De tre mest stilte Idyll-spørsmålene

– Da nyheten om at vi måtte avlyse kom, har vi jobbet intenst med å løse alle utfordringer som har kommet. Etter 22.000 solgte billetter er det så klart mange spørsmål. Det er tre spørsmål som har gått igjen, sier Stian Berntsen i Idyll-festivalen.

Hvilke artister kommer i 2021?

Idyll 2020 lå an til å bli Norges beste festival for sesongen, etter å ha gjort tidenes booking. Det resulterte også i en enorm respons på billettsalget, og dermed også press på festivalledelsen for å sikre en like god lineup for neste års event. Fra før har Idyll 2021 sluppet Kygo, Postgirobygget, Alan Walker og CC Cowboys. Hvilke andre artister som kan bookes om til 2021, gjenstår å se.

– Vi jobber hardt for å levere Norges beste line-up også i 2021, dette er vi allerede på god vei til å lykkes med ut fra våre slipp så langt, sier Bentsen.



Jeg er over 18 neste år

Idyllfestivalen er kjent for å appellere til et yngre publikum, og har egne barnebilletter. Mange lurer på hva som skjer med barnebilletten de kjøpte i år, når de fyller 18 i løpet av året.

– De spør om de kan videreføre billettene sine, eller om de må kjøpe ny. Vi løser dette med at de viser legitimasjon ved inngang neste sommer. Da skal vi sørge for at vi har et eget bånd for de over 18 år. Dette skal ikke koste dem noe, sier Berntsen.

Gir refusjon flere VIP-plasser?

Dagspass, VIP og VIP med bord er de billettene det var størst rift om til 2020, og som først ble utsolgt. Festivalledelsen sier at de hele tiden har opplevd trykk på hvorvidt det kommer flere VIP- og dagspass, nå som enkelte kanskje ønsker å refundere billettene sine.

– Men vi vet ikke dette ennå. Først må vi se hvem og hvor mange som ønsker refusjon. Blir det refusjoner på dette, vil de bli lagt ut for nysalg, sier Berntsen.

Han mener at de jevnt over får tilbakemeldinger på at publikum synes de er ryddige og seriøse.

– Dette varmer våre hjerter ekstra nå, i den vanskelige tiden vi befinner oss i, sier han.

Flere nysalg enn refusjoner

Til nå har Idyll fått forespørsler om refusjon på litt under 200.000 kroner, mens de har solgt nye billetter for litt over 200.000 kroner etter at de startet artistslippene igjen.

– Erfaringsmessig fra de andre konserter og festivaler vet vi at responsen på refusjon er høyest innen de nærmeste 48 timene. Det vil si at vi har solgt mer billetter enn hva vi har refundert.

– Det kan fortsatt skje mange bevegelser fremover, men med farten vi har nå så skal vi ikke se bort i fra at alle våre billetter er borte i løpet av høsten og vinteren.

Vil bli enda bedre

Berntsen mener at de nå har vi god tid til å sy hele produksjon sammen slik at det fremstår som enda bedre enn 2020.

– Vi kan bruke tid på ting vi normalt kunne eller ville oversett, og alt vil tilfalle våre gjester positivt. Vi jobber også med flere konsepter rundt Idyll. Her snakker vi ikke bare om hva som skal skje på og under Idyll, men også andre utviklingsplaner som Idyll har i Fredrikstad. Med så mange Idyll-venner rundt hele Østlandet er det bare å legge inn sjettegiret og levere til forventningene. Vi kan ikke annet enn å bare glede oss til neste sommer!