Olaf Tufte med i «Mesternes mester»: – Det hender at jeg smiler

Hvem: Olaf Tufte (46) fra Nykirke i Horten

Hva: Roer og bonde. Har en haug med OL-medaljer. La opp som aktiv utøver i fjor.

Hvorfor: Deltaker i neste sesong av realityserien «Mesternes mester», der tidligere idrettsstjerner kjemper mot hverandre i uhøytidelige konkurranser. Sesongpremieren er nyåret neste år.

Jeg som ikke trodde vi skulle se ansiktet ditt på TV-skjermen på en stund, men så dukker du jaggu opp på der igjen! Blei du overraska sjøl?

– Produksjonen har mast på meg de siste 10 årene, så det var ikke en kjempesurprise.

Bryteren Stig Andre Berge sier til NRK at du nok blir en av de sterkeste konkurrentene hans på «Mesternes mester», og at det alltid blir dårlig stemning når dere konkurrerer. Hvorfor blir det så dårlig stemning, da?

– Det skal jo være høy temperatur, for det skal bety noe. Men stemninga går aldri på utøvere som person, det går på prestasjon. Det mest irriterende er når kompisen er akkurat litt bedre. Men jeg kjenner de fleste deltakerne så godt at selv om det kan gå noen kuler varmt, så blir det mest gøy.

Men du er jo ikke usårbar. Hva er det som gjør at du blir irritert på ordentlig?

– Det må være om noen er så frekke at de jukser. Men det tror jeg ikke. Min erfaring er at det er en genuin respekt mellom utøverne, og når konkurransen for dagen er over, slipper alle skuldrene ned.

Men hva skjer om noen jukser, da?

– Det handler om forventningsavklaring rundt reglement. Uten det er utøverne så kreative at de finner nye måter å løse ting på, som kan skape uenigheter. Så der har produksjonen en kjempejobb.

Deltakerne i Mesternes mester 2023: Foran fra venstre Helene Spilling (sportsdans), Hanns Staff (orientering), Linn Jørum Sulland (håndball), Ezinne Okparaebo (friidrett/sprint) og Kristin Holte (crossfit). Bakre rad fra venstre: Olaf Tufte (roing), Frode Johnsen (fotball), Ola Vigen Hattestad (langrenn) og Andreas Lødrup (kickboksing). Innfelt: Stig André Berge (bryting), som ikke var til stede da bildet ble tatt. (ALICE ASPLUND / NORDISK FILM TV/NRK)

Tror du at folk frykter deg er en fordel eller ulempe for deg i konkurransen?

– Det tar jeg med stor ro. Ingen er best i alt, men alle har styrker og svakheter.

Nå begynner innspillingen av Mesternes mester i slutten av mai. Hva tror du blir din største styrke?

– Når noe skal løftes bra. Men jeg tror ikke det blir så mange Olaf-øvelser.

Hva er det som ikke er Olaf-øvelser, da?

– De er det mange av. Hurtighet og balanse på ett bein for eksempel. Jeg pleier å sitte på rumpa. Og ringspill.

Kanskje du får øve litt med ungene? Ringspill er jo en populær aktivitet på gårdstunet.

– Jeg har sjelden tid.

Men dette konkurranseinstinktet ditt, hvordan arter det seg i andre området av livet ditt?

– Man må ha et bevisst forhold til sitt eget konkurranseinstinkt. Ellers kan det ta overhånd.

Er du en sånn idrettspappa?

– Som står og hyler og pusher foran?

Nettopp.

– Nei, de får holde på med det de vil. Jeg forsøker å ikke engasjere meg for mye, for det er trenerens jobb, men jeg er opptatt av at de alltid skal prøve litt til. Dessuten føler jeg ikke at jeg trenger å leve idretten gjennom ungene. Jeg har vel gjort nok.

Du har et ansikt som lett avslører følelsene dine. Jeg finner faktisk ikke et eneste bilde av deg som smiler. Er du en seriøs type, eller leter jeg for dårlig?

– Da må du nok lete mer. Det hender at jeg smiler.

Men du har jo flere jern i ilden enn TV, med gårdsdrift, klesmerke og nå ølbrygging på gården! Hva var inspirasjonen bak sistnevnte karriere-retning?

– Jeg er glad i øl. Men det er kanskje ikke lov å si som utøver?

Nå er du jo stengt tatt ikke aktiv utøver, så da kan du vel si akkurat hva du vil?

– Det er sant. Jeg pleier å si at det er lov å nyte et glass øl, men ikke lov å nytte. Du skal ikke bruke alkoholen til noe.

Er det ølbrygging som er jobben din nå?

– Det er mest en gimmick ved siden av gårdsdriften og eventer der. Med fem selskaper, foredrag og trening hver dag løper jeg mye rundt.

Det der kan du sikkert finne på en T-skjorte. Men vi har noen faste spørsmål til denne spalten også. Hvem er barndomshelten din?

– Pappa.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona mi.

Hvilken superkraft ville du hatt?

– Det må faktisk være … å få mennesker til å tenke annerledes.

Jøss. Hvordan ville du ha brukt den?

– Da skulle jeg sykla bort til Kreml og utøvd tankepsykologi på et par stykker der borte.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å gjøre noe som får andre til å bli glade og fornøyde.

Ikke å vinne, altså?

– Nei, det er ikke så viktig.

