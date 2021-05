– Liker ikke at noen rakker ned på velferdsstaten

Hvem: Lina Strandbråten (25) fra Åssiden

Hva: Politiker i Arbeiderpartiet Drammen

Hvorfor: Blir den nye koordinatoren for posisjonspartiene, som tidligere het gruppeleder for posisjonspartiene.

Du er valgt som ny koordinator for de fem partiene i posisjon, samtidig som du fortsetter som leder av hovedutvalget for tekniske tjenester. Hvordan skal du kombinere begge rollene?

– Jeg er ansatt i en 15 prosent stilling og det tror jeg skal gå helt fint, og det ene kommer ikke til å gå over det andre.

Du er jo så ung, og allerede har de fem posisjonspartiene beskrevet deg som en person som nyter stor respekt fra alle partiene, hvordan har du kommet deg dit du er nå?

– Jeg ble politisk aktiv da jeg var 18 år gammel, og selv om jeg aldri har jobbet målrettet for dette, blir man jo grepet av politikken. Det samme skjedde med meg.

Hva var det som vekket interessen for politikk hos deg?

– Jeg så hvordan velferdsstaten i Norge har blitt bygget opp, og ble engasjert i hvordan vi kan bevare den. Men det var ikke før det som skjedde i 2013 at jeg virkelig tok grep.

Hva skjedde i 2013?

– Høyre vant valget! Da bestemte jeg meg for å gjøre det jeg kan for at det ikke skal skje igjen.

Hva blir den største forskjellen på deg og Simon Nordanger, som du tar over for?

– Hehe, det er vanskelig å svare på. Den største forskjellen er jo at han er mann og jeg kvinne, hehe. Og vi tilhører to forskjellige partier. Men Simon er en ordentlig fyr og jeg har stor respekt for ham.

Hva ønsker du å utrette i den nye rollen?

– Oppgaven er at jeg skal koordinere mellom de ulike partiene på en ryddig måte. Det er jo det målet mitt blir nå.

Vi har jo noen faste spørsmål i denne spalten. Hva gjør deg lykkelig?

– At min samboer, familie og venner har det bra.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Kan jeg gi deg et standard kjedelig arbeiderparti-svar?

Ja, absolutt, og det er?

– Jens Stoltenberg. Og ikke minst forfatter Dan Brown. Han skriver bøker som virkelig imponerer meg. Med de to hadde jeg nok hatt en spennende heistur.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Det å kunne fly. Da kunne jeg ha flydd hvor jeg ville og ikke minst blir det mye mer miljøvennlig.

Er det noe du kunne gått i demonstrasjonstog for eller mot? Ehhh … kanskje litt dum spørsmål å stille til en politiker

– Hehe, ja det er jo så mye. Men hvis jeg skal trekke fram noe så må det være å bevare velferdsstaten. Jeg ser jo stadig signaler fra andre som rakker ned på det, og det liker jeg ikke!

Er det noe du angrer på?

– Nei, jeg liker ikke å bruke tid på angre. Da får man heller gjøre noe med istedenfor.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– I barndommen var det alle bøkene i Harry Potter-serien. En annen bok som jeg anbefaler er boken «Fange i natt og tåke», skrevet av tidligere statsminister Trygve Bratteli. Boka treffer meg veldig.

Hvem er din barndomshelt?

– Asgeir Borgemoen, vel. Sjefen over alle sjefer. Han som var programleder på Barne-TV. Etter hvert ble det min ungdomsskolelærer Trond Mork, fordi han er en «straight forward» person.

