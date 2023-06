Reiseradioen-Halvor har et enkelt tips for en bedre grillmiddag

---

Hvem: Halvor Haugen (41).

Hva: TV- og radioprofil (og grillentusiast!).

Hvorfor: Programleder for det tradisjonsrike radioprogrammet «Reiseradioen» for første gang, sammen med Anne Lindmo.

---

God dag! Hvordan er livet i Reiseradioen?

– Du, det er veldig koselige radiofolk her. Ikke at andre folk ikke er koselige, men det er egen stemning å jobbe borte i radioavdelingen. Det er trygt, varmt og godt. Jeg har jo harehjerte hver morgen, siden jeg ikke har gjort dette før! Reiseradioen er et viktig ritual for folk om sommeren.

Hva tenker du utgjør en god sending på Reiseradioen?

– Det er det jeg spør meg selv om hver dag. Det viktigste er de faste spaltene, tror jeg, for det er jo et relativt tradisjonsbundet program. Jeg har skjønt at jeg ikke skal tulle for mye med badetemperaturer og det som heter skippermøtet, som er dagens råd til de som skal ferdes på sjøen. Sammen med vignetten, er det viktige komponenter. Og så tror jeg det jeg selv synes er en bra Reiseradioen-sending når man får høre litt liv og røre fra forskjellige kanter av landet. Man får høre sommerstemning.

Mange har jo programmet som en fast følgesvenn gjennom sommeren, meg selv inkludert. Hva er ditt forhold til programmet?

– Elsker Reiseradioen! Det er et program som surrer og går i bakgrunnen, mens jeg prepper noe kjøtt som jeg skal bruke på grillen senere på dagen.

Halvor Haugen anbefaler kull til grillsesongen. (Privat)

Ditt høydepunkt for sommerjobben?

– Det å få si «Velkommen til Reiseradioen», det har allerede skjedd, og det er på en måte høydepunktet. Da kan jeg si at jeg har gjort det! Også er jeg opptatt av å unngå store tabber, mer enn å nå de store høydene. Så lenge jeg ikke hisser på meg hele det norske folk og ikke ødelegger feriestemningen deres, og heller ikke en 60 år gammel merkevare som «Reiseradioen» er, er målet nådd.

Hvordan er det å lede et slikt tradisjonsrikt program?

– Det føles nervepirrende, koselig og ærefullt!

Jeg går over på noen faste spørsmål – hva er en god sommerdag for deg?

– Den består av grilling. Og hvis jeg skal utvide, så består den av marinering av kjøtt, og lang oppfyring av grillen. Så det kan oppsummeres med ett ord – grilling!

Har du noen tips til de som står i sommervarmen og skal grille?

– Tipset er at absolutt alt kan grilles, og hvis det er forsvarlig med tanke på omgivelsene, så bruk kull! Det blir bedre, og det er best på smak. Hvis ikke du har kull, så grill likevel.

Halvor Haugen er programleder for Reiseradioen denne uka, sammen med kollega Anne Lindmo. (Privat)

Hvilken bok har betydd mye for deg?

– Dette er jo sånt jeg spør folk om selv, men la meg se … Jeg vil si «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy». Jeg likte den fordi jeg innså at det å lese en bok kan være like morsomt som en hvilket som helst annen kulturting. At du kan le av en bok, og at språk kan være gøy.

Hva gjør deg lykkelig?

– Grilling har jeg jo sagt, så det kan jeg ikke bruke. Så da er det jo mat, familie og venner.

Hvem var din barndomshelt?

– Hulk Hogan og Michael Jackson. Førstnevnte fordi han var wrestlingens soleklare ener. Wrestling er godt mot vondt, og Hogan – han sto for alt som er godt her i verden, og vant alle sine kamper mot onde motstandere. Og Jackson fordi han blåste meg av banen.

Absolutt alt kan grilles, mener Halvor Haugen. (Privat)

Hvilken evne skulle du ønske du hadde hatt?

– Da jeg var liten var det karate, men det har jeg begrenset bruk for nå. Jeg tror jeg skulle ønske at jeg kunne synge. Sånn skikkelig fantastisk flink å synge.

Hadde du vært artist, da?

– Nei, jeg tror jeg bare skulle dratt det fram i tide og utide, for så å trekke meg tilbake, hehe.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg er jo fra skauen, der protesterer vi veldig lite, vi liker å avfinne oss med situasjonen som den er – men universelle ting vil jeg selvsagt gå for. Pride-paraden i Oslo, det er jeg villig til å gå tog for. At alle kan elske den de vil.

