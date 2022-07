Måneskin, Sigrid, Musti og Rambow fikk Slottsfjell til å skinne

Slottsfjell er tilbake, nå ved fjorden, knapt ved foten av fjellet der festivalen først oppsto og er oppkalt etter. Men området på Kaldnes rett over gangbrua fra brygga i Tønsberg, framstår som uendelig mer fleksibelt og funksjonabelt enn den gamle skrenten, med store og naturlige sceneplasser ute og enorme muligheter i de gamle lokalene til nedlagte Kaldnes mekaniske verksted. Der pulserer mat- og underholdningshallene på dagtid og nattelivet, DJ-ene og strobelyset tar over når konsertene stilner på den store Kongescenen, der hvor Karpe herjet stort torsdag kveld på den tredje og siste festivalkonserten denne sommeren, før de skal innta Oslo Spektrum med hele ti konserter i august.

Slottsfjell 2022 bærer mange av bumerkene til den norske festivalbransjens «Comeback Kid», Toffen Gunnufsen, den gamle Quart-sjefen som har tatt roret som festivalsjef i Tønsberg. Her er innovasjon side om side med publikumspleie og noen av dagens skarpeste band og artister, de fleste innen hip hop, punk og R & , og mange overrasket stort. Torsdagen kom på tampen av regnværsdagen onsdag, da Lewis Capaldi og Dagny toppet en dag som på papiret framsto som helt ok. Men torsdagens artistbukett på Slottsfjell kunne gjøre enhver annen festival misunnelig, og ble da også stående som et utropstegn over festivalen som mot alle økonomiske odds er tilbake i ny ham, større enn noen gang.

Sigrid tar inn hele Kaldnes under sin opptreden på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Med Sigrid, Karpe og Måneskin på topp, var dagen naturlig nok utsolgt og vel så det, men foran de første artistene var det likevel glissent på betongplenene. Ash Olsen leverte likevel så det holdt, og tok seg tid til å hilse på nær sagt alle publikummerne etter sin konsert som startet idet festivalen åpnet. For Rambow, den første av et imponerende Oslo-heat av artister som lagde fest på Slottsfjell denne torsdagen, hadde ikke den litt beskjedne mengden foran scenen noe å si. Det ble en oppvisning i flyt, publikumsfrieri, røyk og pyro fra verdens største artist fra Furuset akkurat nå. Kjemien mellom Simon Tedros Negash som han egentlig heter, og hans faste DJ og produsent Orio, var bokstavelig talt brennbar. Orio gjorde også sin egen greie inni konserten, blant annet «V5» som han har utgitt sammen med svenske Yasin. Det ble likevel mer Furuset enn Rinkeby på Slottsfjell denne ettermiddagen, og duoen får diplom for festivalens største glis og mest energiske minishow.

Så gikk det slag i slag. Myra leverte så det holdt i kjent stil og med fullt dansecrew på Verftet-scenen, men litt uheldig var det at hun og Emma Steinbakken kolliderte tidsmessig. 19-årige Steinbakken fra Jessheim er en artist vi har sett vokse seg til et talent helt utenom det vanlige, og hun hadde null problemer med å smelte ned den nest største scenen på Slottsfjell.

Myra fra Bergen løftet ettermiddagen på Slottsfjells siste dag. (Mode Steinkjer)

Som sagt var det Oslo-artistene som dominerte Slottsfjell denne torsdagen, særlig hvis man regner Karpe inn i kabalen. Men en av dem vi gjerne hører og ser mer av er Musti, et av norsk hip hops største talenter som både har satt seg selv og Tøyen på kartet med smarte tekster og låter som fester seg. Konserten på Slottsfjell skuffet ikke, en nedstrippa men høyenergisk affære som lover mye godt for framtida og blant annet Øyafestivalen hvor hun altså spiller på hjemmebane.

