Apple TV+ satser på norske krefter i nye serier

Den norske film- og TV-regissøren Morten Tyldum står bak de to første episodene av den premiereklare serien fra Apple TV+. «Silo» er en dyster framtidsskildring hvor de siste menneskene på jorda lever i en gigantisk silo, og de har bodd der så lenge at de har glemt hvorfor.

[ Se «The Diplomat», eller en av de andre gode seriene på Netflix ]

Klaustrofobiske følelser og utferdstrang er sånt som slås hardt ned på i dette halvmørke silo-samfunnet, og de som ytrer ønske om å komme seg utendørs venter det en ubarmhjertig skjebne. Der venter en forgiftet og ødelagt jord.

Common spiller tøffingen Robert Sims, en av de 10.000 menneskene som lever i en underjordisk silo i den dystopiske framtidsskildringen på Apple TV+, blant annet regissert av Morten Tyldum. (Apple TV+)

Svenske Rebecca Ferguson (sett i «Mission Impossible» og «Dune») har en av hovedrollene i serien som har premiere tidlig i mai. Andre kjente navn i sentrale roller i dette mystiske underjordiske dramaet er Tim Robbins, Rashida Jones og Common. Serien er på i alt 10 episoder, basert på en roman av amerikanske Hugh Howey.

[ Den norske episoden i «Succession» ]

Morten Tyldum har laget drama for Apple TV+ tidligere også, som regissør for den kritikerroste krimdramaserien «Defending Jacob» som hadde Chris Evans (Marvel-filmene Captain America) i en mer seriøs dramarolle.

Morten Tyldum har gjort regijobber for Apple TV+ tidligere. I 2020 var Tyldym-regisserte «Defending Jacob» ute som en av de første dramaseriene på den amerikanske strømmetjenesten. Serien fikk gode kritikker. (Apple TV+)

Fra «Exit» til «Lazarus»

De store strømmetjenestenes kamp om nasjonale markeder har betydd flere internasjonale oppdragsgivere også for norske film- og TV-arbeidere det siste året. Etter at HBO har lagt ned sin norske produksjon er det Netflix som så langt har vist seg å være flinkest til å realisere prosjekter på norsk jord.

[ Dette er seriene du burde ha sett nå ]

Og mens Amazon prøver å slå gjennom med norsk reality, viser Apple TV+ en mer utpreget sans for å hente inn norske talenter til sine internasjonale produksjoner. Dermed er det flere norske navn som dukker opp på rollelistene til strømmegigantens kommende serier, som det gjerne er amerikanske og britiske TV-skapere som står bak.

Merittert serieskaper Øystein Karlsen går fra «Exit»-suksess til krim for amerikanske Apple, når han skal skrive manus, regissere og være ansvarlig produsent for TV-versjonen av den svenske krimsuksessen «Lazarus». (NTB kultur)

Unntaket er «Lazarus», som har store navn som Tom Hardy og Zazie Beetz i hovedrollene og en nordmann bak roret. Etter suksessen med «Exit» har strømmegiganten gitt Øystein Karlsen jobben med å gjøre spennende drama av den svenske krimromanen «Lazarus».

Boka er del av en populær serie skrevet av Lars Kepler, pseudonymet til det svenske forfatterparet Alexander og Alexandra Coelho Ahndori. Øystein Karlsen har manus og regi og skal være ansvarlig produsent for krimdramaet basert på en av bøkene. Premieren på dette prosjektet synes å være et stykke unna – all den tid Øystein Karlsen også er med på å lage «So Long, Marianne», historien om Leonard Cohen og Marianne Ihlens romanse på 1960-tallet for NRK som spilles inn denne våren.

[ Superheltene skuffer på kino, nå må andre helter steppe inn ]

«Verdens verste menneske» med i drapsthriller

Renate Reinsve fra den Oscar-nominerte filmen «Verdens verste menneske» er i selskap med Hollywood-størrelser som Jake Gyllenhaal i «Presumed Innocent», serien som blant annet Anne Sewitsky skal regissere for Apple TV+. (SF Studios)

Samtidig er det flere norske krefter i sving for den amerikanske nettgigantens ambisiøse strømmesatsing på film og TV-serier. På skuespillersiden har Renate Reinsve fra filmsuksessen «Verdens Verste Menneske» fått en rolle i «Presumed Innocent», serieversjonen av Harrison Ford-filmen fra 1990.

