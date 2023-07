Reiseradioen holder dampen oppe

– Over en halv million lyttere om sommeren fortsatt. På lineær radio. Det er ganske formidabelt, sier kanalsjef Bjørn Tore Grøtte i NRK Radio. Han sier seg strålende fornøyd over oppslutningen i det som er en ny jubileumssesong for «Reiseradioen», og det som kan være det tredje eldste radioprogrammet i landet her. Den 24. juni i 1963 lød «The Kid from Red Bank» av Neil Hefti, spilt av Count Basie’s Orchestra over eteren for første gang, en kjenningsmelodi som med årene har blitt lyden av sommer og sommerferie for mange.

Markus Neby og Else Kåss Furuseth er tilbake som programledere i Reiseradioen i august. Bildet er promo fra de ledet programmet i 2021. (Ole Kaland/NRK)

To uker ut i sendeskjemaet har «Reiseradioen» hatt 574.000 lyttere i snitt, foreløpig et tjuetalls tusen flere enn snittet for sommeren 2022. Tallene for sommeren så langt viser at drøyt 43 prosent av radiolytterne har hatt på NRK P1 på formiddagene siden det faste sommerprogrammet startet 17. juni.

– Vi har hatt stabil oppslutning de siste årene. Det er veldig gledelig. En av grunnene til at «Reiseradioen» står seg så godt etter 60 år, er at Underholdningsavdelingen klarer å mikse fornyelse inn i et program som er veldig tradisjonsbundet. Programmet kombinerer nye programlederduoer og klassiske programledere til en bra miks. Det er en vanskelig balansegang, det at man skal prøve å bevare en tradisjon som «Reiseradioen», samtidig som man skal være relevant for nye lyttere. Men det har fungert bra til nå, sier Grøtte.

Årets sesong ble dratt i gang av veteranene Øystein Bache og Rune Gokstad, programledere for «Reiseradioen» for 30. gang. De ledet også spesialprogrammet som markerte showets 50-årsjubileum på Marienlyst den 24. juni i 2013, som hadde besøk av kringkastingssjefen, kulturminister Hadia Tajik, tidligere programledere og artister som Finn Kalvik. Årets jubileumssommer foregår derimot uten de store faktene.

Øystein Bache og Rune Gokstads 50-årssending for «Reiseradioen» i 2013 inkluderte mange tidligere programledere, blant Knut Borge som gikk bort i 2017. (Heiko Junge/NTB)

Lyden av sommerfølelse

Enten det er veteraner eller debutanter som leder «Reiseradioen», er det programmets faste innslag og nostalgien de skaper en vesentlig del av lytteropplevelsen. Badetemperaturene, skipsmeldingen, reportasjene fra strender og campingplasser og fokus på folk i sommerferie-stemning.

– Jeg har nok samme nostalgiske følelsen knyttet til kjenningsmelodien og de faste innslagene som mange andre. Om «Reiseradioen» har en formålsparagraf må det være å skape følelsen av sommer. Den følelsen er kjempeviktig, og det er viktig at man tar den på alvor. Programmet har samlet folket på sommeren med en blanding av tradisjoner og følelse av sommer og fri – selv hos de som er på jobb eller har drittvær. «Reiseradioen» skal prøve å spre solskinn også de til som har dårlig ferievær. Det er som en av promoene for programmet sier, det skal spre «solskinn, uansett vær», sier kanalsjefen i NRK.

Anne Lindmo debuterer som programleder på Reiseradioen i sommer, i selskap med og Halvor Haugen. Bildet er fra 2021. (Julia Marie Naglestad/Julia Marie Naglestad/NRK)

Solskinnet kan ifølge noen kritikere inkludere programledere som er i overkant positive og glade, og at all munterheten kan bli noe påtrengende over to timer. Kan «Reiseradioen» bli for mye overstrømmende gladradio?

– Det kan det sikkert for noen. Men det er så mye trist i verden, at akkurat de to timene med sommerradio kan man slippe inn det muntre. Samtidig er det fine med direkte radio at hvis det skulle skje noe alvorlig eller det er noe av mer alvorlig art som er tema kan man skifte tone og innstilling. Men i bunnen er det klart at dette skal være munter radio med god sommerstemning, sier Grøtte.

