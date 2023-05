Disse store TV-seriene stoppes av Hollywood-streiken

Streiken i amerikansk film- og TV-bransjen har bare vart i halvannen uke, men listen over planlagte og pågående innspillinger av TV-serier som er stoppet opp på grunn av arbeidskonflikten blir stadig lenger.

Om streiken blir langvarig, vil det få konsekvenser for de amerikanske selskapenes underholdningstilbud fra høsten av og langt inn i neste år. Dette vil norske abonnenter av strømmetjenester også få merke, etter hvert som planlagte premierer på serier blir utsatt og forsinket.

Serieskaperen av den vellykkede Star Wars-avleggeren «Andor» har lagt ned pennen mens manusforfatterne i USA er i streik. Utsettelser som dette får konsekvenser for TV-seriers planlagte premieretid. Serien fra Disney+ har Diego Luna i hovedrollen, her med Stellan Skarsgaard bakpå (Disney+)

Meldingene om avlyste innspillinger kommer daglig i bransjeblader som Variety og Deadline: «Stranger Things» på Netflix, Star Wars-serien «Andor» på Disney+ og «Billions» på HBO Max er blant produksjonene som er satt på vent.

Dermed går de neste sesongene av storseriene inn på lista over alt fra Hollywood som vil ha problemer med å være klare etter planen, i sendeskjemaer og lanseringstidspunkter som er møysommelig programsatt lang tid framover.

Samtidig som TV-bransjen merker effekten av arbeidskonflikten, har filmselskapene begynt å utsette lanseringen av premiereklar film – fordi talkshowene som skuespillerne skulle promotere filmene på ikke lages for tida. Talkshowene er avhengige av forfatterne som skriver vitser og tekster for programlederne.

Ingen manus – ingen TV-serier

Ingen Jimmy Fallon på plass bak skrivebordet, ingen god promotering av nye filmer. At amerikanske talkshow er stoppet på grunn av Hollywoodstreiken fører til at flere filmer har fått utsatt premieren, siden de går glipp av god PR. Her er Natalie Portman på besøk ved hans Tonight Show. (Jamie McCarthy/AFP)

Streiken har også krevd sine første superheltofre, i form av vampyrfilmen «Blade» og seriene «Daredevil: Born Again» og «Wonder Man» som Marvel Studios har blitt tvunget til å stoppe alt arbeid med.

Det er først og fremst strømmetjenestene som merker effekten av streiken, når seriene de hadde påtenkt for denne høsten og neste vår blir forsinket: «Game of Thrones-forfatter George R.R. Martin har varslet at skrivingen på hans neste spin off «A Knight of Sevens Kingdoms: The Hedge Knight» er blitt stanset.

Daredevil (Charlie Cox) er hovedperson i en ny serie på Disney+, som nå må vente på at streiken i Hollywood er over. Serien hadde planlagt premiere i 2024. (Patrick Harbron/Netflix)

Disney+ må vente lenge på nye vitser blir forfattet til sesong tre av «Abbott Elementary». Forfatternes arbeid med «Yellowjackets» er stoppet, det samme gjelder for «Walking Dead»-avleggeren, Apple TV+ sine komedier «Severance» og «Loot» samt Netflix-føljetongene «Cobra Kai» og «Evil», blant annet.

Christopher Walken og John Turturro i «Severance» må pent vente på premieren av sesong to, ettersom manusforfatterne og serieskaperne til den Emmybelønte serien på Apple TV+ er i streik. (Apple TV+)

Noen av prosjektene har serieskapere stoppet i solidaritet med de streikende, selv om selskapene bak har ønsket å fullføre innspillingene.

Selv TV-produksjoner som har ferdigstilte manus rammes av manusforfatterstreik, ettersom manus, replikker og handling blir bearbeidet og pusset på til siste opptak er gjennomført. Noen serier har likevel fortsatt opptakene, uten bidrag fra manusansvarlige.

Amazon og HBO er blant selskapene som satser på at deres storserier ikke vil lide av mangel på kreativ input, når de har valgt å gjennomføre planlagte innspillinger av «Ringenes Herre»-serien «Maktens Ringer» og «Game of Thrones»-serien «House of The Dragons» de kommende ukene.

