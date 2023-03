Ant-Man skuffer stort på kino, nå må bransjen satse på andre helter

Besøkstallene har stupt fra premiereuka til den neste for superheltfilmen «Ant-Man & The Wasp: Quantumania» – på norsk kinoer. Den forventede blockbusteren fra Marvel Studios hadde 21.000 besøkende i uka etter premieren, og 9.000 i den neste.

I kinolandet USA har besøkstallene stupt enda brattere, og satt negativ rekord for filmene i franchisen kalt Marvel Cinematic Universe.

Ifølge bransjeblad som Variety og Hollywood Reporter falt besøket på Ant-Man-filmen med over 70 prosent fra premiereuka til den neste. Dette er den største publikumssvikten av alle blant de 30 MCU-filmene som er kommet siden «Iron Man» startet denne filmserien i 2008.

Kanskje har 30 superheltfilmer i denne Marvel-serien på 15 år vært for mange, er spørsmålet nå. Marvels superheltfilmer har vært kinosuksesser de siste årene, men ingen har vært like store blockbustere som disse filmene var før pandemien stengte kinoene verden. Eller siden «Avengers: Endgame» satte verdensrekord i kinobesøk i 2019.

Ant-Man (Paul Rudd) møter Kang the Conqueror (Jonathan Majors) i «Ant-Man and the Wasp: Quantumania». Årets første Marvel-film har skuffet stort på kino. (Jay Maidment/Jay Maidment)

Mindre interesse for Marvels superhelter

Programdirektør Christin Berg i kinokjeden Nordisk Film Kino er ikke overrasket over at besøket på Ant-man er lavere enn for andre Marvel-filmer, men hadde håpet på bedre tall. Kinobransjen er avhengige av blockbusterne, de sikreste publikumsmagnetene.

– Vi har sett en viss tretthet i markedet for disse superheltfilmene i publikum. Det kan bli litt mange av disse titlene, som blåser liv i mange bi-karakterer som ikke er like kjent for alle.

«Spider-Man: No Way Home» var den mest sette film på norsk kino i fjor. Spørsmålet er om det er en blockbuster blant årets superheltfilmer. (SF Norge/Sony Pictures)

Vi ser også at oppfølgerne til populære Marvel-filmer ikke oppnår like gode besøkstall, som for eksempel «Black Panther: Wakanda Forever» i fjor høst, sier Berg.

Å si at publikum er lei av superhelter er å overdrive, mener hun. For så seint som i fjor var «Spider-Man: No Way Home» årets mest besøkte på norsk kino med 570.000 besøkende. Besøksrekorden gjør også Sonys Spider-Man-film til den mest sett superheltfilmen på norsk kino i moderne tid.





Det store publikumet kommer gjerne når det er kjente karakterer som The Avengers på lerretet. (Disney+)

Store helter trekker publikum

– Det ble skapt veldig mye buzz om Spider-Man, den fikk mye oppmerksomhet, og da ser vi at folk kommer. Det er mange parametere som spiller inn, men folk kommer når det er Avengers eller andre store navn det handler om. Og en god film er en god film også i superheltsjangeren, sier Berg.

«Ant-man & The Wasp: Quantumania» kan havne på besøkstall rundt 75.000, antar programdirektøren.

De lave besøkstallene tilsier at Marvel-blockbusteren blir henvist til færre og mindre saler på kinoene. Nå venter det andre potensielle storfilmer, blockbustere som kinobransjen trenger gjennom året.

Tom Cruise og Indiana Jones

– I år har vi en utfordring med tanke på det å kunne by på de aller største filmene. Men en helt vi stoler på er Tom Cruise, som kommer med en ny «Mission Impossible» i sommer. Han er nok den vi forventer mest av i år. I sommer har vi også «Fast & Furious 10», og Indiana Jones, en veldig klassisk populær helt som det kan godt hende slår til, sier Bergh.

En gammel blockbuster: Harrison Ford er tilbake som den eventyrlystne arkeologen i sommerens «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Kommer på kino 28. juni. (Lucasfilm Ltd./Lucasfilm Ltd.)





Harrison Ford spiller Indiana Jones for femte gang i «Indiana Jones and the Dial of Destiny», en forventet sommervennlig blockbuster med juni-premiere. I juli er Tom Cruise i aksjon, blant annet i Norge, i «Mission Impossible: Dead Reckoning, part 1». Del to kommer neste sommer.

Norsk kino savner en norsk blockbuster som suksessen «Krigsseileren» på kino i år. (NTB kultur)

Det som mangler på kinoplakaten i år er en potensiell norsk storfilm på linje med siste månedenes store kinosuksesser, «Kampen mot Narvik» og «Krigsseileren» som har trukket henholdsvis 510.000 og 403.000 på kino.

Jul i Skomakergata

– Besøkstall som dette viser at folk ikke har sluttet å gå på kino. Vi skulle gjerne hatt flere store norske filmer på programmet i år. Det nærmeste vi kommer en norsk topp ti-film er nok «Jul i Skomakergata», sier Berg.

Det kommer flere superheltfilmer, to Marvel-titler og fire fra DC Studios.

– Superheltfilmer som tilfører noe nytt og har noe eget ved seg gjør det gjerne bra. I så måte har jeg tro på for eksempel på sommerens «The Flash» og «Guardians of the Galaxy», sier Berg.

