– Rasende, men ikke overrasket

Etter det Dagsavisen Fremtiden erfarer har en tidligere kjæreste av mannen onsdag anmeldt ham for vold. Episoden skal ligge noen år tilbake i tid, og anmeldelsen kommer som følge av at hun ble gjort kjent med voldtektsanmeldelsen mot ham, samt at det jobbes med flere varsler mot ham.

– Jeg ble rasende, men det overrasket meg ikke. Jeg vet at han er i stand til å være aggressiv, miste hodet og gå over grenser, sier kvinnen som vil være anonym. Hun anmeldte ikke episoden da det skjedde, men oppsøkte lege som registrerte skade som følge av vold. Dagen etter dro hun fra leiligheten de to leide i perioden, og forlot alle eiendeler de hadde sammen. Hun har ikke orket å gjøre noe mer med saken før nå.

– Jeg er opprørt over det som kommer fram. Det vekker opp minner som jeg hadde lagt bak meg. Jeg anmelder ham nå fordi jeg vil at det skal få konsekvenser for ham.

Hun har grunn til å tro at hun ikke er den eneste som har opplevd ham slik i en nær relasjon. Dagsavisen Fremtiden tok kontakt med mannen på telefon og sms onsdag, men fikk ikke svar før avisen gikk i trykken. Mandag avviste han påstandene om seksuell trakassering som kom etter at kommunen holdt pressekonferanse om saken.

Fikk bli etter varsel

Felles for sakene ekskjæresten nå er gjort kjent med, er at de retter seg mot yngre kvinner som kom i kontakt med mannen gjennom hans rolle i den kommunale avdelingen han jobbet i. En av sakene omhandler trakassering av en jente fra hun var 13 til hun var 17 år. Denne saken skal ha blitt meldt til mannens leder for tre og et halvt år siden, men førte ikke til noen synlig endring i mannens arbeidssituasjon, ansvar eller kontaktflate. Om det viser seg at dette skjedde før hendelsen kvinnen som torsdag varslet om og har anmeldt som voldtekt, er det en alvorlig svikt fra Drammen kommune som arbeidsgiver, sier en kilde med forbindelse til miljøet.

Bistandsadvokat Marie Sølverud bekrefter at det er flere saker fra det samme miljøet som er utgangspunktet når hun sier at det trolig vil komme flere varsler de neste dagene.

– Fellestrekket er at det er en sårbar gruppe som han har operert overfor.

– Hvordan vil du karakterisere saken til den første varsleren?

– Den er grovere enn mye annet jeg har hørt om i kjølvannet av metoo-kampanjen. Disse sakene dreier seg om å misbruke en betrodd stilling som åpner for tillitsforhold, sier Sølverud. I dag møtes etter det Dagsavisen Fremtiden kjenner til fem kvinner og deres støttespillere for å snakke om sine erfaringer med mannen. To skal ha varslet og minst tre vurderer om de skal gjøre det, ifølge to kilder vi snakker med.

– Skal håndteres i linja

Kommunaldirektør for idrett, kultur og byliv Sten Petter Aamodt i Drammen kommune ønsker ikke å tallfeste hvor mange varsler mot mannen som kommunen er kjent med.

– Det jobbes med det ene vi fikk først. Men varslene går til det eksterne varslingsmottaket, og det kan være en tidsforsinkelse, sier han. Om at kommunen allerede for 3,5 år fikk varsel om flere år lang seksuell trakassering fra denne ansatte mot ei jente i tenårene, sier han:

– Hvis vi får varsler så skal vi ta dem på alvor.

– Hvis det ble tatt på alvor den gangen, skulle ikke da øverste leder i linja ha fått beskjed om det?

– Vi må se på om det er ting vi nå blir kjent med, som ikke er tatt inn i vurderingene den gang saken ble håndtert. Vi kan generelt ikke kommentere en personalsak. Hovedregelen er at informasjon kommunen har fått blir håndtert i vår linjeorganisasjon.

Aamodt sier de nå jobber med å få opplyst sakene. – Det er vår hovedagenda, og vi ønsker å komme i kontakt med de som er berørt for å ivareta dem best mulig.

Etterforskningsleder Jan Arild Håkestad i Sørøst politidistrikt sier at det foreligger en politianmeldelse mot mannen. Onsdag ettermiddag er det for tidlig å bekrefte at det er kommet inn én til.