Punk og hardcore ble det også plass til på Slottsfjell, med Turnstile på Baltimore som det største trekkplastret. Kvintetten som har utgitt fem album på et drøyt tiår har en energi på scenen få tar etter dem, godt sugd ut av Marylands hardcoremiljø som de har holdt godt liv i. De tre kvarterene med Turnstile før Sigrid skulle på scenen var noe av det beste på Slottsfjell 2022, ved siden av Måneskin, som viste at de er noe langt mer, eller kanskje noe helt annet enn et Eurovision-band – tross Tix på plass bak scenen. Måneskin spiller glampunk av tungt og edelt merke, og det gjør ingenting om man ikke kan italiensk så lenge showet og attityden er så universell som hos Roma-kvartetten.

Den britiske rapperen Tion Wayne har en hengiven fanskare i Norge - og på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Slottsfjell under Sigrid-konserten. (Mode Steinkjer)

Sigrid har vi sett flere ganger denne sommeren, og på Slottsfjell giret hun opp et par hakk i tråd med et relativt ungt publikum. Hun gjorde en helt ok konsert på Kongescenen som var hemmet av noe svak og ustadig lyd, og av folk som der og da var mer opptatt av å høylytt planlegge kvelden videre enn å høre på Sigrid. Hun vant likevel på sjarmen og et par hits som ikke kan slå feil uansett lyd.

Så kom Karpe på scenen, og avsluttet det hele, med en konsert som går over i historien som en av 2022-sommerens store festivaltriumfer. Les anmeldelsen av konserten her (+).

Orio og rambow på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Rambow, eller Simon Tedros Negash, bragte Furuset til Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Emma Steinbakken har opparbeidet seg en enorm rutine og gode låter på svært kort tid. Her Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Vokalist Brendan Yates fløy høyt over Slottsfjell med bandet Turnstile. (Mode Steinkjer)

Magdi og Karpe avsluttet Slottsfjell 2022 med en monsterkosert. (Mode Steinkjer)

Nå er det like før det dropper med Karpe på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Karpe på Slottsfjellfestivalen 2022. (Mode Steinkjer)

Karpe på Slottsfjellfestivalen 2022. (Mode Steinkjer)

Slottsfjell har gjenoppstått som festival i Tønsberg, på Kaldnes. (Mode Steinkjer)

Slottsfjell byr på mange rom og aktiviteter. (Mode Steinkjer)

Fyr og flamme med Orio under Rambow-konserten på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Karpe er sommerens store band, her fra Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Den som ga Sigrid en rose var kveldens mest populære. Slottsfjell i Tønsberg. (Mode Steinkjer)

Sigrid tar inn hele Kaldnes under sin opptreden på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Musti fra Tøyen inntar Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Måneskin-gitarist Thomas Raggi holdt stilen på Slottsfjell i Tønsberg. (Mode Steinkjer)

Emma Steinbakken fra Jessheim på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Måneskin på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Damiano David, vokalist i Måneskin, på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Kaldnes på Nøtterøy-siden av Tønsberg har godt med plass når Slottsfjell flytter inn. (Mode Steinkjer)

Andre Dontrel Burt Jr., bedre kjent som SoFaygo, fikk mange hjerter til å banke på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Rambow og Orio på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Orio (til venstre) og Rambow har det gøy på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Turnstile gjør det med stil. Her på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Prissanker og stortalent Musti fra Tøyen, en av mange Oslo-artister på Slottsfjell 2022. (Mode Steinkjer)

Slottsfjell 2022. (Mode Steinkjer)

Turnstile fra Baltimore var et av få band fra hardcore- og punktradisjonen på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Damiano David og Måneskin på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Myra spredte bare gode vibber og pur musikkglede på Slottsfjell i Tønsberg. (Mode Steinkjer)

Karpe på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

En teletubby har forvillet seg inn på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)

Karpe med Magdi (til høyre) og en av de over tjue danserne under Karpes store konsert på Slottsfjell. (Mode Steinkjer)