I TV-utgaven av filmsuksessen spiller hun blant annet mot Jake Gyllenhaal i hans første TV-hovedrolle. Gyllenhaal spiller statsadvokaten Rusty Sabich – rollen som Harrison Ford hadde i den populære filmen. Denne statsadvokaten blir mistenkt for drapet på sin kollega og elskerinne Carolyn Polhemus – som Renate Reinsve skal spille.

Hun er ikke den eneste norske film- og TV-arbeider som er delaktig i serien, men får selskap av Anne Sewitsky som skal ha regien på de to første episodene. Andre kjente størrelser fra rollelista er Peter Sarsgaard og Ruth Negga, mens TV-skaperveteranen David E. Kelley er serieansvarlig («showrunner») og J.J. Abrams er med på produsentsiden.

[ Vi har sett de beste seriene på NRK TV ]

Marvel-skuespiller i remake av Monty Python-komedie

En nordmann er med i en ny komedie fra selskapet bak «Ted Lasso» og «Shrinking»: Rune Temte er med i TV-versjonen av «Time Bandits», kultkomedien fra 1981 som ble regissert av eks-Monthy Python Terry Gilliam og som hadde John Cleese og Sean Connery på rollelista. I TV-serien om gutten som finner en tidsportal på rommet spiller Temte, sett av mange i «Captain Marvel» og viking-serien «The Last Kingdom», en karakter med det klingende navnet Bittelig. Arbeidet med serien har pågått siden før pandemien, men skal være i innspilling denne våren.

Rune Temte spiller Bittelig i Taika Waititis TV-versjon av Apple TV+s kommende serie «Time Bandits». Her er han i Marvel-suksessen «Captain Marvel» fra 2019, bakerste blå mann med gult skjegg) (Marvel Studios)

Andre skuespillere involvert er blant andre Lisa Kudrow (Phoebe fra «Friends») og Taika Waititi. Det er denne Oscar-belønte og ettertraktede TV- og filmskaperen fra New Zealand som også har laget TV-versjonen av filmen, sammen med blant annet Jemaine Clement (han med brillene i Flight of the Conchords).

[ Les om vårens gode TV 2-serie: Fling (+) ]

Klima-forkjemper i kostymedrama

Til neste år kommer dramaserien «The Buccaneers», som har med to norskamerikanere i sentrale roller. En av dem er Kristine Frøseth, som er mye omtalt i mediene denne våren siden hun har en stor rolle i klimakamp-film, den amerikanske «How to Blow Up a Pipeline». Årsaken til oppmerksomheten er at FBI har advart mot at de unge klima-forkjemperne i filmen som går hardt til verks mot et oljeanlegg i Texas kan inspirere andre til øko-terrorisme.

Kristine Frøseth, Froseth i USA, har en av rollene i den mye omtalte klimaforkjemper-filmen «How to Blow Up a Pipeline», som har premiere i slutten av mai. Til neste år er hun med i «The Buccaneers», kostymedrama på Apple TV+. (Neon)

Den kommende rollen hennes som amerikanske Nan St. George i «The Buccaneers» er sannsynligvis mindre kontroversiell. Serien er et britiskprodusert kostymedrama basert på en uferdig roman av Edith Wharton. Dette kan fort være Apple TV+ sitt svar på Netflix-suksessen «Bridgerton».

«The Buccaneers» handler om en venninnegjeng av rike amerikanere i New York på 1870-tallet, som reiser til London for å finne seg passende, rike og adelige ektemenn. Den andre norskamerikanske skuespilleren som er med i serien er Alisha Boe, som blant annet var med i de fire sesongene av den populære og omstridte Netflix-serien «13 Reasons Why».

Norskamerikanske Alisha Boe spilte Jessica Davis i fire sesonger av den populære og omstridte Netflix-serien «13 Reasons Why». Neste år dukker hun opp i Apple TV+ sitt nye kostymedrama «The Buccaneers». (DAVID MOIR/NETFLIX/DAVID MOIR/NETFLIX)

Når disse «norske» seriene får premiere har Apple TV+ ikke offentliggjort, men de kan nok ikke forventes å komme på nettet før i 2024. Unntaket er den dels Morten Tyldum-regisserte dystopiske thriller «Silo», som har premiere på strømmeren fredag 5. mai.

[ Sjekk ut «Drops of God», eller en annen god serie på Apple TV+ ]