Sesong to av Amazons «Ringenes Herre: Maktens Ringer» har drøyt to uker innspilling igjen. Serieskaperne har latt innspillingen fortsette, med garanti om at ingen manusforfatter skal være i arbeid under de siste opptakene. Dermed kan serien kanskje få premiere som planlagt i 2024. (Amazon Prime Video)

Lista over streikeutsatte produksjoner vil bli betraktelig lengre på denne siden av sommerferien, så lenge partene ikke i arbeidskonflikten er åpne for å gjenoppta forhandlinger.

Det er manusforfatternes forening Writers Guild of America og deres 11.500 medlemmer som har gått til den første streiken i Hollywood på 15 år, og som brøt forhandlingene med underholdningsgigantenes Association of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) natt til 1. mai.

Stor streikevilje, mindre på TV

Meldingene fra amerikanske medier går på at konflikten vil bli langvarig og at streikeviljen er stor blant manusforfatterne. Og de neste ukene venter også forhandlingene om inntekt og arbeidsforhold med skuespillernes organisasjon SAG-AFTRA og ikke minst regissørenes mektige DGA.

Det forventes harde forhandlinger hele veien, fordi det er framtidas betingelser i et marked basert stadig mer på strømmetjenestene som skal nedfelles nå. Strømmemarkedet har generert enorme inntekter for underholdningsgigantene de siste årene, milliarder av kroner som de kreative og skapende som manusforfattere, regissører og skuespillere vil ha sin andel av.

Det som kan få partene til forhandlingsbordet igjen, er det enorme tapet som forsinkelsene i produksjonen av underholdning påfører lokal og nasjonal økonomi. Den hundre dager lange WGA-streiken i 2007 påførte Los Angeles by et økonomisk tap på over 2 milliarder dollar.

Den første arbeidskonflikten i Hollywood siden 2007 handler om milliarder av dollar, som mediekonsern og nettgiganter tjener på strømmetjenestene. Manusforfatterne streiker for å sin del av fortjenesten. Dermed må arbeidet med den neste sesongen av serier som «Billions», og Showtimes planlagte avleggere av denne suksessen - kalt «Trillions» og «Millions» - vente til TV-forfatterne sier seg villig til å komme tilbake på jobb. (HBO)

At forhandlingsklimaet kan bli tøft i Hollywood denne våren har også å gjøre med nedgangstidene og den harde konkurransen om det globale strømmemarkedet som stadig pågår mellom amerikanske mediekonsern og nettgiganter.

Krever mer av pengestrømmen

Streikevaktene fra Writers Guild of America har demonstrert utenfor filmstudioene og nettgigantenes kontorer i New York og Los Angeles den siste uka. (DAVID MCNEW/AFP)

Det siste året har underholdningskonsernene sagt opp titusenvis av ansatte for å kutte utgifter, samtidig som toppsjefene innkasserer enorme lønninger, fete bonuser og fallskjermer.

Nå framhever de streikende årslønna til toppsjef David Zaslav i nyfusjonerte Warner Bros. Discovery (WBD) i fjor. Han tjente 250 millioner dollar etter å ha sparket tusenvis av ansatte for å spare penger i det nyfusjonerte konsernet i fjor.

– Det er en sum tilsvarende årslønna til 10.000 manusforfattere, konstaterte den streikende komikeren Adam Connover på CNN i forrige uke.

Nå krever manusforfattere arbeidskontrakter som sikrer dem noe av inntektene som Amazon, Netflix, Disney og WBD tjener via serier og filmer de er med å skape.

Strømmetjenestenes sjefer har på sin side understreket at deres tilbud til kundene ikke vil bli preget av streiken med det aller første. Ifølge Netflix-sjef Ted Sarandos er de bedre skodd enn andre til å håndtere mangelen på ny underholdning, ettersom strømmegiganten har en stor beholdning av innhold fra andre kontinenter – og som kan forsyne abonnentene med fersk underholdning på andre språk ved en langvarig streik.

