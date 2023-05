Punktum er satt for Yellowstone, men fortsettelse følger

Etter fem sesonger takker John Dutton for seg som rancheier av gigant-eiendommen Yellowstone i Montana. På seinhøsten i år kommer de siste episodene av den populære serien på SkyShowtime, før Kevin Costner forlater TV-suksessen - for nå. Serien som er lagt til en kveg-ranch drevet av vår tids cowboyer under en mektig himmel har resultert i flere avlegger-serier om tidligere generasjoner av Dutton-familiens liv og kamp for å etablere og beholde Yellowstone.

Mer westerndrama i vente

Selv om hovedattraksjonen Kevin Costner forlater Yellowstone, betyr ikke det at siste hest være innridd i Montana. Serien skal få en relatert oppfølger hvor Matthew McConaughey er tiltenkt hovedrollen, melder Deadline, og den nye serien skal ifølge ledelsen i Paramount-eide Showtime og MTV Entertainment fortsette den populære historien.

Og oppfølgeren skal i følge bransjebladet by på en rekke av de sentrale karakterene fra «Yellowstone» – spilt av de samme skuespillerne fra Taylor Sheridans første store TV-hit lagt til Montana.

Flere av skuespillerne skal være tilbudt roller i det neste westerndramaet som også foregår i vår tids Montana, men verken tittel eller detaljer om serien skal foregå på Dutton-ranchen eller en annen eiendom i nærheten av Yellowstone er ikke gjort kjent.

102 «Yellowstone»-oppfølgeren «1883» bød på beinharde cowboyer som fraktet nybyggere over prærien i Det ville vesten-tida, med blant annet Tim McGraw (i midten) i rollen som James Dutton. (Emerson Miller/CBS)

Det som er sikkert er at cowboyene har blitt populære på skjermen igjen takket være Taylor Sheridans moderne westernsåpe, og blitt en suksess som har gitt ham muligheten til å realisere en hel rekke andre dramaserier for Paramount de siste to årene.

Tre av dem er direkte linket til «Yellowstone». Den ene var «1883» følger nybyggerne og de første cowboyenes tid i Det ville Vesten, og de første Duttons på veien over prærien som bosetter seg ved foten av fjellene i Montana.





1923 Helen Mirren spiller den tøffe irskamerikanske Cara Dutton i «1923», det foreløpig siste kapittel i «Yellowstone»-sagaen. Serien er fornyet med en sesong to. (James Minchin/James Minchin III/Paramount+)

Den andre av dem var årets nyhet «1923» hvor Harrison Ford og Helen Mirren spiller et aldrende, men tøft Dutton-par. De kjemper mot en overmakt av sauefarmere, en ond gruveeier spilt av Timothy Dalton og den store depresjonen i et USA merket av første verdenskrig. Den dramatiske historien i denne serien skal fortsettes i en sesong to.

Harrison Ford gjorde TV-comeback tidligere i våres, med rollen som Jacob Dutton i «1923». (James Minchin/James Minchin III/Paramount+)

Den moderne ranch-hverdagen som skildres i «Yellowstone» og de moderne cowboyenes americana-livsstil med sans for country and western, hesteavl og rodeo skal også bli gjenstand for mer av samme sort i «6666».

Dette er en kommende dramaserie som har tittelen etter ranchen i Texas hvor handlingen skal foregå. Hit har en av cowboyene fra Duttons ranch etablert seg etter å ha funnet kjærligheten.

Ny cowboyfilm fra Costner selv

Kevin Costner har planer om å regissere og ha hovedrollen i hans eget store filmprosjekt – en serie westernfilmer med tittelen «Horizon», som inkluderer et stort mannskap av kjente skuespillere på rollelista, blant dem Sienna Miller, Thomas Haden Church, Sam Worthington og Luke Wilson.

Den første filmen i serien er ferdig innspilt, og etter uenigheter om tidspunktet for innspillingen av «Yellowstone» som krasjer med det videre arbeidet på hans eget filmprosjekt skal Kevin Costner bestemt seg for å si nei til mer av «Yellowstone».

TV Yellowstone Sesong fem av «Yellowstone» er Kevin Costners siste som John Dutton, rancheier og guvernør i Montana - og hardt prøver far tildatteren Beth (Kelly Reilly) og sønnen Jamie (Wes Bentley). (NTB kultur)

Tidlig i våres slapp Paramount Network og serieskaper Taylor Sheridan halvparten av den femte og siste sesongen av dette prærie-dramaet med cowboy-liv fra vår tid, med beskjeden om at de siste episodene kommer til høsten.

Med Kevin Costner ute av bildet var planen å følge opp «Yellowstone» med den neste nye serien allerede i desember, men disse planene risikerer å bli utsatt som følge av den pågående manusforfatterstreiken i amerikansk TV- og filmbransje.

Stjernene stiller opp for serieskaper Taylor Sheridan

NY Premiere of "Tulsa King" Sylvester Stallone spiller gangster i «Tulsa King», serien som har fått en sesong to. Her ved seriepremieren i New York i fjor høst. (Charles Sykes/NTB kultur)

Flere av Taylor Sheridans andre serier er allerede ute på SkyShowtime, eller i gang med innspillinger. Sylvester Stallone skal gjenta rollen som New York-gangster som starter et nytt og tvilsomt liv i Tulsa, Oklahoma, i sesong to av «Tulsa King» - den første er ute på SkyShowtime. På samme strømmer ligger to sesonger av «Mayor of Kingston» med Jeremy Renbner. Nicole Kidman, Zoe Saldana og Morgan Freeman er med i en ny spionthriller kalt «Special Ops: Lioness», som skal være premiereklar kanskje i løpet av sommermånedene.

En annen ny western fra samme Taylor Sheridan er «Bass Reeves», som er basert på den sanne historienom den første fargede US Marshal, i TV-versjon med David Oyelewo i hovedrollen. Denne er forventet å komme ut i løpet av 2023. Og i serien «Land Man» skal Billy Bob Thornton ha hovedrollen som en krisehåndterer i vår tid for et oljeselskap i Texas.