Noen aspekter ved programmet har endret seg gjennom tiårene. Opplesinga av badetemperaturer går raskere for seg i vår enn de gjorde i begynnelsen – da programlederen brukte over tre minutter på å lese hvordan badevannet var på strender og campingplasser. Dette var også programmet der NRK tenkte på turister fra andre land, og hadde egne nyhetssendinger på engelsk, tysk og finsk. Og da det var ferietid i Norge, ble folk varslet om sykdom og dødsfall i familien via NRK P1, med innslag der en alvorlig stemme navnga folk, identifiserte med biltype og registreringsnummer og hvor i landet de ferierte – med melding om at de måtte ringe hjem fordi en pårørende var alvorlig syk eller gått bort.

Sommerens samlingspunkt

– På en måte var radioen datidas sosiale medium, noe som bandt folk sammen og holdt folk oppdatert. Du måtte si fra gjennom radioen at noe hadde skjedd familien: «Du må snu bilen og dra hjem, din far er død». Det ble ikke gjort opptak av program den gangen, men vi har kjøreplanene. Og kjøreplanen for det første programmet i 1963 forteller at den første sangen som ble spilt etter kjenningsmelodien var Wenche Myhres «Bli med ut og fisk», sier kanalsjef Grøtte.

Det er mye nostalgi knyttet til «Reiseradioen»» for mange, men følelsen treffer ikke bare for gamle folk. De eldre hører dessuten i stadig større grad på NRK P1+, forteller han.

– Om sommeren har vi «Ferievikarene» i samme sendetid på P1+, med programledere som Tande-P og Hans-Petter Jacobsen. De trekker mange lyttere. Men tilbudet på P1+ har ikke gjort at mange færre hører på «Reiseradioen». Det virker derimot som om det er flere 30- til 50-åringer som hører på «Reiseradioen» nå, mens en høyere aldersgruppe hører på P1+, sier Grøtte.

Hani Hussein leder Reiseradioen for tredje gang i år, denne gang i selskap med Markus Vangen. Duoen er på plass midt i juli. Bilde fra NRKs promo for Reiseradioen i 2021. (Ole Kaland/Ole Kaland, NRK)

Med 574.000 lyttere i snitt på to uker, har reiseradio-sendingene flere lyttere enn i fjor sommer, da snittet totalt ble 548.000 som hørte på. Statistikkene fra NRK Analyse viser også at nesten halvparten av alle som hører på radioen mellom klokka 9 og 11 i sommermånedene hører på «Reiseradioen». Oppslutningen har ligget på dette nivået de siste fire årene, med noen små variasjoner.

Tallknuserne i NRK Analyse understreker at lyttertall for radio fra det ene tiåret til det andre ikke er sammenlignbare, på grunn av endringer i metodikk og nye og forskjellige variabler. Men ut fra sin tids målemetoder viser statistikkene for radiolytting at «Reiseradioen» har vært populært gjennom hele 2000-tallet. Før de sosiale medienes gjennombrudd – eksempelvis sommeren 2006 – hadde «Reiseradioen» 767.000 i snitt.

Marte Stokstad og Kåre Magnus Bergh er en rutinert programlederduo fra «Kvelden før kvelden», i sommer skal de i studio for Reiseradioen. Bildet er fra 2021. (Julia Marie Naglestad/NRK)

I 2015 hadde «Reiseradioen» 419.000 lyttere, men fortsatt 47,5 prosent i markedsandel. I jubileumsåret 2013 var lyttertallet 600.00 i snitt og markedsandelen 59,2. Gjennom drøyt 20 år har fra 40 til 50 prosent av de som har hatt på radio mellom klokka ni og 11 på sommertid hørt på «Reiseradioen» – uavhengig av vær og badetemperatur, tilveksten av nye sosiale medier, ny medieteknologi, digitaliseringen av radio, tilkomst av podkast og strømmetjenester og plattformer som gir nye medie- og musikkvaner.

Denne sommerens lyttertall vil også endres noe når NRK Analyse får inkludert lyttingen fra nordmenn som er på ferie utenlands i sommer.

– Vi ser også at noen bruker NRK-appen vår og spiller av «Reiseradioen» når det passer dem. Det går oppsiktsvekkende bra, særlig med tanke på at dette er et program som har gått i 60 år. Det er utrolig stas, og jeg tror det kommer til å fortsette med å gå bra, sier kanalsjefen.