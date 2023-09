Vi har vel alle opplevd litt humpete flyturer nå og da. Men nå skal det bli enda verre. Og det er klimaendringene som får skylda.

11 personer ble skadet da et Delta-fly på vei fra Milano i Italia opplevde kraftig turbulens før landing i Atlanta, USA, denne uka. Både passasjerer og flypersonell var blant de skadde, melder CBS News.

Hendelsen føyer seg inn i rekken uhell der turbulens har ført til personskader om bord i fly i år. I januar ble 25 personer skadet på et fly i Hawaii, mens i mars måtte et Lufthansa-fly på vei til Tyskland nødlande i USA etter å ha opplevd turbulens. Sju personer ble skadet.

– Det var definitivt det mest skremmende øyeblikket i livet mitt, fortalte en av passasjerene, Hunter Wynns, til Insider om hendelsen.

Skuespiller Matthew McConaughey var også blant passasjerene om bord.

– Det var litt av en skrekkopplevelse, sa han ifølge People.

McConaugheys kone, Camila, delte følgende video og beskrivelse av flyturen på Instagram:

Samme måned mistet en 55 år gammel kvinne livet på grunn av kraftig turbulens på en flytur mellom New Hampshire og Virginia i USA. Kvinnen var passasjer om bord et privatfly.

Derfor oppstår det turbulens

Turbulens er intet nytt fenomen, og noe som mange flypassasjerer har opplevd før. Det anses heller ikke som særlig farlig, i hvert fall når det kommer til sikkerheten til selve flymaskinen, og dens evne til å holde seg i lufta. Men det kan gå utover sikkerheten til personene som oppholder seg inni maskinen, særlig når løsøre begynner å fly rundt i kabinen.

– Det er en grunn til at setebelteskiltet lyser. Du bør ikke stå opp eller gå på toalettet da. Skiltet er på for din egen sikkerhet. Noen passasjerer tenker kanskje at det går bra, men i turbulens kan du skade deg selv og andre rundt deg, sier Taylor Garland, talsperson for det amerikanske fagforbundet Association of Flight Attendants, til CBS News.

Men hva er egentlig turbulens?

Enkelt forklart er det urolig luft som skapes av forskjell i vindstyrke eller -retning på et lite område. Det kan for eksempel oppstå når høytrykk og lavtrykk møtes, inne i bygeskyer eller når vinden passerer over kupert terreng.

Den farligste formen for turbulens, er klarluftsturbulens (også kjent som «Clear-Air Turbulence», eller «CAT»). Det som gjør den farlig, er at den ikke er synlig, verken med øyne eller radar. Derfor er den vanskelig å unngå for piloter og kan komme brått og uventet på.

Det er særlig denne typen turbulens som har økt de siste årene. Og den vil fortsette å øke. Faktisk vil antall tilfeller av klarluftsturbulens doble seg i flere geografiske områder mellom år 2050 og 2080, ifølge en rapport fra forskningsinstituttet American Geophysical Union (AGU) fra 2017.

11 personer ble skadet da et Delta-fly fløy inn i et område med kraftig turbulens tirsdag kveld, lokal tid. Dette er et stillbilde fra en video som en av passasjerene delte på Tiktok etter hendelsen. (helloayo / TikTok)

Dramatisk endring

Årsaken til dette er, ifølge en rekke forskere, klimaendringer. For med global oppvarming kommer mer ustabilt vær. Og uvær er en av de viktigste ingrediensene til turbulens. I tillegg

– En sterkere vertikal temperaturhelning fører til en mer kaotisk jetstrøm. Når jetstrømmene blir sterkere, blir de mer kaotiske og ustabile, og antallet CAT-møter øker, forklarer Isabel Smith fra University of Reading’s Meteorology Department, til Condé Nast Traveler.

Smith er en av forskerne som har undersøkt turbulens-statistikk fra 1979 fram til 2020. Forskerteamets studie, som ble publisert i tidsskriftet Geophysical Research Letters tidligere i år, viste at den største økningen i turbulens fant sted over Nord-Atlanteren, skriver TV2. Her har forekomsten av kraftig turbulens økt med 55 prosent siden 1979.

Joseph Henry Lacasce, professor i meteorologi og oseanografi ved Universitetet i Oslo, mener resultatene fra studien er bekymringsfulle for flyindustrien og flyreisende.

– Endringene som er sett her er mer dramatiske enn med klimasimuleringene, noe som tyder på at klarluftsturbulens vil øke mer enn forventet, sier han til TV2.

