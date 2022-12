Filmskaperen fulgte Shabana Rehmans kamp: - Prosessen rundt Født Fri plaget henne mest

– Jeg ble overrasket over energinivået hun fortsatt hadde, forteller dokumentarfilmskaper Vegar Aase om sitt siste møte med Shabana Rehman.

Den kjente samfunnsdebattanten og artisten Shabana Rehman døde av kreft torsdag 29. desember, 46 år gammel.

I fem år har dokumentarist Vegar Aase fulgt Rehman med kamera, etter at han i 2017 ble han leid inn av Rehman for å dokumentere virksomheten til stiftelsen Født Fri. Det siste året fulgte han også Shabana Rehmans kamp mot kreften.

«Da hun 19. januar i år fikk dødsdommen, det vil si bukspyttkjertelkreft med spredning, ble vi enige om at jeg fortsatt skulle følge henne videre med kamera», forteller han til Dagsavisen.

– Hvert ord kostet henne

Tidligere i høst ble Aase og produsenten Graham film tildelt 500.000 kroner av Fritt Ord for å lage en fire-episoders dokumentarserie om Shabana Rehman. Dagsavisen skrev om dokumentarprosjektet 5. desember. – Vi filmer henne så lenge vi føler det er riktig, fortalte produsent Anders Graham til Dagsavisen. Tre dager etter ble det siste opptaket gjort på Akershus Universitetssykehus.

«Jeg gjorde siste opptak med Shabana 8. desember på Ahus. Da hadde formen svingt mye den siste tiden, fordi kroppen hennes ikke klarte å ta til seg næring. Men jeg ble overrasket over energinivået hun fortsatt hadde. Det var en sylskarp og kampklar Shabana jeg møtte», forteller Aase til Dagsavisen.

Det hun var mest skuffet over, var alle som kjente sannheten, men ikke støttet Født Fri da stormen raste — Vegar Aase, dokumentarist

«Det kom fram i opptaket jeg gjorde at det som fortsatt plaget henne mest var prosessen rundt Født Fri og den uretten hun mente ble begått mot henne og stiftelsen. Det satt fortsatt i kroppen hennes. Det hun var mest skuffet var alle de som kjente til sannheten, men ikke støttet Født fri da stormen raste som verst», hevder Aase.

[ MODE STEINKJER: Shabana Rehman endret Norge ]

«Jeg prøvde å få til et opptak uka etter, men fikk da beskjed om at hun ville prioritere familien og kampen mot kreften. Da var formen såpass dårlig at hvert ord kostet henne kalorier hun trengte å spare for å overleve», forteller Aase.

I 2017 startet Shabana Rehman stiftelsen Født Fri, med formålet å jobbe mot sosial kontroll og æresvold i innvandrermiljøer. Stiftelsen fikk årlig støtte over statsbudsjettet, men ble fratatt støtten i 2020 etter at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet krevde gransking av stiftelsens økonomistyring. I 2021 ble stiftelsen erklært konkurs. Rehman har gjentatte ganger avvist at stiftelsen brukte statlige støttemidler i strid med retningslinjene. Med TV-dokumentaren ønsket Rehman å fortelle sin versjon av Født Fri-saken, skriver Fritt Ord på sine nettsider.





Lager tv-dokumentar om Shabana Rehman: Fra v. regissør Vegard Aase, produsent Rabea Junge Wold, Shabana Rehman, produsent Anders Graham. Her på Kulturhuset under utdeling av Ossietzky-prisen 15. november 2022. (Graham Film)

Filmteamet var med på Shabana Rehmans siste offentlige opptreden, 15. november, da hun ble tildelt Ossietzky-prisen av Norsk PEN for «sin særlige og særegne innsats for ytringsfriheten».

– Det er lov å smile! Jeg vet at denne sykdommen preger meg. Det ser dere. Men jeg er meg. Livet forandrer oss. Det er det dere ser. Og det kan være sjokkerende, sa Shabana Rehman fra scenen på Kulturhuset i Oslo under utdelingene.

Sovnet stille inn

Broren Shakeel fortalte i en Facebook-oppdatering at Shabana Rehman hadde sovnet stille inn på Akershus universitetssykehus torsdag morgen, omgitt av familie og samboer.

Utover torsdagen strømmet det på med minneord og hyllester til Shabana Rehman fra en rekke fremtredende politikere og samfunnsaktører. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommenterte til NTB: «Shabana sto opp for ytringsfriheten og bidro til det norske mangfoldet. Hun forlot oss altfor tidlig. Jeg lyser fred over hennes minne». Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) skrev på Facebook: «Hun var en av våre viktigste pionerer i kampen mot negativ sosial kontroll, og en modig forkjemper for frihet for jenter med minoritetsbakgrunn». Tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) skrev på Facebook: «Shabanas bortgang er et enormt stort tap for Norge. Shabana var en foregangskvinne for hele Norge, for alle kvinner, menn og hen».

Oslo 20201006. Shabana Rehman, daglig leder i stiftelsen Født Fri under pressekonferansen der hun tilbakeviser kritikken om dårlig økonomistyring og ber om at IMDis vedtak om å stanse finansieringen omgjøres. (Heiko Junge/NTB)

Dokumentarist Vegar Aase reagerte med sorg på dødsbudskapet.

«Jeg følte stor tomhet og tristhet, selv om jeg over lengre tid viste at dette måtte komme. Alle de som kjenner Shabana godt vet hvor dype spor hun har satt etter seg, og at hun sånn sett lever videre», forteller han til Dagsavisen.

«Jeg kommer fortsatt til å være mye sammen med Shabana i klipperommet, der jeg har mange scener med henne, som vil inspirere mange til å fortsette Shabanas kamp. Det er med stor respekt og ærbødighet jeg lager filmen om Shabanas liv og innsats for frihet» skriver Aase til Dagsavisen.

Dokumentarserien er planlagt til fire episoder på 30 minutter hver. Den er solgt for visning på Altibox, og produsentene er i samtaler med andre visningsplattformer. Aase og produksjonsselskapet Graham Film jobber nå med å klargjøre dokumentarserien for visning i løpet av våren.





Shabana Rehman

* Født 14. juli 1976 i Karachi i Pakistan. Kom til Norge året etter, vokste opp på Holmlia i Oslo.

* Døde 29. desember 2022 etter å ha blitt diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen i januar samme år.

* Debuterte som standupkomiker i 1999. Var skribent, programleder, samfunnsdebattant, og har skrevet flere sceneforestillinger.

* Rehman begynte som spaltist, først i VG i 1996 og etter hvert i Dagbladet, Aftenposten og danske Dagbladet Information. De siste årene var hun spaltist i Nettavisen.

* I 2004 fikk Rehman mye oppmerksomhet for å ha løftet mulla Krekar under en debatt. Hendelsen ble anmeldt av Krekar som kroppskrenkelse, men saken ble henlagt.

* Har fått en rekke priser, deriblant Fritt Ord-prisen, og sist Ossietzkyprisen for 2022 fra Norsk PEN.

* I 2017 startet Rehman stiftelsen Født fri, som arbeidet mot negativ sosial kontroll og for likestilling. Etter en granskning besluttet Kunnskapsdepartementet å frata stiftelsen statsstøtte, men Rehman mente rapporten var full av feil.

* Stiftelsen Født fri erklærte seg konkurs i januar 2021, og i juni 2021 tapte de klagesaken om fratatt statsstøtte.

* I 2020 ble hun utnevnt som medlem av ytringsfrihetskommisjonen.

* Deltok i sjette sesong av Farmen kjendis, som ble spilt inn våren 2021.

(NTB)

