«Troll» topper Netflix-listene i verden

Filmen er vist hele 128 timer på to uker og tallene øker fortsatt, opplyser Netflix. Filmen gjør det godt rundt om i verden og topper listene over den mest sette filmen med et annet språk enn engelsk i 93 land.

Det inkluderer blant annet Norge, USA, Frankrike, Tyskland, England, Japan, Sør-Korea, Brasil og Mexico.

– Det er helt utrolig at vi i lille Norge kan lage en film som når så bredt ut over hele verden. Jeg er kjempestolt av hva vi har skapt sammen, og veldig inspirert til å jobbe videre, sier regissør, Roar Uthaug.

