Hjem til jul-regissøren lager sommerfest for Netflix

Den nye dramaserien som Per-Olav Sørensen spiller inn i det rekordfine sommerværet i Oslofjorden for Netflix skal skildre en storfamilie av nordmenn og svensker som samles for å feire midtsommeraften.

Serien byr på et stort cast av skuespillere fra begge land, og er skrevet av et team som har laget flere serier for Netflix tidligere. Serien skal bli en nær, varm, rørende og morsom fortelling rrundt temaer som alle kjenner seg igjen i eller relatere seg til, uttaler regissør Per-Olav Sørensen i en pressemelding fra Netflix.

«Midtsommernatt» er den sjette serien Per-Olav Sørensen lager eksklusivt for Netflix i løpet av fire år, serier som har kommet på løpende bånd siden svenske «Quicksand» i 2019. Siden har han stått for «Hjem til jul», «Royalteen», Spotify-serien «The Playlist» og fjorårets «Julestorm», serier produsert av selskapene The Oslo Company og The Global Ensemble Drama.

[ Liv Ullmanns gjør TV-comeback med Nicole Kidman ]

Netflix-serie og Peer Gynt

Den nye norskproduserte serien blir på fem episoder, og noe av den spilles inn på denne sida av fellesferien før det blir innspillingspause og resten av opptakene gjøres på seinsommeren. Det forteller produsent Janne Hjeltnes i produksjonsselskapet The Global Ensemble Drama i Oslo.

Det er ikke kjent om pausen kan ha noe med å gjøre at den produktive regissøren også skal til Gålå i sommer, for å gjøre de siste forestillingene av «Peer Gynt» med Aksel Hennie fra 5. til 12. august.

Skuespillerne serien som heter «MIdtsommernatt» på norske og «MIdtsommar» på svenske Netflix, slippes globalt på strømmeren neste år. I sommer er de svenske og norske skuespillerne samlet til innspilling i Oslo og ved et sommerlig paradis ved Oslofjorden. (Photo Credit: Max Emanuelson/Netflix/Courtesy of Netflix)

Spilles inn i Oslo og ved Oslofjorden

– Vi synes det er gøy å få lage en ny Netflix-serie, vi har laget flere for dem de siste årene, sier Hjeltnes, som må henvise til Netflix for ytterligere kommentarer om den nye norske dramaproduksjonen.

I den nye satsingen handler det om en familie som kommer sammen for å feire sommeren og årets lengste dag, men som skal få annet å tenke på også.

Alt skal foregå i løpet av denne midtsommerfesten, en feiring som kanskje har flere svenske tradisjonsrike innslag den norske. Familien samles til den faste feiringen hos svenske Carina spilt av Pernilla August og norske Johannes, spilt av Dennis Storhøi.

[ Leder NRKs sommershow fra sykkelsetet: Else Kåss Furuseth er klar for landeveien ]

Feiring med forviklinger

Dette skal være dagen da Carina og Johannes etter 30 års ekteskap velger å stå fram for familie og venner med en stor hemmelighet, som skal få uante konsekvenser.

– Det er fantastisk å kunne fordype seg i alle relasjonene en storfamilie kan gi, og ikke minst i alle hemmelighetene vi kan bære på, samt alle de parallelle livene vi er i stand til å leve i spill med mennesker som står oss svært nært. sier den rutinerte regissøren i pressemeldingen fra Netflix.

Den driftige regissøren Per-Olav Sørensen spiller inn TV-serie for Netflix og lager teater på Gålå med Aksel Hennie i hovedrollen som Peer Gynt i løpet av sommeren. (Heiko Junge/NTB kultur)

På denne midtsommerfesten er det rom for de store følelsene, de store avsløringene og de store samtalene, når ingenting går som planlagt. Hva det ikke er som går etter planen, er en produksjonshemmelighet, men det forhåndsomtalen røper at når denne familien samles er det med romantikk i luften, heter det i meldingen fra Netflix.

Norske og svenske skuespillere

Sommerserien som får tittelen «Midtsommar» på svensk skal slippes globalt på Netflix i 2024, og handler om parforhold, ekteskap, kjærlighet, forelskelse, svik, håp, drømmer, sjalusi, tilgivelse og hemmelige parallelle liv. Den har et stort persongalleri og et norsk-svensk stjernelag av skuespillere på rollelista, blant annet Pernilla August, Linn Skåber, Dennis Storhøi, Liv Osa, Sofia Tjelta, Kim Falck, Kadir Talabani, Amalia Holm, Christopher Wollter, Fanny Klefelt, Peiman Azizpour, Maria Agwumaro og Eirik Hallert. Serien produseres Magnus Ramsdalen og Janne Hjeltnes i det Oslo-baserte The Global Ensemble Drama.

[ Se oversikten vår over de beste seriene på Netflix ]