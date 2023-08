Eiendomsoverdragelser: Se siste ukas boligsalg

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Haraldåsen Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 1.130.000 fra Obos Nye Hjem As til Obos Bbl, Samuka Kosiah og Sonia-Aziza Chehri (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.090.000 fra Obos Nye Hjem As til Carina Aarum Ytterland og Erik Ytterland (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 2.256.000 fra Obos Nye Hjem As til Gitte Iren Westlund og Tom Vidar Westlund (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 2 er solgt for kr 2.161.000 fra Obos Nye Hjem As til Leif Per Kjellvik og Marit Kjellvik (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 1 er solgt for kr 1.020.000 fra Obos Nye Hjem As til Axel Wilhelm Svensen Holm og Obos Bbl (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 41 er solgt for kr 2.375.000 fra Obos Nye Hjem As til Asbjørn Vågøy og Victoria D V Greenlees (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 30 er solgt for kr 2.096.000 fra Obos Nye Hjem As til Einar Kristensen (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 39 er solgt for kr 2.321.000 fra Obos Nye Hjem As til Sara Katrin Eriksson (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 29 er solgt for kr 2.196.400 fra Obos Nye Hjem As til Biljana Vasic og Igor Tosic (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 28 er solgt for kr 4.820.000 fra Obos Nye Hjem As til Vivian Tysse (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 25 er solgt for kr 747.500 fra Obos Nye Hjem As til Alina Johansen og Obos Bbl (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 21 er solgt for kr 725.000 fra Obos Nye Hjem As til Erik Håvard Bruun, Hege C Skogheim Bruun og Obos Bbl (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 20 er solgt for kr 815.000 fra Obos Nye Hjem As til Håvard Andre Løyland, Obos Bbl og Svein Helge Løyland (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 16 er solgt for kr 1.375.000 fra Obos Nye Hjem As til Eira Eilertsen (21.08.2023)

Engelsvikenveien 40 (Gnr 112, bnr 94) er solgt for kr 6.550.000 fra Jon Bjarne Land og Merete Dahlen Land til Elisabeth Gudim og Rene Valentin Christensen (21.08.2023)

Bergerveien 20 B (Gnr 121, bnr 218, seksjon 2) er solgt for kr 3.400.000 fra Charlotte Høyum til Martin André Sand (21.08.2023)

Agatveien 5 (Gnr 601, bnr 197) er solgt for kr 5.100.000 fra Glenn Rolvsen og Inger Marie Rolvsen til Malin Cecilie Sørlie Vik og Rene Olsen (21.08.2023)

Andel av Bergfruelia 12 (Gnr 733, bnr 68, seksjon 6) er solgt for kr 600.000 fra Fredrik Skailand Haddal til Ingvild Brandsdal Haddal (21.08.2023)

Andel av Hattesvingen 2 (Gnr 727, bnr 328) er solgt for kr 1.700.000 fra Camilla S Johannessen til Pål Espen Johannessen (21.08.2023)

Lislebystranda 19 (Gnr 206, bnr 3, fnr 137) er solgt for kr 2.950.000 fra Rune Erik Kristiansen til Ann Iren Ødeby og Tor Jessen (21.08.2023)

Solheimsveien 14 (Gnr 208, bnr 1789) er solgt for kr 5.500.000 fra Ann-Britt S Andersen og Freddy Veflen Andersen til Anna Aune Grosås og Tor Edvard Skaugen (21.08.2023)

Presteløkka 2 Borettslag andelsnr 6 er solgt for kr 3.000.000 fra Sonja Irene Jensen til Christin A O Strømberg (21.08.2023)

Halvorsrødveien 2 B (Gnr 64, bnr 37) er overdratt fra Ragnar Hansen til Liv Synnøve Oksrød Hansen (21.08.2023)

Sofus Sørensens vei 20 C (Gnr 422, bnr 380) er solgt for kr 5.000.000 fra Aud Elisabeth B Edvardsen til Karina Sandorf og Morten Knudsen (21.08.2023)

Husvikveien 30 A (Gnr 694, bnr 43) er solgt for kr 2.060.000 fra Lars Tingelstad til Tommy Brevik og Yvonne Henriksen (21.08.2023)

