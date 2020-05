Statlig støtte hjalp ikke Choco Loco

Bedriften fikk i følge E24 28.820 kroner i kontantstøtte for mars.

– Kontantstøtteordningen ble omtalt som en gavepakke fra himmelen, sier styreleder og medeier Vibeke Schakenda i kafeen og spesialbutikken Choco Loco i Fredrikstad til næringslivsavisa E24.

Choco Locos kaféutsalg har ligget på hjørnet av O. P. Pettersens gate og Olav M. Holwechs gate, rett ovenfor Frisørmester Vidar Jacobsen og den nye Nygaardsplassen.

Nå har de 15 ansatte mistet jobben og dørene stengt.

Alt for liten «gavepakke»

Støtten de til slutt fikk, ble alt for liten til å hjelpe på situasjonen.

– Vi fikk jo penger som en gave fra staten, men pengene dekket bare ti prosent av kostnadene våre. Ti prosent er ikke så mye. For oss som driver fra uke til uke hjelper det ikke. Vi synes fortsatt det er fint at vi fikk støtte, men det var ikke nok, sier Schakenda til avisa.

De skriver at Choco Loco i mars rapporterte om faste, uunngåelige kostnader på rundt 80.000 kroner.

– Kontantstøtteordningen burde favnet litt mer, selv om jeg skjønner at staten ikke bare kan øse ut penger heller. Lønnstilskudd istedenfor permitteringer kunne kanskje hjulpet. Jeg vet ikke. For vår del ble i det hvert fall for lite. Vi kunne nok ikke åpnet med regelen om to meters avstand uansett i et så lite lokale, sier styreleder Schakenda.

– Nå har vi mest lyst til å avslutte på en så bra måte som mulig. Motivasjon er ikke på topp akkurat nå.

Ikke alene

Det er ikke bare vår lokale sjokolade- og delikatessebutikk som har har fått kontantstøtte og likevel gått under økonomisk i korona-krisen. Også Interiørhuset Stavanger, Modulpluss fra Evje i Aust-Agder, Matglede fra Bergen, Pinocchio barne- og ungdomsklær på Jessheim samt Atelier Kakao på Lillehammer har lidd samme skjebne.

I følge Choco Loco-styrelederen ble blant annet påsken utslagsgivende for at de måtte sette kroken på døra. Nå de hadde bestilt inn store mengder varer på forhånd, og salget sviktet, var resultatet uunngåelig.

– Mange av de kostnadene faller utenfor kontantstøtteordningen, men du må jo kjøpe inn visse ting på forhånd, sier hun.

