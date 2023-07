Hovedrollen i sommerens filmer: Leketøy, ostepop og mobilen din

Barbie-filmen med Margot Robbie i hovedrollen som plastdukken selv har kanskje fått mest oppmerksomhet av dem, men «Barbie» som kommer på kino i juli er bare en av mange filmer som handler om ting, kjente merkevarer og produkter som omgir oss i hverdagen. Dette kan høres ut som markedsføringsbransjens neste påfunn, spillefilmer som er halvannen times reklame for ting vi kan gå og kjøpe etter at filmen er slutt. Er dette bare neste trinn av produktplassering, kommer den i så fall forkledd som historier om ideer og prestasjoner, om stå-på-vilje, kreativitet og nyvinning – hvor fokuset riktig nok er på fortjeneste, framfor menneskehetens beste.

Noen av filmene er kommet og noen har premiere på kino og nett de neste månedene: «Barbie», «Air», «Tetris», «BlackBerry», «Flamin’ Hot», «Unfrosted: The Pop-Tarts» og «The Beanie Bubble».

Barbie og Ken, spilt av Margot Robbie og Ryan Gosling. Andre kjente skuespillere med i komedien er Will Ferrell og Kate McKinnon. Filmen er regissert av Greta Gerwig. «Barbie» har norsk kinopremiere 21. juli. (Warner Bros Pictures)

Filmsnakkisen «Barbie» skiller seg uansett ut i mengden, mener filmviter Truls Foss, også programsjef for kinoen ved kulturhuset Vega Scene i Oslo. I den knæsj rosa komedien er det produktet selv som spiller hovedrollen.

– Av det vi så langt har fått servert av bilder og trailere har vi fått et tydelig inntrykk av det visuelle universet til filmen, men vi vet lite om hva «Barbie» kommer til å handle om. Med Greta Gerwig som regissør er det rimelig å anta at den tro-til-utgangspunktet-innpakningen vil inneholde et snedig skråblikk på den populære leken, sier Foss.

Barbie og Ken i Barbieland

Kinoprogramsjefen på Vega scene har større forventninger til denne filmen enn de andre produktbaserte.

– Vi kommer til å sette opp «Barbie» på Vega fordi det er nettopp Gerwig som er regissøren, og som har samarbeidet med et ganske habilt crew av fagfolk. Gerwig er en av de mest spennende amerikanske regissørene vi har i dag. Derfor er det rimelig å anta at «Barbie» er i trygge hender, sier programsjefen på Vega.

Produksjonen av filmens Barbieland trengte så mye knallrosa at en global malingprodusent på et tidspunkt tømte verden (!) for denne fargen. (Warner Bros. Pictures)

Han er ikke like begeistret for de andre filmproduktene.

Kreativ tørke størrelse XL

– Det at Hollywood i all hovedsak lager filmer basert på et allerede eksisterende produkt, om det er en leke, en tegneserie, en fast food-kjede eller en hvilken som helst franchise, vitner om en idétørke. Denne idétørken har vart en stund nå, og personlig synes jeg det er deprimerende at det ikke kommer mer originalskrevet film fra drømmefabrikken Hollywood, sier Foss.

Ben Affleck spiller Nike-grunnlegger Phil Knight i «Air», ute på Amazon Prime Video. (ana carballosa/Ana Carballosa/Prime)

Den store sko-historien

Hvem utenfor skobransjen har egentlig lurt på hvordan Nike laget basketskoen Air Jordan? «Air» forteller historien åkke som, og det er Ben Affleck og Matt Damon som dramatiserer den. For det er gjerne skuespillere fra A-laget i Hollywood som er med på disse filmene nå. I «Air» er Matt Damon en sportssko-selger for Nike, som jobber i motgang fordi alle basketstjerner – og fansen deres – bruker Adidas og Converse i stedet.

Air Matt Damon spiller Nikes basketskoselger Sonny Vaccaro og Jason Bateman selskapets markedsføringsmann i «Air». (ana carballosa/Ana Carballosa/Prime)

Sjefen hans og Nikes grunnlegger spilles av Ben Affleck, også filmens regissør. Dette er en halvstor filmproduksjon om en unik basketsko, hvor musikk, nyhetsklipp, TV-reklamer, medieteknologi og kulisser gjenskaper et ikonisk 80-tall som alle over femti vil kjenne seg igjen i.

«Air» er en feelgood-historie som pøser på med nostalgi for å formidle historien om en offensiv skoprodusent som tenkte nytt, som gjorde Air Jordan til skoen alle måtte ha, som ga Nike et dytt mot dagens Nike, og gjorde basket-talentet Michael Jordan til en veldig rik ung mann. «Air» er en kinofilm produsert av Amazon, og ligger på strømmetjenesten Prime Video.

Dramaet bak Tetris

Filmer og serier basert på populære videospill er det kommet mange. «Tetris» handler om spillet selv, og kampen om spillrettighetene som mange vil ha i den voksende elektroniske spillbransjen midt på 80-tallet. Historien inkluderer en ambisiøs og blakk amerikaner, en sovjetrussisk matematiker, den engelske tabloidkongen Robert Maxwell, Nintendo og KGB, og er en levende og underholdende filmopplevelse. Denne byr også på et nostalgisk tilbakeblikk på 1980-tallet, samt den kalde krigen og alt tiåret hadde å by på av blinkende og pipende spillteknologi. «Tetris» ligger på Apple TV+, strømmeren som har produsert filmen.

