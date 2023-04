Et lite stykke Norge-episode fra «Succession»

Spoiler-varsel! Denne artikkelen inneholder beskrivelser av handlingen før og under den amerikanske familien Roys mye omtalte Norgesbesøk.

Norge …, Sverige …, hva er egentlig forskjellen, spør glisende amerikanerne seg før de setter seg på flyet for å reise hit i episode fem av vårens mest omtalte HBO-serie. Ett halvt år etter at produksjonsteam og skuespillere fra «Succession» tilbrakte noen uker på Nordvestlandet er opptakene klare.

Den norske episoden av serien byr på en time med tøffe forhandlinger, krasse meldinger og flere skildringer av nedslående menneskenatur – men denne gangen omgitt av et mektig fjell-landskap. Å si at panoramautsikten imponerer familien Roy er å overdrive.

Flotte fjell og whatever, Kendall og Roman Roy enser ikke utsikten når det er store penger det er snakk om. Og svenske Lukas Mattson er en krevende forhandlingspartner. Hvordan amerikanerne har det på Norges-visitten kommer i episode fem av «Succession». (HBO)

De har tatt turen opp i fjellene for å forhandle ferdig en avtale med den svenske tech-milliardæren Lukas Matsson, og er ikke kommet av fri vilje.

«Succession» er faktisk i Norge

De er tvunget til å reise helt til Norge etter at svenske Matsson (Alexander Skarsgaard) sendte dem en offisiell og allmenn kjent invitasjon. Å ikke reise betyr sånt som fall i aksjekurser og tap av anseelse.

Dermed reiser Roman (Kirean Culkin), Kendall (Jeremy Strong) og Shiv Roy (Sarah Snook) helt til Norge, og det Shiv kaller «Matssons omskoleringssenter», sammen med hele styret og ledelsen i Waystar Royco – mediekonglomeratet de håper at Matsson skal kjøpe.

De tre sentrale Roy-medlemmene Kendall, Shiv og Roman på Juvet landskapshotell i Valldal, av Shiv kalt «Matssons omskoleringssenter». (HBO)

I forkant av denne episoden har handlingen i serien skapt usikkerhet om hvor scenene innspilt i Møre og Romsdal i fjor høst faktisk finner sted i serien. Det var til Matsson at mediemogul og klanhøvding Logan var på vei i episode tre, da han døde brått – et møte som skulle finne seg ved Matssons feriested i Sverige. I femte episode må søsknene Roy ta reisen - til Matssons feriested i Norge. Da er det gått et par dager siden Logan Roy døde.

Amerikansk TV for norske skattepenger

At Matsson har flere feriesteder er det ingen som reflekterer over, bortsett fra den tradisjonelle amerikanske oppfatningen om at det er jo ikke store forskjellen på Norge og Sverige uansett. Replikken sørger i det minste for at serieskaper Jesse Armstrong kan plassere handlingen på Juvet landskapshotell i Valldal, og sikre at HBO kan innkassere den mye omtalte insentivstøtten på 13 millioner kroner fra Norsk filminstitutt.

Roman Roy og søsknene hans har mye å tenke på under Norges-besøket, i episoden av «Succession» som byr på en slags Norges-reklame for 13 millioner insentiv-kroner gitt av Norsk filminstitutt. (HBO)

Ordningen skal sørge for at store film- og TV-produksjoner gjør opptak i Norge, noe som skaffer norske filmarbeidere arbeid og Norge litt blest som turistmål. Og det er et imponerende og mektig panorama av fjell som setter sitt preg på den norske episoden, men serien nøyer seg med å gjengi dette som «Norge». Hvor i landet dette utspiller seg, det sies det – naturlig nok for et mørkt og menneskelig drama – ingenting om.

En slags Norgesreklame

Det er nok ikke fritt for at en reiselivssjef og lokal ordfører kunne ha ønsket seg en nærmere stedsangivelse i det som er en av de siste årenes mest omtalte TV-serier – og som har seere i den øvre amerikanske middelklasse. Fjellturistene fra New York som vil se stedet selv må dermed klare å google seg fram til Juvet i Valldall, Atlanterhavsveien og gondolbanen som går til Nesaksla i Rauma, for egen maskin.

Vel framme ved Juvet er familien Roy og følget deres verken interessert eller imponert av den spektakulære utsikten. Kendall og Roman Roy konstaterer at de har fått altfor små rom, der de står i hver sin kube – hotellrommene i dette spesielle hotellet. Fjellmassivet rundt dem vier de livstrøtte, blaserte amerikanerne ikke ett sekunds oppmerksomhet. Den svenske luringen og tech-milliardær Matsson er heller ikke veldig betatt. Han svarer at han gir fullstendig eff i dette stedet når han blir spurt hva det egentlig brukes til.

Svenske Lukas Matsson (Aleksander Skarsgård) tvinger amerikanerne til den norske fjellheimen på Sunnmøre for å forhandle om oppkjøpet hans av deres mediekonglomerat Waystar Royco. Den praktfulle utsikten er ikke nok til å blidgjøre Roy-familien på tur. (HBO)

Dette lille stykke Norge er også det mest visuelt sett mest spektakulære stedet «Succession» har utspilt seg, og omgivelsene blir et effektiv virkemiddel i skildringen av hvor små og fattigslige mennesker disse superrike menneskene egentlig er. De er folk som tar alt for gitt, enten de er omgitt av norske fjell – eller som i sesong tre, i det idylliske italienske landskapet i Siena.

Dårlig stemning i fjellheimen

Familien Roy er ikke her for den friske fjellufta, eller fordi de har fått med seg at Rauma kommunes visjon om å være verdens beste kommune for naturglade mennesker.

De er her for å få tynt en rik svenske for mest mulig kroner per aksje. Spørsmålet er om de klarer å bli enige om pris, uten trusler om å kaste hverandre ned fjellsidene. Forhandlingene pågår mens de har ryggen til naturpanoramaet utenfor. Det er i dette skuespillet norske Eili Harboe dukker opp i birollen som har flest replikker.

Eili Harboe (i midten) har rollen som Ebba i den «norske» episoden av «Succession». Ebba er Matssons medarbeider. Her står hun mellom Sarah Snook, som spilller Shiv Roy, og Alexander Skarsgård som spiller den svenske tech-gründer Lukas Matsson. (HBO Max)

Hun spiller Ebba, en av Matssons nære medarbeidere. Harboe er den av de nordiske birollene med mest skjermtid og størst oppmerksomhet fra Matsson.

Etter den timelange episoden i norsk fjellheim vender amerikanerne hjemover igjen, noen av dem lettet over at de ikke ble overfalt av de nordiske vikingaktige skjeggebusene i Matssons selskap. Da har de også vært gjennom opplevelsen av sorten amerikanerne forbinder med Norge, Sverige og Skandinavia: kjøttbollene, vaflene, badstua, svensk EDM og en obligatorisk replikk om «Norwegian Wood» – her selvsagt lagt i munnen på fetter Greg Hirsch, som ser for seg møter med «arctic hotties».

Fetter Greg (Nicholas Braun) og Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) er med på lasset under Norges-turen, og bruker tida på fjellet til å prøve å sikre sine egne posisjoner i Roy-hierarkiet. (HBO)

Den norske episoden kommer halvveis ut i siste sesong av «Succession» og er nok mest egnet til å by på variasjon. Handlingsmessig bærer episoden preg av å være en mellomakt. Det store spørsmålet er om familien Roy kommer ut av fjellheimen som rikere mennesker.

