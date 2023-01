Hedrer Shabana etter sin død: Hun blir årets norskpakistaner

– Vi vil gi Shabana Rehman prisen årets norskpakistaner for 2023, forteller Aamir Javed Sheikh, leder for 14. august-komiteen og tidligere bystyrerepresentant for Høyre i Oslo.

Aamir Javed Sheikh, her med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik under konferanse i 2020, arrangert av Stiftelsen Dialog for fred i samarbeid med Muslim World League. (Tore Meek/NTB)

Den prisbelønte ytringsfrihetsforkjemperen Shabana Rehman døde 29. desember, 46 år gammel, etter at hun i januar 2022 fikk diagnosen kreft i bukspyttkjertelen. Hun blir den første norske personen med innvandrerbakgrunn som hedres med begravelse på statens bekostning. Flere har nå foreslått å oppkalle en gate i Oslo etter Shabana Rehman, skrev Dagsavisen tirsdag.

Roser Farooq

Filmskaper og forfatter Adel Khan Farooq gikk tirsdag ut med kritikk av norskpakistanske organisasjoner for ikke å ha anerkjent Shabana Rehman.

«Shabana fikk mange høythengende priser for sitt høylytte engasjement og tilstedeværelse, og nå får hun også en begravelse på statens bekostning. Men så vidt jeg ser, har hun foreløpig ikke fått en eneste utmerkelse fra en pakistansk eller norskpakistansk organisasjon i Norge» skrev Farooq i nettavisen Utrop, der han spesifikt nevnte 14. august-komiteen.

– Jeg vil rose Adel Khan Farooq for at han tar opp dette, kommenterer Aamir Javed Sheikh til Dagsavisen.

– Jeg har kjent Shabana Rehman helt siden hun var liten, jeg har alltid støttet henne og hatt stor respekt for henne. Vi har hatt et godt samarbeid med henne i 14. august-komiteen, og hun har deltatt på flere av våre arrangementer, sier Javed Sheikh.

14. august-komiteen ble opprettet i 2003 som en frittstående organisasjon for å fremme kontakt mellom den norskpakistanske befolkningen og det øvrige norske samfunnet. Komiteen har hvert år delt ut prisen årets norskpakistaner på Pakistans nasjonaldag 14. august. I 2022 gikk prisen til NRK-profilen Noman Mubashir.

Sheikh sier han rakk å fortelle Shabana Rehman at hun skulle få neste års pris:

Dessverre tapte hun sin lange kamp mot kreftsykdommen før prisen kunne bli utdelt — Aamir Javed Sheikh

– Jeg hadde flere samtaler med Shabana før hun døde. Siste gang vi snakket sammen var i november. Da fortalte jeg at vi vil hedre henne i 2023, ved 20-årsmarkeringen for opprettelsen av 14. august-komiteen. Hun ble glad for å høre at vi vil gi henne prisen for årets norskpakistaner i 2023, forteller Sheikh.

– Dessverre tapte hun sin lange kamp mot kreftsykdommen før prisen kunne bli utdelt. Men vi vil ha et eget minnearrangement for henne etter begravelsen neste uke, forteller han.

Rehman gravlegges tirsdag 10. januar ved en humanistisk seremoni i Oslo rådhus, etter ønske fra familien. Ved begravelsen deltar kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, arbeids- og inkluderingsminister Marte Persen, stortingspresident Masud Gharahkhani, og på vegne av kongehuset kronprins Haakon Magnus.

50 fikk medalje

I sin Utrop-kronikk påpeker Adel Khan Farooq at Shabana Rehman ikke var blant de 50 norskpakistanerne som ble hedret med medalje da 14. august-komiteen i 2019 markerte 50-årsdagen for pakistansk innvandring til Norge. «Her ble Shabana helt glemt» skriver Farooq.

Adel Khan Farooq. Dokumentarfilmskaper og forfatter. Her ved utgivelsen av romanen «Mine brødre» i 2016. (Mimsy Moller)

– Markeringen 14. august 2019 ble gjort i samarbeid med andre norsk-pakistanske organisasjoner. Vi hadde flere møter der jeg foreslo at Shabana Rehman burde få en pris. Men enkelte i gruppa mente hun ikke representerte norskpakistanere på en positiv måte, og derfor ikke kunne få noen pris, kommenterer Aamir Javed Sheikh.

