Danby Choi i tale: Flaut om 15.000 signaturer vippet meg av pinnen

Choi, som er redaktør for kulturavisen Subjekt, holdt tale ved Henrik Ibsens grav på Vår frelsers gravlund i Oslo.

Det var Oslo Høyres medlem i 17. mai-komiteen i hovedstaden, Mehmet Kaan Inan, som inviterte Choi til å tale. Flere av de andre partienes komitémedlemmer, blant annet SV, Arbeiderpartiet og Sentrum, har vært kritiske til valget av Choi. Det har også vært en underskriftskampene mot avgjørelsen.

Flyttet grensene

– Ibsen stakk fingeren i vepsebolene, poengterte det tabubelagte og flyttet på grensene for hva som var lov å si, sa Choi i talen.

Han viste til at Henrik Ibsen kjempet «en konstant krig i opposisjon mot konsensusdyrkerne» for å få oppført stykkene sine.

– Hans rett til stadig å gjøre det, selv om han ble motarbeidet, er noe av det grunnleggende vi feirer i dag: Grunnloven og paragraf 100 om ytringsfrihet, sa Choi.

– Så da jeg først ble tildelt æren av å bekranse selveste Henrik Ibsens grav her på Vår frelsers kjendisgravlund, hvor mange av de største bidragsyterne til norsk kulturhistorie ligger begravet, må jeg si at det ville ha vært direkte flaut om jeg lot 15.000 signaturer vippe meg av pinnen. Jeg tror Henrik Ibsen ville ha ledd av meg, sa redaktøren i talen.

Mot diktaturer

Ifølge Choi var 2023 første gang på 35 år at det igjen er flere diktaturer enn demokratier i verden.

– Institusjoner strammer inn. Korrekthetskultur brer om seg. Statsledere utvider sine fullmakter.

– Nå vibrerer det under beina mine. Jeg tror det er Henrik Ibsen som snur seg i graven, sa Choi – til stor latter fra tilhørerne.

Noe av bakgrunnen for kritikken mot valget av Choi henger sammen med at Subjekt-redaktøren i fjor stilte opp i en Tiktok-video med en mann som er dømt for seksuell omgang med en mindreårig. Choi har tidligere lagt seg flat og beklaget Tiktok-videoen.