Taron Egerton spiller den uredde amerikanske forretningsmannen Henk Rogers, som reiste til Sovjetunionen i 1988 for å kjøpe rettighetene til Tetris av matematikeren Aleksei Pazjitnov (Nikita Jefremov). (Apple TV+)

Samme selskap står bak sommerens andre film om leketøy: « «The Beanie Bubble» er en mørk komedie om de amerikanske Beanie babies-dukkene som en stund var leketøyet alle måtte ha på 1990-tallet. Bak suksessen sto en amerikaner og en kvinnelig trio, og historien er ifølge regissør Kristin Gore «begravelse for den amerikanske drøm, i form av en parade i New Orleans-stil».

Komedien har «Succession»-stjernen Sarah Snook på rollelista, sammen med blant andre Elizabeth Banks og Zach Galifianakis. Denne kommer på Apple TV+ 28. juli.

Filmen om Beanie-babyene kommer på Apple TV+ i sommer. Elizabeth Banks og Zach Galifianakis spiller henholdsvis Robbie og Ty Warner, leketøy-produsentene bak de populære dukkene. (Apple TV+)

Ostepop og fylte kjeks

Ute på Disney+ nå er «Flamin’ Hot», filmen som handler om hvordan den amerikanske ostepop-snacksen Flamin’ Hot Cheetos ble til. Den ble angivelig foreslått for lederen i snacksprodusenten Frito-La av vaktmesteren Richard Richard Montañez, og som ifølge denne filmen ble snytt for nyvinningen. Netflix har også satset i matveien – og fått Jerry Seinfeld til å lage filmen «Unfrosted: The Pop-Tart Story».

Filmviter Truls Foss velger å se positivt på det.

– Når sant skal sies så kan alle filmer være gode, så lenge de er godt tenkt og godt laget. Men det er som om algoritmene og de kaffeskvulpende møterommene i Hollywood ikke lenger tør stole på annet enn et allerede eksisterende bevist salgbart utgangspunkt, sier han.

Et produkt som har solgt i millioner, er jo så kjent for publikum at tingene kan fungere på film også.

Pop-tarts, på amerikanske frokostmenyer siden 1960-tallet. Nå tema i en ny komedie laget av Jerry Seinfeld for Netflix. Kommer seint i 2023 eller tidlig 2024. (ANDREW BURTON/AFP)

Seinfelds komedie skal handle om hvordan Kelloggs laget Pop-Tarts, tertekjeks-produktet med søtt fyll som kan varmes i mikroen eller brødrister og som ble veldig populært til frokost i amerikanske hjem på 1960-tallet. Denne kan skilte med skuespillere som Amy Schumer, Melissa McCarthy, Hugh Grant og Christian Slater, tillegg til Jerry Seinfeld selv.

– Disney har også laget «Haunted Mansion», en ny film basert på en populær attraksjon i Disneys fornøyelsesparker og som et stort publikum allerede har et forhold til, sier filmviteren på Vega scene. Blir familie-skrekkfilmen en hit, kan det fort ende i en ny franchise à la «Pirates of the Caribbean».

Tech-nostalgi

I høst kommer også historien om en mobil på norsk kino – i form av «BlackBerry», en canadisk film om mennene bak smarttelefonen som var en suksess tidlig på 2000-tallet. Filmen har fått strålende kritikker og svært høy rating på Rottentomates.com etter USA-premieren. Mobilen og teknologien vi omgir oss med er også tema i TV-serier: Finske Rabbit Films har laget dramaserien «Made in Finland», også kalt «Mobile 101» som handler om begynnelsen på Nokias mobil-eventyr i årene 1988–90. Serien er ute på TV 2 Play.

Duoen som ga verden BlackBerry, en av 2000-tallets mest populære smarttelefoner. Matt Johnson i rollen som Douglas Fredin og Jay Baruchel som Mike Lazaridis. (Another World)

Enda nærmere i tid foregår handlingen i «The Playlist», Netflix-serien om hvordan svenske Daniel Ek utviklet det som ble verdens største musikktjeneste, Spotify. Serien er regissert av Per-Olav Sørensen, og har Agnes Kittelsen og John Carew med på rollelista.

Historien om Spotify er allerede blitt dramatisert, i en Netflix-serie regissert av Per-Olav Sørensen. Her med Daniel Ek (Edvin Endre) og medgründer Martin Lorentzon (Christian Hillborg), sammen med Spotify- advokat Petra Hansson (Gizem Erdogan). (Andrej Vasilenko/Netflix/COURTESY OF NETFLIX)

All den tid disse filmene og seriene ikke er B-vare og får god mottakelse, er det bare å forvente at trenden med produktorientert underholdning heller begynner enn slutter med «Air» og «Barbie». Så når får vi se en norsk film om et norsk suksessprodukt? Som handler om hvordan Rottefella-bindingen ble til? Ostehøvelen? Eller Opera Software?

– Kanskje noen vil ha lyst til å lage filmen om Moods of Norway, sier filmviter Truls Foss.