Etter utdelingen av de 50 medaljene fortalte Shabana Rehman til avisen Utrop: «Flott med markering av dette. Jeg bryr meg ikke om utmerkelser. Men etter å ha stått i så mange stormer, så vet jeg at det hadde betydd mye for min mor på en så viktig dag som 50 års markering for pakistansk innvandring».

– Jeg snakket med Shabana om dette etterpå, og fortalte henne hvorfor hun ikke fikk prisen. Hun satte pris på at jeg var ærlig om det, sier Sheikh.

Shabana Rehman under demonstrasjonen foran Stortinget, 23. september 2017 (Torstein Bøe/NPK)

Han viser til konservative krefter i det norsk-pakistanske miljøet som reagerte på Shabana Rehmans opptreden i norsk offentlighet:

– I det norskpakistanske miljøet var det flere som reagerte på måten Shabana opptrådte på. Særlig det at hun kastet klærne på forsiden av Dagbladet. De mente at en muslimsk kvinne bør være påkledd, ikke avkledd. Dette var Shabanas signal om at kvinner kan være fri. Men det gikk ikke hjem blant alle i det norskpakistanske miljøet, sier Sheikh til Dagsavisen.

«Hånet Allah»

Det vakte sterke reaksjoner da IslamNets leder Fahad Qureshi i en lukket Facebook-gruppe tirsdag skrev at Rehman «hånet Allah». Han skrev videre: «Hun strippet og viste fram sine bakre privatdeler til verden for å bryte ned forventninger til anstendighet hos muslimske kvinner», og: «Det er ikke alle døde som skal respekteres» (...). Querishi slettet senere innlegget og beklaget.

– Qureshi går altfor langt. Ingen har rett til å dømme andre på den måten. Han representerer bare seg selv. Jeg er også muslim, og jeg har støttet Shabana Rehman hele veien. Jeg har snakket med mange i det norskpakistanske miljøet i det siste som støttet Shabana Rehman og synes hun fortjener heder, kommenterer Aamir Javed Sheikh.

Ifølge Sheikh vil Shabana Rehman formelt bli tildelt utmerkelsen årets norskpakistaner 2023 under komiteens årlige arrangement på Pakistans nasjonaldag 14. august.

---

Shabana Rehman, her under åpningsmarkering for stiftelsen Født fri i 2018. (Tore Meek/NTB)

Shabana Rehman

* Født 14. juli 1976 i Karachi i Pakistan. Hun kom til Norge året etter og vokste opp på Holmlia i Oslo.

* Døde 29. desember 2022 etter å ha blitt diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen i januar samme år.

* Debuterte som standupkomiker i 1999. Var skribent, programleder, samfunnsdebattant og har skrevet flere forestillinger.

* Rehman begynte som spaltist, først i VG i 1996 og etter hvert i Dagbladet, Aftenposten og danske Dagbladet Information. De siste årene var hun spaltist i Nettavisen.

* I 2004 fikk Rehman mye oppmerksomhet for å ha løftet mulla Krekar under en debatt. Hendelsen ble anmeldt av Krekar som kroppskrenkelse, men saken ble henlagt.

* Flere av hennes utspill vakte sterke reaksjoner. Da 17 skudd ble avfyrt mot Rehman-familiens restaurant i Oslo, flyttet hun til USA.

* Har fått en rekke priser, deriblant Fritt Ord-prisen, og sist Ossietzkyprisen for 2022 fra Norsk PEN.

* I 2017 startet Rehman stiftelsen Født fri, som arbeidet mot negativ sosial kontroll og for likestilling.

* Etter en granskning av konsulentselskapet EY besluttet Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) i november 2020 å frata stiftelsen statsstøtte. Rehman mente rapporten var full av feil og fikk støtte i dette fra bobestyreren som ble oppnevnt da stiftelsen i januar 2021 erklærte seg konkurs. I juni samme år tapte de likevel klagesaken mot Kunnskapsdepartementet om fratatt statsstøtte.

* I 2020 ble hun utnevnt som medlem av ytringsfrihetskommisjonen.

* Deltok i sjette sesong av Farmen kjendis, som ble spilt inn våren 2021.

* De siste årene av sitt liv, inkludert perioden der hun hadde kreftdiagnosen, ble hun fulgt av et filmteam som laget en serie om hennes kamp for det frie mennesket. Våren 2023 kommer dokumentarserien.

* Hedret med gravferd på statens bekostning. Human-Etisk Forbund står for seremonien i Oslo rådhus tirsdag 10. januar 2023.

---