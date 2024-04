– Bør sikre at verdens eldste kvinneradio kan fortsette å eksistere

– Jeg mener det er veldig viktig å bevare RadiOrakel. Her mener jeg kulturbyråden må på banen og sørge for at de ikke må legge ned, sier Sunniva Holmås, gruppeleder for SV i Oslo bystyre.

Redaktør for RadiOrakel, Hanne Rye Hanssen, fortalte Dagsavisen nylig at den 42 år gamle radiostasjonen kan måtte stenge dørene om de ikke får økte midler av Oslo kommune.

RadiOrakel på en knivsegg

RadiOrakel skrev da følgende på egen Instagram-konto: «I år kan radioen måtte stenge for godt. Vi har lenge operert på en knivsegg når det kommer til økonomi, og har etter FN-nettet ble ilagt utfasing hatt enda større utfordringer. Uten en økning i midler, vil 2024 bli RadiOrakels siste år»

RadiOrakel så dagens lys i 1982, som «verdens eldste kvinnedrevne feministiske radiokanal», ifølge dem selv. Kanalen har vært et springbrett for mange sterke kultur- og mediestemmer i lang tid.

RadiOrakel har så langt samlet inn rett under 48.000 kroner på Spleis for å holde seg i live. De søkte 960.000 i driftstilskudd for 2025, og fikk 214.000 i 2024. De varsler mulig nedleggelse om de ikke finner en løsning.

Peker på byrådserklæringen

Holmås minner om at fristen for å søke mediestøtte for 2024 gikk ut for to uker siden.

– Det er satt av 3,5 millioner til fordeling, det betyr at her bør det være rom for å sikre at verdens eldste kvinneradio kan fortsette å eksistere, sier hun.

I tillegg mener hun at byrådet må gi økt driftsstøtte for 2025.

– De har i byrådserklæringen at støtten til kulturaktører skal økes, og hvis de står ved det løftet så er det rom for å gi RadiOrakel og andre viktige kulturaktører mer støtte i krevende tider, sier Holmås.

Dagsavisen har prøvd å få kulturbyråd Anita Leirvik North i tale, uten hell.

