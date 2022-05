Fifa-spillet skal ikke hete Fifa lenger. Hva vil det bety?

HVEM: André Nygren Østbø (25)

HVA: Jobber med E-fotball i Norges Fotballforbund

HVORFOR: Det er slutt mellom spillutvikleren EA og Fifa.

Yo! Skal ikke Fifa være Fifa lenger?

– Nei, det ser sånn ut. Avtalen mellom EA, som lager spillet og Fifa-organisasjonen vil ikke fortsette etter Fifa 23. Etter det spillet som kommer i høst, vil det komme ut under et annet navn. Det ser ut til å skulle hete EA Sports FC.

Hva skjer da?

– For folk flest vil det oppleves som et rent navnebytte. EA har sagt at alle moduser, som «ultimate teams», karriere, «pro clubs» … alt dette her fortsetter. Og navnene på lag og spillere, de vil EA fortsatt kunne bruke.

Spillerne i spillet vil fortsatt hete Messi, Ronaldo og Haaland?

– Ja. De avtalene er visstnok allerede inngått. På klubber også. Det blir ikke som enkelte andre fotballspill, hvor man må spille med «Merseyside Reds» og «Manchester Blue» og sånn.

Men det kan dukke opp et helt nytt spill, som overtar Fifa-navnet?

– Det ser i hvert fall ut som at Fifa utforsker mulighetene.

Hva tenker dataspillere om dette, da?

– Mange er ikke helt oppdaterte. Men når folk skjønner at det er et rent navnebytte, så tror jeg folk blir positive. Det er en grunn til at EA sine spill har vært de mest populære helt siden de kom ut. I tillegg skal det nevnes at det først kommer et vanlig Fifa 23 til høsten.

Fifa 22, her representert ved en digital versjon av Kylian Mbappé, ser ut til å bli det nest siste spillet EA Sports lager med Fifa-navnet. Til høsten kommer Fifa 23, men etter det skal Fifa lisensiere navnet sitt til et annet spill. (EA Sports)

Men du driver altså det norske landslaget i Fifa? Dataspillet?

– Vi gjør mye annet enn bare det, altså. Vi legger til rette for breddeklubber og arrangerer en rekke turneringer. Blant annet NM i e-fotball, hvor det var over 100 påmeldte lag. Men jess, vi driver landslaget.

Hva går det ut på?

– Det handler om å finne de beste norske Fifa-spillerne og få de til å konkurrere sammen. I neste uke skal vi ha landslagssamling.

Hvordan foregår det?

– Da flyr vi tre spillere inn til Ullevaal, innlosjerer dem på hotell, og har samling. Vi gjør forberedelser, det blir noen kamper, litt mental coaching. Og forberedelser til kampene torsdag og fredag i neste uke.

Hva skjer torsdag og fredag?

– Vi skal prøve å kvalifisere oss til Fifa E-nations cup, som er enkelt fortalt VM i e-fotball. Det går i København i juli. Første kamp nå er mot Tyrkia, 19. mai.

Hvordan foregår det? Spiller alle tre sammen?

– De spiller to mot to. Men vi har med en tredje spiller med som reserve.

En god gammaldags benkesliter?

– Nei da, vi bytter om på spillerne, etter hvilke spillestiler som passer mot motstanderne. Men bare to spiller hver i kamp. Vi møter Tyrkia, Bulgaria, Nord-Irland, Hellas, Luxenburg og Moldova i et gruppespill.

Hvem spiller dere med? Det vanlige norske landslaget?

– Nei, dessverre. Det baserer seg på «Ultimate Team»-modusen. Vi setter sammen vår drømme-ellever, som vi sjøl ønsker.

Så dere kan spille med Messi?

– Ja, hvem som helst. Spesielt R9, gamle-Ronaldo, er en spiller som er med på absolutt alle lag. Og Ruud Gullit. Men det kommer mye nye kort nå, i Ultimate Team. Så det blir spennende å se hvilke spillere gutta nå mener er de beste.

Øhh. Ok. Men hvis jeg vil se på, hvordan gjør jeg det?

– Du kan gå på twitch.tv/efotball_norge. Eller på Youtube eller Facebook. Første kamp er torsdag klokka 17.00.

Men hvilket spill skal dere spille etter bruddet mellom EA og Fifa?

– Fifa og EA har en avtale nå som gjør at vi spiller EA Sports Fifa-spill. Hva som skjer etter det vet jeg ikke mer om enn noen andre.

Men kan det være at Fifa bare bestemmer at landskamper skal være i det nye Fifa-spillet?

– De påstår sjøl at de skal åpne for mangfold i konkurransene sine. Så får det være opp til hver enkelt å tolke. Å ta opp kampen mot EA sitt spill vil være krevende uansett.

Over til faste spørsmål! Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Til pappas store skuffelse er jeg ikke særlig bokinteressert. Han er nemlig bokhandler. Men jeg har lest én. Darlah, av Johan Harstad. Jeg kom over den på skolen. Det er en roman fra 2008 som handler om en tur til månen. Det var mer der oppe enn det forhåpentligvis er i virkeligheten.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tja, jeg er jo som de fleste andre. Glad i en liten fest av og til.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det hadde jo vært veldig gøy om det var Jürgen Klopp. En god Klopp-klem ville vært bra, når jeg begynte å bli redd i den heisen.

