«Fling»: Feelgood sex og singleliv-affære fra TV 2

Serien handler om Ada, grafisk designstudent som blir dumpa av samboeren Jostein akkurat da de har fått boliglån. Hun er feil person for ham å bli gammel og dø med, er beskjeden. Ada må pakke sakene og søke tilbake til venninnenes kollektiv. Der må hun fint ta plass på det minste kammerset.

Ada (Natalie Bjerke Roland) må takle livet som nydumpa single og herrene som omgir henne i «Flirt». (TV 2)

Overgangen fra etablert forhold til singlelivets utfordringer, fra god dobbeltseng til kald enkeltseng er krevende for Ada, baby-klar som hun egentlig var. Nå er det plutselig rebound-sex, klamydiaskrekk og fyllesjuken som gjelder.

Heldigvis har Ada venninnene Rakel og Billie (ikke Rachel og Phoebe) til å lene seg på. De er morsomme typer alle tre, gode skuespillere som gjøre gode komiske roller – Natalie Bjerke Roland i hovedrollen som stakkars Ada, Vanja Kern Vestenfor som venninna Rakel og Rebbeka Jynge i rollen som Billie.





Rebekka Jynge spiller Billie i serien, Adas tålmodige venninne og bartender av yrke. (Lars Olav Dybvig)

Trioen har mye på lager av morsomme replikkvekslinger, overraskende og gode observasjoner og små pussigheter, som samlet er tegn på at de har et godt manus å lene seg på. Det er det Mike Torsvik Johansen og Oddne Lekang Hølaa som står for, som sammen og hver for seg har serier som «Superheltskolen», «Familien Lykke» og «Farfar» bak seg.

I motsetning til de to sistnevnte unngår «Fling» de blødmene vitsene, men går for inkluderende underfundighet, det småabsurde og hjertelig sjarm i stedet – med Natalie Bjerke Roland i sentrum som en Ada uten tegn voldsomme fakter.

Philip (Oscar Brahmachari Wicken) er ikke lei seg for at jobbkollega Ada blir single. (Lars Olav Dybvig)

Rundt denne Ada lurer jobb-kollega Philip (Oscar Brahmachari Wicken), så forelska at han ikke vet hvilket bein han skal stå på.

Som humoristisk drama om unge relasjoner er dette den beste norske siden «Sigurd fåkke pult», uten sammenligning for øvrig. Ada er ingen Sigurd, får å si det sånn Og «Fling» er nesten skamløs feelgood-lys til sinns og nærmest fri for klamme situasjoner.

Den er mer sorgmuntert steenstrupsk enn bergmansk, livsanskuelsen her. Samtidig er det manko på følbart alvor som gjør den lettbeinte komedien temperaturløs og monoton i perioder.

TV 2 har likevel gjort noe lurt ved å gå for serien, som kanalen har sørget for å få laget to sesonger av før premieren. Dette er moderne romantisk humordrama som er like bekymringsløst i tonen som ungdom og unge voksne av i dag i følge samfunnsforskere – og denne serien – selv er. De som synes sånt som jobb, livet og framtida ikke er like viktige som hvor de skal ta en øl i kveld.

Underfundig humor og gode blikk på unge folks tilværelse får «Fling» til å fungere som humordrama. (Torstein Bjørklund/TV 2)

Sex og singleliv-livet som den urbane Oslo-gjengen i «Fling» lever i er velkjent, skildret i utallige romantiske komedier fra før. Nå er det altså de unge voksne av i dag, generasjon z-erne og y-erne sin tur til å gjenkjenne, le og vri seg litt i sofaen av seg selv.

Disse «unge voksne» er påtakelig populære blant TV-kanalene nå, i den grad at når NRK lager en historisk dokumentar om andre verdenskrig er også den laget for dem. Det står stadig oftere «unge voksne» som målgruppe på dramaseriene som kommer fra TV-kanalene. Spørsmålet er om målgruppa får dem med seg. Ifølge serier som «Fling» er de jo aldri hjemme. «Fling» har sjarmen og humoren som skal til for å treffe andre seere også.