Dr.Giebelhausens gate 1 (Gnr 300, bnr 891, seksjon 15) er solgt for kr 4.150.000 fra Margareth Cielicki til May Berg og Roy Stokvik (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 15 er solgt for kr 1.260.000 fra Obos Nye Hjem As til Aleksander Tvete Høgmo (21.08.2023)

Kirkebrygga 4 (Gnr 300, bnr 865, seksjon 5) er overdratt fra Kjell Morten Hermansen til Knut Roar Hermansen (21.08.2023)

Pettersandlia 2 (Gnr 210, bnr 292) er solgt for kr 191.250.000 fra Obos Nye Hjem As til Haraldåsen Borettslag (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 22 er solgt for kr 2.390.000 fra Obos Nye Hjem As til Sissel Eriksen Hjort (21.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 992.500 fra Obos Nye Hjem As til Jan Kolbjørn Børresen og Obos Bbl (21.08.2023)

Fagerliveien 9 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 58) er solgt for kr 7.917.468 fra Fagerliveien Utvikling As til Rolf Arnulf Hansen og Sylvia Tendal (22.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62). Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 360, seksjon 69

Andel av Muskattunet 3 (Gnr 53, bnr 425, seksjon 2) er overdratt for kr 2.333.333 fra Lord Bjørn Bærøe-Mathisen og Steinar Bærøe-Mathisen til Kjersti Arnesen (22.08.2023)

Muskattunet 3 (Gnr 53, bnr 425, seksjon 2) er overdratt fra Aslaug M Bærøe-Mathisen til Kjersti Arnesen, Lord Bjørn Bærøe-Mathisen og Steinar Bærøe-Mathisen (22.08.2023)

Sølands vei 7 (Gnr 205, bnr 140) er solgt for kr 2.700.000 fra Gabrielle Bozan til Gourg Mounir Brsoum og Sara Nofal Farhah (22.08.2023)

Karivold Borettslag andelsnr 33 er solgt for kr 3.425.000 fra Hilde Brun Andersen til Anne-Marie L H Askheim og Sindre Askheim (22.08.2023)

Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 45) er solgt for kr 4.363.339 fra Fagerliveien Utvikling As til Per Ståle Viken (22.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 48) er solgt for kr 7.500.000 fra Fagerliveien Utvikling As til Betina Hammer og Sverre Trenum (22.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 9 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 59) er solgt for kr 8.257.724 fra Fagerliveien Utvikling As til Bente Gonsholt og Svein Kolstad Hansen (22.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 50) er solgt for kr 8.473.639 fra Fagerliveien Utvikling As til Line Hedvig Zakariassen og Maria Torunn Langesæter (22.08.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Nabbetorpveien 157 A (Gnr 303, bnr 801) er solgt for kr 9.000.000 fra Enok Hansen og Mari-Ann Hansen til Alice Dahl Hansen og Ruben Dahl Hansen (22.08.2023)

Harald Haarfagres gate 17 (Gnr 300, bnr 613) er solgt for kr 7.800.000 fra Kerstin Isabell Jacobsen og Leif Sverre Jacobsen til Siri Sagbakken (22.08.2023)

Christianslund Borettslag andelsnr 50 er solgt for kr 2.050.000 fra Andrea Wold Johansen til Mads Robin Andersen (23.08.2023)

Olav Torpbuen 2 B (Gnr 614, bnr 222, seksjon 2) er overdratt fra Fingar Fingarsen til Hanne Kristin Rivelsrød, Jeanette Christin Gaard og Linda Cathrine Thorsen (23.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 2.161.000 fra Obos Nye Hjem As til Linn T Szwarc Thorvaldsen (23.08.2023)

Olav Torpbuen 2 B (Gnr 614, bnr 222, seksjon 2) er solgt for kr 3.150.000 fra Hanne Kristin Rivelsrød, Jeanette Christin Gaard og Linda Cathrine Thorsen til Åse Marit Eriksen og Odd Egil Eriksen (23.08.2023)

Vallefjell 1 Borettslag andelsnr 77 er solgt for kr 2.700.000 fra Per Ståle Viken til Helle Vik Martinussen (23.08.2023)

