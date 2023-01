Reagerer på pris til sin døde søster: – De var ikke der da hun trengte støtten

– Shabana fortalte aldri meg om noen pris, sier Shakeel Rehman, Shabana Rehmans storebror.

Den norsk-pakistanske organisasjonen 14. august-komiteen har hvert år siden 2003 delt ut prisen årets norskpakistaner. Prisen for 2023 vil bli tildelt Shabana Rehman, fortalte leder for 14. august-komiteen Aamir Javed Sheikh til Dagsavisen torsdag. Ikke godt nok, synes Shakeel Rehman.

– De hadde muligheten mens Shabana levde. Nå er det for sent, sier Shakeel Rehman til Dagsavisen.

– Shabana sto alene i kampen. Hun trengte støtte fra det norsk-pakistanske samfunnet. Det hjelper ikke å gi henne denne prisen etter at hun er død.

Shabana Rehman, her ved valgvake for Miljøpartiet De Grønne i 2015 (Mimsy Moller)

Samfunnsdebattant, artist og forfatter Shabana Rehman døde 29. desember 2022, 46 år gammel, etter å ha blitt diagnostisert med bukspyttkjertelkreft ved starten av året.

14. august-komiteens leder Aamir Javed Sheikh har fortalt Dagsavisen at han var i kontakt med Shabana Rehman i november, og fortalte henne at hun ville bli tildelt prisen årets norskpakistaner for 2023.

– Jeg hadde mange samtaler med Shabana gjennom november. Hun fortalte meg aldri at hun skulle få noen pris, og hun sa aldri noe om noen kontakt med Aamir Sheikh og 14. august-komiteen, kommenterer Shakeel Rehman.

For oss i Shabanas familie spiller det ingen rolle at hun får denne prisen nå — Shakeel Rehman

Kritiserte 14. august-komiteen

Shabana Rehman blir den første person med innvandrerbakgrunn som får begravelse på statens regning. To statsråder, stortingspresidenten og kronprinsen deltar ved begravelsen, som finner sted fra Oslo rådhus tirsdag. Flere har nå foreslått å oppkalle en gate i Oslo etter Shabana Rehman, skrev Dagsavisen denne uka.

I avisen Utrop denne uken gikk forfatter og filmskaper Adel Khan Farooq ut med kritikk av norsk-pakistanske organisasjoner for aldri å ha hedret Shabana Rehman, og refererte spesifikt til 14. august-komiteen.

Aamir Javed Sheikh forklarer at 14. august-komiteen valgte å gå ut med navnet på årets prisvinner nå, etter debatten som oppsto rundt Shabana Rehman og norsk-pakistanske organisasjoner denne uka. Vinneren av prisen årets norskpakistaner kunngjøres vanligvis i starten av august.

– Jeg fikk først høre om denne prisen denne uken. Ideen om å gi Shabana en pris kom etter at hun døde, og sentrale pakistanske organisasjoner fikk kritikk for å aldri ha hedret henne, mener Shakeel Rehman.

– Jeg har takket nei til å komme på utdelingen for å motta denne prisen. For oss i Shabanas familie spiller det ingen rolle at hun får denne prisen nå. Det har jeg sagt fra til 14. august-komiteen om. De var ikke der da hun trengte støtten, sier Shakeel Rehman.

– Shabana deltok aldri på noen av 14. august-komiteens arrangement, så vidt jeg vet.

– De ga etter

I sin Utrop-kronikk påpeker Adel Khan Farooq at Shabana Rehman ikke var blant de 50 norskpakistanerne som ble hedret med medalje da 14. august-komiteen i 2019 markerte 50-årsdagen for pakistansk innvandring til Norge. «Her ble Shabana helt glemt» skriver Farooq.

– Under det store arrangementet som markerte 50-årsdagen for den pakistanske innvandringen til Norge, var Shabana blant de som var nominert til å få en pris. Men 14. august-komiteen valgte å gi etter for en gruppe konservative norsk-pakistanske muslimske menn, mener Shakeel Rehman.

– Jeg var så stolt av søsteren min og kampen hun tok. Det er ved å fortsette debattene om religiøs undertrykking, sosial kontroll og ytringsfrihet, at vi hedrer Shabanas minne, sier Shakeel Rehman.

Anerkjenner hennes kamp

– For 14. august-komiteen er det viktig å anerkjenne Shabanas frihetskamp, det ønsker vi å gjøre på 20-års markeringen til 14. august-komiteen i år, kommenterer Aamir Javed Sheikh.

Leder av 14. august-komiteen Aamir Javed Sheikh under feiringen av Pakistans nasjonaldag i Oslo 2020 (Trond Reidar Teigen)

– Jeg har respekt for Shakeel Rehmans synspunkter. At hun ikke fikk denne prisen tidligere, beklager vi. Nå vil vi gi Shabana Rehman prisen som en anerkjennelse av det hun sto for. Denne vurderingen gjorde vi i høst, sier Aamir Javed Sheikh.

Shabana Rehman (1976-2022), her i 2015 (Mimsy Møller)

Shabana Rehman

Født 14. juli 1976 i Karachi i Pakistan. Hun kom til Norge året etter og vokste opp på Holmlia i Oslo.

Døde 29. desember 2022 etter å ha blitt diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen i januar samme år.

Debuterte som standupkomiker i 1999. Var skribent, programleder, samfunnsdebattant og har skrevet flere forestillinger.

Rehman begynte som spaltist, først i VG i 1996 og etter hvert i Dagbladet, Aftenposten og danske Dagbladet Information. De siste årene var hun spaltist i Nettavisen.

Har fått en rekke priser, deriblant Fritt Ord-prisen, og sist Ossietzkyprisen for 2022 fra Norsk PEN.

I 2017 startet Rehman stiftelsen Født fri, som arbeidet mot negativ sosial kontroll og for likestilling.

Etter en ekstern granskning besluttet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i november 2020 å frata stiftelsen statsstøtte.

I januar 2021 erklærte stiftelsen seg konkurs. I juni samme år tapte de klagesaken mot Kunnskapsdepartementet om fratatt statsstøtte.

I 2020 ble Shabana Rehman utnevnt som medlem av den statlige ytringsfrihetskommisjonen.

Deltok i sjette sesong av Farmen kjendis, som ble spilt inn våren 2021.

Hedret med gravferd på statens bekostning. Human-Etisk Forbund står for seremonien i Oslo rådhus tirsdag 10. januar 2023.

