Slo to Oscar-nominerte filmer: – Klarte ikke å lukke munnen

Hvem: Johanne Helgeland (47) fra Drammen

Hva: Regissør for «Flukten over grensen», en familie- og spenningsfilm satt under andre verdenskrig.

Hvorfor: Filmen er tildelt European Film Academys (EFA) Young Audience Award. Det er første gang en norsk film vinner denne prisen.

Hvordan reagerte du når du fikk vite at du vant?

– Nei, vet du hva, jeg ble skikkelig overraska. Jeg trodde ikke at vi hadde sjans, men jeg skrev en liten tale en halvtime før, bare i tilfelle. Du skulle ha sett screenshot av meg og skuespillerne i filmen, Anna Sofie Skarholt og Samson Steine.

Nå må jeg bare se den! Kunne du sendt den til meg?

– Hehe ja absolutt, der ser du oss tre med åpen munn, akkurat som emojis. (Se bildet øverst i saken).

Hehe, men du, dere slo jo ut to store filmer som «Pinocchio» og «Wolfwalkers», som er Oscar-nominerte, hvordan føltes det?

– Det var ekstra stas. Her er det jo 3.500 tenåringer fra til sammen 38 land som har stemt. Og da blir det jo ekstra fint når vi ser at vi har truffet publikumet vårt, også utenfor Norge!

Pappaen din, som selv er et kjent navn i filmindustrien, skriver på Facebook at han er utrolig stolt av deg. Det er jo noe alle barn ønsker å høre, hvordan var det å lese det?

– Alle trenger en heiende pappa, og jeg har en særs god pappa.

Du kommer jo fra en filmfamilie, blir det litt sunn konkurranse i familien?

– Vi har alltid heiet på hverandre, vi er lite kompetitive, for å si det sånn.

Jeg har jo selv barn, og vet at det er ikke alltid lett å få dem til å gjøre det man ønsker, hvordan var det å regissere dem?

– Jeg har jo tenkt på hvordan det hadde gått hvis det var mine egne barn, og det tror jeg ikke hadde gått like bra. Men her har vi jo vært med på å caste skuespillerne, og har fått testet deres utholdenhet. Det var imponerende å se hvilken profesjonalitet de viste. Her må man tørre å kreve, men samtidig være støttende.

Hvordan har pandemien påvirket lanseringen?

– Filmen gikk jo i tre uker før den første lockdown kom i 2020. Derfor var vi litt heldigere enn andre som kom ut med en film på et senere tidspunkt. Rundt 140.000 så filmen, men selvfølgelig hadde enda flere sett den hvis pandemien ikke slo ut.

Johanne Helgeland elsker å gå turer i skog og mark. (Foto: Privat)

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er mange ting, men å gå på fjellet i Tinn i Telemark sammen med min mann og barna gjør meg aller lykkeligst.

Har dere fått mer tid til å gå på fjellet i denne pandemien?

– Ja, det har vi, selv om barna ikke synes det er like stas som meg. Også blir jeg lykkelig av å jobbe med meningsfull prosjekter.

Som?

– Som «Flukten over grensen».

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Det måtte ha vært skuespiller Robert Redford. Jeg har vært forelsket i ham siden jeg var 12 år og så Butch Cassidy and the Sundance Kid. Og Øystein Sunde, helt siden jeg spilte «Hærtata hørt»-kassetten i stykker som barn har han fått meg i godt humør.

Hvilken superkraft skulle du gjerne ha hatt?

– Det må være å kunne fly.

Hvor hadde den første turen gått?

– En tur opp i Drammensmarka hadde vært gøy.

Er det noe du kunne gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Miljø, barnas rettigheter og likestilling. Miljø fordi jeg mener at det er skremmende at vi ikke forholder oss til at situasjonen er akutt.

Er det noe du angrer på?

– Vanskelig å komme på nå, men masse små ting egentlig, men har ikke angret på store ting.