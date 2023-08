Skoleforfallet må stoppes

Om få uker starter et nytt skoleår for elever og lærere, og mange små barn har sin aller første skoledag. Det burde vært en selvfølge at alle kunne startet skoleåret på fremtidsrettede og godt vedlikeholdte skoler, men slik er det dessverre ikke i Fredrikstad.

Skoleforfallet har fått bite seg fast under det sittende rødgrønne flertallet, altfor mange av barna må tilbringe dagene sine i nedslitte og falleferdige skolebygg. Skolene i Fredrikstad trenger bygningsmessige investeringer for milliardbeløp, men i stedet for å sette av penger til skrikende nødvendig oppussing og vedlikehold, serverer det sittende flertallet elever, lærere og foresatte kun nye utsettelser, planer, utredninger og høringer.

Flere av Fredrikstads dårlig vedlikeholdte skoler står nå også i fare for å bli lagt ned snarere enn å bli pusset opp skikkelig. I oppvekstutvalgets møte før sommeren var Arbeiderpartiet klare på at ingen skoler er fredet fra nedleggelse.

Opplæringslovens paragraf 9-A sier at alle elever har rett på et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Om det fysiske miljøet sier loven klart at skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene.

I Fredrikstad har vi skoler med lekkasjer i tak, mugg, råtnende vinduer og dører, asbest og dårlig ventilasjon, som resulterer i dårlig inneklima. Flere skoler mangler også gode spesialrom, grupperom og tilfredsstillende kontorer for ansatte. Elever og ansatte fortjener bedre!

Skoleforfall, vedlikeholdsetterslep og fare for nedleggelse av skoler kan ikke få fortsette. Alle skoler i hele kommunen må pusses opp og vedlikeholdes skikkelig, Høyre garanterer også at ingen skal miste nærskolen sin. Gode og fremtidsrettede skolebygg er en meget viktig rammefaktor for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og lærere. Derfor er oppussing av skolene en av våre viktigste saker i valgkampen.

Bruk stemmeretten din slik at lokalskolene reddes og vedlikeholdes!

Godt valg!

