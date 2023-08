Endret flomvarsel til oransje nivå i Fredrikstad

Flomvarselet for Fredrikstad ble onsdag endret til oransje farenivå etter at vannføringen i mange bekker, elver og innsjøer er på høyt oransje nivå, opplyser Fredrikstad kommune.

Vannføringen er fortsatt økende i Glomma nord for samløp med Vorma. Her ventes maksimumsnivå i løpet av onsdag/ torsdag på et oransje varslingsnivå. Lenger sør vil vannstand og vannføring fortsatt stige fram mot helgen, men også her på oransje nivåer.

Vannstander og vannføringer på oransje nivå vil kunne føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, ifølge varsom.no.

Fredrikstad kommune følger og vurderer utviklingen fortløpende, og har hatt utvidet beredskap de siste dagene.

Flom-råd

Hold deg oppdatert om situasjonen (se www.varsom.no ).

). Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, biler, campingvogner etc langs elver og bekker).

Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

