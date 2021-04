De ble ranet med kniv. Det vil de dømmes for selv

– Vi var nyforelska, på kjærlighetsreise til Rio de Janeiro. Det var julaften. Vår seks måneder gamle sønn Béla sov i vogna, vi var ekstremt lykkelige. Plutselig var det blitt seint, og få folk ute i overklassestrøket ved innsjøen, der vi hadde tilbrakt kvelden. Vi skulle bare ta en kjapp snarvei gjennom en park, kanskje hundre meter, forteller Edy Poppy til Dagsavisen.

Edy Poppy og Julian Blaue tilbake i Rio i 2018. (Diogo Lisboa )

– Plutselig dukket det opp to menn med en svær kniv. «Gi oss alt dere har!», ropte de. Det var et sånt øyeblikk der man går fra sitt livs lykkeligste til det aller verste på sekunder. «Nå er det over», tenkte jeg, sier Poppy.

Traumatiserende

I stedet ble det starten, på noe kunstnerduoen Blaue & Poppy ikke kunne sett for seg der og da.

– Først kom politiet, komplett med maskingevær. De klarte å fange mennene som hadde overfalt oss. Jeg fikk øyekontakt med en av dem. Det blikket sitter i meg ennå. Jeg har fortsatt traumer, sier Poppy.

Hvem er ofrene?

Paret anmeldte saken til turistpolitiet.

Hvem er egentlig ofrene her? Vi, som tilhører middelklassen, og overklassen globalt sett? Eller den fattige underklassen? — Julian Blaue, kunstner

Men så angret de.

– Vi begynte å tenke på fordelingen av globale goder. Hvem er egentlig ofrene her? Vi, som tilhører middelklassen, og overklassen globalt sett? Eller den fattige underklassen? spør Julian Blaue.

Edy Poppy og Julian Blaue tilbake i Rio i 2018, for å samle bevis mot seg selv til rettssaken mot dem selv. (Diogo Lisboa )

Rettsdrama live

Edy Poppy har skrevet flere skjønnlitterære bøker. Julian Blaue er ansatt ved institutt for visuelle og sceniske fag ved Universitetet i Agder. Begge har jobbet mye med performance.

Nå har de laget forestillingen «Rettssaken mot oss selv», innen en sjanger de kaller «CourtStageTV». Den er inspirert av den amerikanske fjernsynskanalen «CourtTV», som viser ekte rettssaker, usensurert rett på TV.

Fra «CourtStageTV», der en tenkt koalisjon av allverdens stater går til sak mot Blaue og Poppy. (Ole Johan Moe)

– Vi snudde hendelsen i Rio på hodet, og laget en omvendt kriminalhistorie. Den kringkaster vi live, på engelsk, med Kilden teater som TV-studio. «The Imagined States of All Nations» går til sak mot. Blaue & Poppy». Vi har begått en forbrytelse med globale konsekvenser. Vi håper vi blir dømt av den globale juryen, sier Blaue.

Anmeldte seg selv

Vent litt. Hæ? Det var jo Edy Poppe, Julian Blaue og til og med babyen deres som ble angrepet med kniv? Det må da gjøre dem til udiskutable ofre her? Ikke til forbrytere?

Nei, mener paret. De forklarer:

– Først vedtok vi en lov mot strukturell vold. Så anmeldte vi oss selv for å ha brutt den.

Strukturell vold

«Strukturell vold» er et begrep den norske samfunnsforskeren Johan Galtung, som blant annet regnes som grunnleggeren av tverrfaglig freds- og konfliktforskning, lanserte i 1969.

– Galtung definerer det som «avoidable impairment of fundamental human needs», altså «unngåelig forringelse av fundamentale menneskelige behov». Hans eksempel er kampen mot tuberkulose. At folk dør av sykdommen, er ikke vold. Men så snart man har oppfunnet en vaksine, og har mulighet til å vaksinere alle, da er det strukturell vold om man likevel ikke gjør det, noe som oftest går ut over økonomisk underprivilegerte, sier Julian Blaue.

Beviser fra Rio

Blaue & Poppy har jobbet med jussdramaet i flere år. Overfallet i Rio skjedde julaften 2015. I 2018 dro paret tilbake til Rio på leting etter bevis mot seg selv. Rettssaken som strømmes denne uka er siste akt.

Aktor, for anledningen skuespiller Laura Mitzkus, vil argumentere for at Edy Poppy og Julian Blaue har begått strukturell vold fordi de, som nordmenn flest, tilhører den globale middel- og overklassen, som utbytter den globale underklassen.

Forsvareren, alias skuespiller Samantha Lawson, argumenterer for at paret må frikjennes, at de lider av posttraumatisk stress-syndrom, muligens også stockholmsyndrom, og ikke forstår rekkevidden av det de har begitt seg ut på.

Loven mot strukturell vold er dessverre ikke offisielt vedtatt. Men det er en skandale! — Edy Poppy, kunstner

Gratis for alle

Den norske dommeren, Jacob Jensen, er utdannet både jurist og skuespiller. Han vil sørge for rettferdig saksgang. Dessuten lede publikum, som utgjør juryen, mot deres konklusjon: Skyldig? Eller ikke skyldig?

Å se rettssaken og være del av juryen er gratis, man må kun sende e-post til trialagainstourselves@gmail.com i forkant av livestrømmingen torsdag, fredag eller lørdag, så åpnes muligheten for å være med i «rettssalen».

– Selvsagt forstår vi at dette ikke er en gyldig rettssak, siden loven dessverre ikke er offisielt vedtatt. Men det er en skandale! Rettssaksshowet protesterer mot å være et show. Helst ville vi vært i en anerkjent rettssal, i Tingretten, sier Edy Poppy.

Aktor Laura Mitzkus argumenterer for at Edy Poppy og Julian Blaue er skyldige er strukturell vold. (Ole Johan Moe)

Passe straff

En offisiell lov mot strukturell vold, ville fått store globale konsekvenser:

– Globale strukturer gjør at noen profitterer, og noen lider, sier Julian Blaue.

– Det er ekstremt vanskelig å være et etisk handlende menneske i verden. Vi utøver strukturell vold hver dag. Det er forferdelig at vi tvinges til å bli voldsutøvere. Gjerningspersoner. Blir vi dømt i rettssaken, ønsker vi at det skal få følger. Samtidig er vi litt redde for straffen. Vi ønsker at den skal være adekvat. Er den for hard, blir loven ubrukelig. Om juryen for eksempel dømmer oss – og resten av den globale middel- og overklassen – til livstid i fengsel, er den ikke levedyktig, sier Edy Poppy.

– De som skapte strukturene må ansvarliggjøres. Strukturene, og de som profitterer på dem, må endre seg. Det er det vi ønsker rettssaken mot oss selv skal synliggjøre. Vi vil sette presedens, sier Julian Blaue.

Julian Blaue på CourtStageTV. (Ole Johan Moe)

