Støy kan gi deg hjerteinfarkt

Støy påvirker alle mennesker forskjellig, og særlig er det folk som bor i større byer som utsettes negativt.

Noen byboere føler at de har vent seg til bråket mens andre har forsøkt å lydisolere hjemmene sine uten å lykkes, og er nå prisgitt naboens stereoanlegg, en bensindrevet løvblåser eller en motorsykkel med rett rør flere kvartaler unna. Og, for mange er støyen blitt en naturlig del av hverdagen, noe de kanskje ikke er klar over før de prøver å sovne på landet til lyden av sirisser og oppdager ikke får sove fordi det er for stille.

Hvor ofte har vi ikke fått høre at vi bør skru ned lydnivået på hodetelefonene? (Thomas Brun/NTB)

Prematur død

EU og Verdens helseorganisasjon har for lengst anerkjent at støy er en miljøgift som alle andre, i og med at det er en miljøfare som kan skade menneskers helse. Ifølge Det europeiske miljøbyrået er støyforurensning den nest største miljøtrusselen mot helsen og forårsaker 12 000 for tidlige dødsfall i året, skriver den britiske avisen The Guardian.

Avisen New York Times utforsket nylig de skadelige effektene av støy i et prosjekt som tok sikte på å avdekke hvilke støynivåer og lydkvaliteter som kan føre til langsiktige helsekonsekvenser. Det fant ut at ubehagelig støy som kommer inn i kroppen gjennom ørene sendes videre til hjernens stressdeteksjonssenter. Dette området, som kalles amygdala, utløser en kaskade av reaksjoner i kroppen.

[ Det er ikke alltid like lett å samarbeide om et samlivsbrudd ]

Forskerne skannet hjernen til mennesker mens de lyttet til ubehagelige lyder – spiker som skraper på en tavle, lyden av et tannlegebor – og så på live mens amygdalas ble aktivert. De festet også blodtrykksmålere og støymålere på bilmonteringsarbeidere i løpet av et skift for å se hvordan blodtrykket og hjertefrekvensen steg i takt med støyeksponeringen. Og for å simulere støyfulle netter spilte forskerne av dusinvis av sporadiske opptak av forbipasserende tog og fly i soverommene til friske frivillige forsøkspersoner.

Neste morgen hadde de frivillige høyere adrenalinnivåer, stivnede arterier og en økning i plasmaproteiner som indikerer betennelse.

Hjerteinfarkt

Støy kan faktisk utløse umiddelbare hjerteinfarkt: Høyere nivåer av flystøy i løpet av de to timene som går forut for dødsfall om natten, har blitt knyttet til hjerterelatert dødelighet, skriver New York Times i sin undersøkelse.

Og da forskere ved Massachusetts General Hospital analyserte hjerneskanninger og helsejournaler fra hundrevis av mennesker, gjorde de en oppsiktsvekkende oppdagelse: De som bodde i områder med mye trafikkstøy, hadde større sannsynlighet for å ha høyt aktiverte amygdalas, arteriebetennelse og – innen fem år – større hjertehendelser. Sammenhengen vedvarte selv etter at forskerne hadde justert for andre miljø- og atferdsfaktorer som kan bidra til dårlig hjertehelse, som luftforurensning, sosioøkonomiske faktorer og røyking.

[ En seier for et tannhelsetilbud til psykisk syke og rusavhengige ]