Etterlyser norskpakistansk pris til Shabana

– Vi er i 2023 nå. Hvor er prisen til Shabana? Det er ikke for sent å legge den på graven, skriver Adel Khan Farooq i et debattinnlegg i nettavisen Utrop.no.

Komiker, samfunnsdebattant og skribent Shabana Rehman døde 29. desember 2022 etter å ha blitt diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen i januar samme år. Nylig ble hun tildelt Ossietzkyprisen for 2022 fra Norsk PEN, og har også blitt tildelt Fritt Ords pris tjue år tidligere.

Kan få gatenavn

Rehmans begravelse blir bekostet av staten. Hun er den første med innvandrerbakgrunn som får begravelsen dekket av staten. Nylig foreslo også Sarah Gaulin, lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i bydel Søndre Nordstrand og daglig leder i organisasjonen LIM – Likestilling Integrering Mangfold, at en gate i Oslo bør kalles opp etter Shabana Rehman. Forslaget støttes av kulturbyråden i Oslo.

Adel Khan Farooq mener Rehman burde fått en norskpakistansk utmerkelse i sin levetid.

– Shabana fikk mange høythengende priser for sitt høylytte engasjement og tilstedeværelse, og nå får hun også en begravelse på statens bekostning. Men så vidt jeg ser, har hun foreløpig ikke fått en eneste utmerkelse fra en pakistansk eller norskpakistansk organisasjon i Norge, skriver han.

Samtidig tar han et oppgjør med hvordan han mener Shabana Rehman ble snakket om i hans oppvekst.

– Vi ble oppdratt til å hate Shabana. I mange år levde jeg, og veldig mange andre med pakistansk bakgrunn, med denne illusjonen om henne. Hun var syndetreet vi ble advart mot å nærme oss, skriver han.

[ Vil oppkalle gate etter Shabana Rehman ]

Fikk ikke pris

Khan Farooq viser til at Shabana Rehman ikke var blant dem som fikk pris da 14. august-komiteen delte ut 50 priser til norskpakistanere under deres markering av at det var 50 år siden de første arbeidsinnvandrerne fra Pakistan kom til Norge.

14. august-komiteen ble opprettet i 2003 av Høyre-politiker Aamir Javed Sheikh, og organisasjonsmannen Muhammad Anwar Soofi, for å feire Pakistans nasjonaldag i Norge. Siden har de delt ut en rekke priser − de mest kjente prisene er «Årets norskpakistaner» og «Årets brobygger». I 2022 ble programleder Noman Mubashir tildelt prisen for «Årets norskpakistaner».

Det tidligere norske magasinet X-plosiv (senere kalt Blend) delte i sin tid også ut prisen «Årets norskpakistaner». I 2007 gikk denne prisen også til Noman Mubashir - da var Shabana Rehman blant de seks nominerte. Prisen ble delt ut fram til 2010, og gikk i disse årene til Hadia Tajik, Tahir Hussain og Kadafi Zaman.

[ Frihetskjemperen – Shabana Rehman 1976 - 2022 ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen