«Secret Invasion»: Mørkeste fra Marvel på lenge

«Secret Invasion»

Disney+, premiere onsdag 21. juni.

---

Og ingen superhelter har han med seg. I sommerens serie fra Marvel-universet skal det handle om menneskenes kamp mot en horde av utenomjordiske som vil overta jorda. De trenger ett nytt hjem, og det er bare menneskene som står i veien. Mye skrupler har de ikke, for vi er jo i ferd med å ødelegge planeten uansett. Nå akter de å lure menneskene til å ødelegge hverandre i en tredje verdenskrig, før de flytter inn for godt.

SECRET INVASION Tilbake på jorda må Nick Fury ha hjelp av eks-Shield-kollega Maria Hill (Cobie Smulders) for å stoppe skrull-rebellenes plan om gjøre jorda til deres hjemplanet på menneskenes bekostning. (Des Willie/Des Willie)

Det er bare superveteran Nick Fury som kan stoppe dem, konstaterer en hemmelig agent i åpningsscenen, nede i et dårlig opplyst rom i et gustent og lite trivelig Moskva. Åstedet er ikke tilfeldig, dette skal være en moderne spion-serie som gir assosiasjoner til den kalde krigen. Her er verdensfreden i fare, supermakter i spenn, men forskjellen er at spionenes katt-og-mus-lek ikke handler om jakt på dobbeltagenter og hemmeligheter. Romvesenene kan skifte form, dermed vet ingen om kollegaen de snakker med er mennesket det framstår som. I praksis vet Nick Fury dermed aldri hvem han har med å gjøre.

SECRET INVASION Skrull-ene kommer i «Secret Invasion», og mange av dem er akkurat så farlige som de framstår. Nick Fury har noen blågrønne fra det ytre rom med gode hensikter på sitt lag. (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

Han har kjent disse formskiftende skrull-ene (nei, ikke skrullene) siden de dukket opp her på 90-tallet i «Captain Marvel».filmen. 30 år seinere er de her fortsatt, siden deres egen planet er sprengt i filler, og de er lei av å vente på at Nick Fury og Captain Marvel innfrir løftet om å finne dem en ny hjemplanet. Det hjalp ikke på stemningen, at de så Nick Fury stikke av fra alt for å bo på en romstasjon for mange år siden.

Eksilet var også Furys flukt fra en virkelighet og galaktiske trusler han ikke orket mer, og han er like resignert og preget av «the blip» som folk flest. Når han vender hjem til denne litt bleke og apatiske verden, møter han kald skulder fra gamle kjente, som SHIELD-kollega Maria Hill (Cobie Smulders), skeptiske til hva den aldrende mannen har å bidra med.

SECRET INVASION Nick Fury er blitt en bister og tungsinnet gammel mann som manøvrerer i en grell og apatisk verden i «Secret Invasion». men den tunge stemningen skaper ikke en så intens spion-serie som ambisjonen har vært. (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

Selv om hovedpersonen er muttere enn før, trenger ikke Samuel L. Jackson lange tida på å vise at Marvel-universet hadde trengt ham på plass for lenge siden. Skuespilleren tilfører menneskelig oppesen-holdning og liv til den mest kosmiske setting, med hans persona, street smarthet og replikker med snert. Her spiller han like fullt en redusert mann, som verden setter sin lit til.

SECRET INVASION Martin Freeman, CIA-agent Everett Ross i flere av Marvels filmer de siste årene, er blant de store skuespillerprofilene som er med i «Secret Invasion». (Gareth Gatrell/Gareth Gatrell)

Superheltene han har på speed-dial er som sagt ikke å se, og selv er han grå i skjegget og tæret av tiden. Med seg på laget har han skrull-kompisen Talos (Ben Mendelsohn, like god som han alltid er), som mener at mennesker og skrull-er må kunne leve side om side. Dette bare fnyser Nick Fury av, som påpeker at menneskene ikke klarer å leve i fred med hverandre en gang, her har den ene prøvd å ta kverken på den andre fra vi begynte å gå oppreist.

