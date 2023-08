Oscar (21) valgte forhåndsstemme i sitt første kommunevalg

Dørene har åpnet. Torsdag klokka ti startet muligheten for å stemme på forhånd til kommune- og fylkestingsvalget i Fredrikstad.

Kommunen har spredt valglokalene godt for å legge til rette for større deltakelse.

Da velgerne kunne gå til avlukkene i byhallen, sto de første stemmegiverne og ventet utenfor da dørene åpnet. Ti stemmer ble avgitt det første kvarteret – én av dem fra Oscar Westmark.

– Jeg leverte forhåndsstemme fordi jeg studerer i Lillehammer og skal dra nordover i dag, forteller Westmark.

Oppsving for forhåndsstemmer

Han er annengangsvelger, men avlegger for første gang stemme i et kommunevalg. Han røper så mye som at han har klart å ta et valg – det ble ingen blank stemme.

– Jeg har tatt et valg. Jeg er først og fremst opptatt av at gode, private skoletilbud skal bestå. Jeg gikk selv på Wang Toppidrett og ishockeylinja der, og er nå ishockeytrener på NTG Lillehammer mens jeg studerer i samme by, forteller Westmark til Dagsavisen Demokraten.

I Fredrikstad kan du forhåndsstemme fram til 8. september (se hvor og når i faktaboks). Selve valgdagene er 10. og 11. september, da er valglokalene åpne henholdsvis klokka 12-21 og 10-21.

---

Du trenger:

Ta med gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel bankkort, førerkort, nasjonalt id-kort eller pass.

Valgkort er ikke nødvendig, men gjør at du sparer tid.

---

Valgansvarlig Dick Ekeroth i Fredrikstad kommune håper valgoppslutningen blir større enn i 2019 og forventer en fortsatt stor andel forhåndsstemmer, som i 2021. (Martin Næss Kristiansen)

Valgansvarlig Dick Ekeroth i Fredrikstad kommune tror at forhåndsstemmetrenden fra stortingsvalget i 2021 vil fortsette. Den gang kom godt over halvparten av stemmene i Fredrikstad ved forhåndsstemming.

– Så vi ser at det er en trend. Folk ønsker i større grad å bruke forhåndsstemmeperioden som en mulighet til å gjøre sin plikt og rett. Vi antar at det blir omtrent lik andel forhåndsstemmer i år, sier han, og forklarer:

– Jeg tror folk i mindre grad er opptatt av å pynte seg og gå til stemmelokalet på selve valgdagen enn før, og at mange synes det er greit å levere stemmen i forbindelse med andre gjøremål. Vi har også mange flere forhåndsstemmelokaler enn tidligere, og er nærmere der folk er, begrunner Ekeroth.

Fire av ti droppet å stemme sist

Som valgansvarlig er han naturligvis opptatt av at innbyggerne bruker stemmeretten sin. Han håper valgdeltakelsen i Fredrikstad tar seg opp siden sist.

– Vi håper folk føler på ansvaret sitt og at de synes det er viktig å delta. Det er kjempeviktig for demokratiet at folk bruker stemmen sin. Ved siste kommunevalg hadde vi 58 prosent deltakelse i Fredrikstad, hvilket betyr at fire av ti satt hjemme og lot være å stemme. Jeg håper vi i alle fall kommer over 60 prosent, sier Ekeroth til Dagsavisen Demokraten.

Valgsjefen minner om følgende:

– Det er mulig å stemme blank dersom man ikke føler seg hjemme i noe parti. Da er det en måte å si ifra om at man ikke støtter ett parti, man at man likevel ønsker å være med og at man verdsetter stemmeretten sin og demokratiet. Så er det også viktig, selvsagt, at folk finner partier å stemme på, og at politikerne gjør jobben som skal til for at folk skal kunne klare å ta et valg, understreker Ekeroth.

Fredrikstad kommune har lagt godt til rette for valgdeltakelse ved mulighet for å forhåndsstemme geografisk spredt samt ved å tilby valginformasjon på en rekke ulike språk. (Martin Næss Kristiansen)

Det er også mulig å stemme hjemmefra uten å få stempelet «sofavelger». Dersom du ikke er i stand til å møte i valglokalet på valgdagen på grunn av sykdom eller uførhet, og heller ikke får forhåndsstemt på annen måte, kan du søke om tillatelse til hjemmestemme via søknadsskjema innen den absolutte fristen 5. september.

---

Forhåndsstemme – når og hvor

Byhallen

10. aug–25. aug, mandag–fredag klokka 10–15.30

26. aug, lørdag klokka 10–15.30

28. aug–1. sept, mandag–fredag klokka 10–18

2. sept–3. sept, lørdag og søndag klokka 12–20

4. sept–8. sept, mandag–fredag klokka 9–20

Oscar Westmark (21) var blant de første til å stemme da forhåndsstemmingen åpnet på rådhuset i Fredrikstad torsdag formiddag. (Martin Næss Kristiansen)

Rema1000 Fredrikstad stadion

29. aug–2. sept, mandag–lørdag klokka 12–20

Kongstenhallen

3. sept–8. sept, søndag–fredag klokka 12–20

Østsiden bibliotek

4. sept–8. sept, mandag klokka 10–18 og tirsdag–fredag klokka 10–16

Østfoldhallen

1. sept–2. sept, fredag klokka 10–20 og lørdag klokka 10–18

4. sept–8. sept, mandag–fredag klokka 10–20

Torvbyen

1. sept–2. sept, fredag klokka 10–20 og lørdag klokka 10–18

4. sept–8. sept, mandag–fredag klokka 10–20

Mobil valgbrakke

Kiwi Elingårdskilen: 17. aug–19. aug, torsdag–lørdag klokka 16–20

Kiwi Vestkilen: 21. aug–23. aug, mandag–onsdag klokka 14–20

Stortorvet: 24. aug–29. aug, torsdag–tirsdag klokka 12–20

Østsiden storsenter: 30. aug–2. sept, onsdag–fredag klokka 16–20 og lørdag klokka 12–20

Kiwi Lisleby: 5. sept–8. sept, tirsdag–fredag klokka 12–20

---

