I «Mission: Impossible 7» er Norge blitt Østerrike

Høsten 2020 var skuespilleren Tom Cruise og hans filmteam på besøk i Norge for å spille inn «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» (»Mission: Impossible 7»). Filmen har norgespremiere 12. juli.

Filminnspillingen foregikk i Åndalsnes og Hellesylt, i Møre og Romsdal. Det er ikke første gang filmteamet til Tom Cruise har tatt turen over dammen til Norge.

«Mission: Impossible – Fallout» (Mission: Impossible 6) ble spilt inn på Preikestolen i Rogaland i 2017. Men da filmen kom på lerretet hadde regissør Christopher McQuarrie plassert Preikestolen i Kashmir i India.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One Tom Cruise gjennomførte fire hopp med motorsykkel ut fra den enorme rampen på fjelltoppen Helsetkopen ved Hellesylt i Stranda Kommune. Syklene landet i ura, mens Cruise svevet ned den bratte fjellsiden i fallskjerm. (Paramount Pictures)

Norge = Østerrike

Dessverre er ikke scenene som er spilt inn i Norge, lokalisert i Norge denne gangen heller. Norge er blitt Østerrike, skriver filmtidsskriftet Cinema.

– Det er stas når Norge får fremstå som Norge, også i filmhistorien, men fra vårt perspektiv er det faktisk ekstra moro når vi får vist fram at Norge kan brukes kreativt, som andre steder i verden, forteller Sigmund Elias Holm som er leder i Vestnorsk filmsenter, til Dagsavisen.

Sigmund Elias Holm Sigmund Elias Holm leder i Vestnorsk filmsenter. (Eivind Senneset)

Norge konkurrerer også med andre land for å få produksjoner hit, forklarer Holm.

– At vi kan illustrere andre regioner i verden, gjør at vi kan lokke til oss flere store produksjoner, som igjen etterlater mye penger.

– Vestlandet har tidligere fremstått på lerretet som både Sveits, Italia, Russland, Grønland, Nordpolen, Kashmir, Alaska, og fiktive planeter som Hoth og Caladan, fortsetter Holm.

80–90 millioner å tjene lokalt

Det ble rapportert at lokale butikker i Åndalsnes og Hellesylt noterte en omsetningsvekst på 88 prosent de fire ukene innspillingen varte, forteller Holm.

– Over 900 personer var involvert i produksjonen. Det ble estimert at 80–90 millioner kroner ble lagt igjen til lokale leverandører, og over det dobbelte totalt i Norge, sier Holm.

Ifølge NRK tjente Norge til sammen 200 millioner kroner på innspillingen til «Mission: Impossible 7».

Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One Tom Cruise på et tog gjennom Hellesylt under innspillingen av Mission: Impossible. (Paramount Pictures)

Holm forteller videre at insentivordningen, der filmproduksjoner kan få refundert opptil 25 prosent av pengene de bruker i Norge, gjør det mulig å velge Norge som innspillingssted.

– Andre land har langt mer lukrative ordninger enn Norge – vi har den dårligste ordningen i Europa. Det er lukrativt å velge Storbritannia, men ikke Norge. Den norske ordningen gjør det mulig å velge Norge.

Styrker også den norske filmindustrien

– Økt internasjonal produksjon er viktig for å styrke kapasiteten i norsk filmbransje. Det gjør at leverandører kan investere i folk, utstyr og studio, og at vi får mer kontinuitet i regionen. Flere lokale filmarbeidere bruker også erfaringen fra internasjonale filmer til å gå videre med egne prosjekter, sier Holm.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One Tom Cruise på toppen av Helsetkopen, og ser ut over Hellesylt under innspillingen av Mission: Impossible. (Paramount Pictures)

Holm mener dette styrker den norske filmbransjen.

Jan Ove Tryggestad, ordfører i Stranda kommune, sier at også de har merket en økning i økonomien lokalt.

Ordfører i Stranda kommune Jan Ove Tryggestad. (Stranda kommune )

– Flere fikk seg jobber, og hele lokalsamfunnet var i sving for å hjelpe til med produksjonen. Alt fra vakthold til transport, sier Tryggestad til Dagsavisen.

Sigmund Elias Holm forteller at de hele tiden jobber med å få større produksjoner til Vestlandet.

Da «Mission: Impossible» var på innspilling i Norge i 2017, var de her i færre dager enn i 2020.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One På toppen av Helsetkopen ble det bygd en gigantisk rampe som Tom Cruise skulle utføre et motorsykkel stønt på. Etter flere dagers ventetid, utførte han stuntet fire ganger, hvor han kjørte utfor stupet med motorsykkel og landet med fallskjerm. (Paramount Pictures)

– At de kommer tilbake til Norge med en mye lengre innspillingsperiode, er et tegn på at de hadde en god opplevelse sist.