Fagerliveien 13 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 4) er solgt for kr 4.521.926 fra Fagerliveien Utvikling As til Heidi Åberg (23.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Gnr 300, bnr 1195, seksjon 8 er solgt for kr 3.200.000 fra Nummer 20 As til Nygaardsgata 34 As (23.08.2023). Salget omfatter også Hollendergata 3 (Gnr 300, bnr 1195, seksjon 17)

Fagerliveien 13 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 5) er solgt for kr 4.331.748 fra Fagerliveien Utvikling As til Marianne Arvesen (23.08.2023). Salget omfatter også Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 13) er solgt for kr 7.583.653 fra Fagerliveien Utvikling As til Mette Ciara Høili og Tor Rune Torgersen Høili (23.08.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62). Salget omfatter også andel av Gnr 208, bnr 360, seksjon 63

Andel av Speiderfjellet Borettslag andelsnr 18 er overdratt fra Jan Ovenstad til Vigdis Mojlanen Ovenstad (23.08.2023)

Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 11) er solgt for kr 6.848.414 fra Fagerliveien Utvikling As til Reidun Mona B Pedersen (23.08.2023). Salget omfatter også andel av Fagerliveien 11 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 62)

Fagerliveien 15 (Gnr 208, bnr 360, seksjon 12) er solgt for kr 3.020.889 fra Fagerliveien Utvikling As til Andreas Ek (23.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 40 er solgt for kr 2.986.000 fra Obos Nye Hjem As til Åge Syversen og Inger Lise Syversen (23.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 35 er solgt for kr 1.329.000 fra Obos Nye Hjem As til Malin Jacobsen-Nilsen og Obos Bbl (23.08.2023)

Haraldåsen Borettslag andelsnr 31 er solgt for kr 1.062.500 fra Obos Nye Hjem As til Espen Helgesen Andreassen og Obos Bbl (23.08.2023)

Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 47) er solgt for kr 3.350.000 fra Sigrid Helena Sommernes til Vilde Frøholm Halvorsen (24.08.2023). Salget omfatter også andel av Seierstensgata 21 B (Gnr 300, bnr 1607, seksjon 66)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Langekil 1 (Gnr 50, bnr 43) er solgt for kr 2.850.000 fra Arnt Martin Brynildsen til Vibeke Kristin Tonning (21.08.2023). Salget omfatter også Gnr 50, bnr 46

Gjøkvikveien 89 (Gnr 30, bnr 302) er overdratt fra Ingrid Stenseth til Leif Gudmund Stenseth (21.08.2023). Overdragelsen omfatter også e.d. i Oslo kommune. Overdragelsen omfatter også e.d. i Kongsvinger kommune. Overdragelsen omfatter også e.d. i Grue kommune

Linddalsveien 1 (Gnr 43, bnr 118) er overdratt fra Leif Sigurd Hansen til Elin Bager Hansen, Heidi Bager og Nina Bager Hansen (22.08.2023)

Andel av Siljeholmen 248 (Gnr 49, bnr 26, fnr 258) er overdratt fra Jon Dale til Turid Kjustad Dale (22.08.2023)

Lammenes 62 (Gnr 23, bnr 53, seksjon 5) er solgt for kr 2.750.000 fra Hans Christer L Stenberg til Johan Erik Svendsen (22.08.2023)

Asmaløy 310 (Gnr 39, bnr 81) er overdratt fra Friedh Hartmut Dammeyer til Gunn-Karin Dammeyer (23.08.2023)

Andel av Brekkerød 81 (Gnr 40, bnr 244) er overdratt for kr 1.758.333 fra Monica Karstensen til Eva Cathrine T Sæther og Silje Merete Furuly (23.08.2023)

Brekkerød 81 (Gnr 40, bnr 244) er overdratt fra Ragnar Sigurd Torbergsen til Eva Cathrine T Sæther, Monica Karstensen og Silje Merete Furuly (23.08.2023)

Omsetninger for Råde kommune:

Andel av Råde torg 7 (Gnr 60, bnr 4, seksjon 14) er overdratt fra May Lise Neufeld til Arthur Neufeld (23.08.2023)

Terneveien 8 (Gnr 93, bnr 475) er overdratt fra Ole Martin Fredriksen til M Nordklev-Fredriksen (23.08.2023)