Mange av årets dramaserier passer på å berøre vår tids utfordringer, for kanskje å få noen seere over på fornuftens side. «Secret Invasion» vil ikke være noe dårligere, og gir overfladiske hint til vår tids geopolitiske situasjon og kampen mellom demokrati og desinformasjon på nettet. Nick Fury får fortelle om da han var gutt, og måtte sitte i de fargedes del av toget sammen med moren i det rasistiske, sørlige, segregerte USA.

SECRET INVASION Nick Fury og Talos har kjent hverandre i 30 år, og samspillet mellom Samuel L. Jackson og Ben Mendelsohn er noe av det som gjør «Secret Invasion» til en serie verdt å se. (Des Willie/Des Willie)

Virkeligheten blir fort til science fiction igjen, der en global konspirasjon der skrull-ene har klart å komme seg inn i de aller mektigste statlige poster i verden, og som møtes til råd i ny og ne. De skal skape alt det kaos og hatet som trengs for at menneskene skal ta knekken på hverandre. Dette er historiens svake punkt, for hvordan de blågrønne har tatt all makta i verden er enkelt konstruert, ikke begrunnet eller forklart i det hele tatt. Denne «bare blitt sånn»-framstillinga sender Marvels storsatsing over i samme landskap som sci-fi-suksessen «V» fra åttitallet – med den vesensforskjell at Marvels øgle-mennesker ikke sluker levende mus og rotter når menneskene ikke ser dem.

SECRET INVASION Don Cheadle dukker opp som James «Rhodey» Rhodes, og forteller at han har lagt igjen War Machine-rustningen hjemme denne gang. Den har han på seg i «Armor Wars», en seinere Marvel-serie. (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

Disse onde blågrønne gjemmer seg på nedlagte kjernekraftverk i det gamle Sovjet, ledes av Gravik (Kinglsey Ben-Adir), også han en gammel kjenning av Nick Fury siden 90-tallet. Nå er han villig til å gjennomføre terrorangrep med skitne bomber, og gjerne ta livet av folk Fury bryr seg om i samme slengen. Han klarer det også, men selv med en hovedkarakter som aner at han er ikke har det som skal til, er sjelsliv-delen av dette så overfladisk skildra at det aldri blir gripende. Dette skal jo være en mer voksen dramaserie, men de første episodene er såpass lunkne er dette er mindre underholdning enn en beslektet serie som «Captain America and The Winter Soldier».

«Secret Invasion» ønsker å være dystert og spennende, den rake motsetning til fjorårets «Ms. Marvel» og «She-Hulk», den ene ungdommelig og spretten, den andre komisk og teit. Den har et helt lag av A-skuespillere med til å hjelpe seg – Olivia Colman, Emilia Clarke, Martin Freeman, Don Cheadle og Ben Mendelsohn. De er aktører i et risikabelt spill av hemmelige agenter, statsledere, gode og farlige skrull-er, forrædere og hjelpere i et spill der hensikten er å få deg til å bli sittende og lure på hvem som er hva - menneske eller skrull.

SECRET INVASION Emilia Clarke spiller G'iah, en av de gode eller slemme skrull-ene som har bodd på jorda siden 1990-tallet og datteren til Talos (Ben Mendelsohn). (Gareth Gatrell/Gareth Gatrell)

De to første episodene legger opp til en heftig og voldsom kamp for menneskeheten så her må det skje store ting i de neste fire som er igjen om dette skal være den episke historien «Secret Invasion» ønsker å være. Med så gode skuespillerkrefter samlet, er det naturlig å forvente en fullverdig historie fra start til slutt. Skulle serien derimot bare være enda en mellomakt og oppspill til serien «Armor Wars» og filmen «Avengers: Secret Wars» er det lov å føle seg lurt.

Anmeldelsen er basert på to av seks episoder.