønsket revansje

Én som hadde akkurat den kampen i hodet var mannen som bomma på straffesparket som sendte VIF ned – Christan Dahle Borchgrevink. Han frykta imidlertid ikke straffekonk. Snarere tvert imot.

– Jeg tenkte på det faktisk, og jeg håpa nesten på det slik at jeg kunne fått revansje, smilte han til NRKs reporter.

Men det ble aldri behov for noen straffer. VIF holdt unna, og var selv nærmest å sette mål nummer to, i andre ekstraomgang. Den største kom på overtid. Vålerenga stormet framover etter et Tromsø-frispark, og var til slutt tre mot én TIL-forsvarer. Ola Kamara, som hadde et godt innhopp, valgte å gå for egne sjanser, men skjøt over.

Det fikk likevel ingen konsekvenser. Kampen var over og VIF er klare for 4. runde i cupen.

---

Kampfakta

NM menn, tredje runde

Vålerenga – Tromsø 1-0 (0-0) e.o.

Intility Arena, 7135 tilskuere.

Mål: 1-0 Simen Juklerød (100).

Dommer: Tore Hansen.

Gult kort: Christian Borchgrevink, Fidel Brice Ambina, Magnus Riisnæs, Vålerenga, Tobias Guddal, Jesper Robertsen, Runar Norheim, Anders Jenssen, Tromsø.

Vålerenga (4-2-3-1): Jacob Storevik – Christian Borchgrevink, Aleksander Hammer Kjelsen (Aaron Kiil Olsen fra 100.), Martin Kreuzriegler (Nathan Fasika Idumba fra 117.), Simen Juklerød – Fidel Brice Ambina, Stian Sjøvold (Elias Hagen fra 27.) – Jones El-Abdellaoui (Filip Thorvaldsen fra 82.), Petter Strand (Adrian Kurd Rønning fra 83.), Magnus Riisnæs – Mees Rijks (Ola Kamara fra 45.).

Tromsøs lag: Jakob Haugaard – Vetle Skjærvik, Anders Finjord Jenssen, Tobias Kvalvågnes Guddal, Jesper Bergset Robertsen, Jens Hjertø-Dahl – Felix Winther (Sakarias Opsahl, 78), Kent-Are Antonsen (Isak Vådebu, 90), Runar Norheim (Yaw Paintsil, 97), Jakob Napoleon Romsaas (Lasse Nordås, 78), Vegard Erlien.

---