Han sier det er et stort kompliment til norsk bransje og alle involverte, og viser hvilken kompetanse som har blitt bygget opp.

Skuespillere i perlehumør

Flere av skuespillerne fra filmen delte hyppig på Instagram fra innspillingen i Norge.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One Skuespiller Tom Cruise og regissør Christopher McQuarrie under innspillingen. (Paramount Pictures)

– Jeg har hørt at de var i perlehumør, sier Holm.

Resten av lokalbefolkningen og andre som hadde tatt turen for å se innspillingen, var også begeistret, selv om innspillingen skjedde under strenge koronarestriksjoner.

Skuespiller Tom Cruise ble den store helten for bygdefolket. Her har de tatt plass på plenen foran huset til Kristin Storstein for å overvære Hollywood-heltens halsbrekkende stunt i luften over Hellesylt ved Helsetkopen, i anledning av opptakene av den neste «Mission: Impossible»-filmen. (Geir Olsen/NTB)

– Filmfolk jobbet på et svært avgrenset område, men det var et voldsomt liv, forteller ordfører Tryggestad.

Tryggestad sier videre at det var flere som ventet i flere timer for å se skuespiller Tom Cruise i aksjon.

– Det hadde samlet seg flere hundre for å se Tom Cruise kjøre en motorsykkel utfor et stup.

Økt turisme

Ordføreren i Stranda kommune tror dette kommer til å trekke til seg mange turister etter premieren. Kommunen merket økt turisme allerede under innspillingen.

Og det er én person han håper å få se igjen i Hellesylt.

– Det hadde vært veldig kult om Tom Cruise kom tilbake hit, sier Tryggestad.

Skuespiller Tom Cruise hilser og tar farvel med bygdefolket etter at han hadde gjennomført sine stunt i luften over Hellesylt. (Geir Olsen/NTB)

Holm peker på at det er flere grunner til at turismen øker i forbindelse med store filmer og serier.

– Rapportene fra reiselivet tyder på at mange besøkende er fascinert av alle storfilmene som er gjort i Norge, sier Holm.

Innspillingsstedene til andre storfilmer gjort i Norge gir mye gratis markedsføring i sosiale og tradisjonelle medier.

– Vi har sett at filmer og serier som Succession, Frozen, Ex Machina med flere har en umiddelbar effekt på for eksempel Googlesøk etter innspillingsstedene.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One Bilde fra filmen hvor Tom Cruise er i action. (Paramount Pictures)

Katrine Mosfjeld, leder for forbrukermarkedsføring i Visit Norway bekrefter at store filminnspillinger i Norge fører til økt oppmerksomhet både blant utenlandske turister og i internasjonal presse.

– En rekke store mediehus, inkludert blant andre Vouge, The Telegraph, USA Today, Variety, Lonely Planet og mange flere, har laget flotte artikler om de norske filmlokasjonene, noe som er gull verdt, sier Mosfjeld til Dagsavisen.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One Mosfjeld tror Tom Cruise på motorsykkel i Norsk natur kommer til å tiltrekke seg turister fra hele verden. (Paramount Pictures)

Mosfjeld forklarer at etter god medieomtale fra international presse gjelder det å pirre reiselysten ytterligere, slik at turister faktisk velger Norge som feriested.

– Dette gjør vi gjennom å koble interessen til konkrete reiser, destinasjoner og opplevelser. Noe som det ser ut som mange faktisk også gjør – flere reiseaktører forteller om stor pågang etter slike store filmlanseringer, sier hun.

Kommer ikke til premieren i Norge

Onsdag 12. juli er det duket for norgespremiere på «Mission: Impossible 7», men ingen av stjernene kommer til anledningen.

– Tom Cruise kommer dessverre ikke til Norge i forbindelse med premieren, sier Una Berg som er presseansvarlig i United International Pictures Norge.

Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One Tom Cruise og regissør Christopher McQuarrie Hellesylt. Christopher McQuarrie har regissert Mission: Impossible 5,6, og 7. (Paramount Pictures)

Berg forteller at filmcrewet er på verdensturné, og at Norge er ikke på lista. Men en form for feiring blir det.

– Fram kino i Bodø lodder ut rib-tur på sin premiere, og Odeon kino i Oslo skal ha en 24-timersvisning, så du kan se filmen kl. 03 på natten om du vil, sier Berg.

Fra og med tirsdag 11. juli klokken 19.00 skal filmen altså vises minst én gang i timen 24 timer i strekk på Odeon kino. Totalt er det snakk om 29 visninger fordelt på sju ulike saler, skriver NTB.

– Dette blir den største og mest spektakulære satsingen vi noensinne har hatt, sier kinosjef Terje Gangås.

