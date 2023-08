Næringspolitikk som gir jobber

Mange flytter hit og fyller alle boligprosjektene som skyter i været. Enda viktigere: veksten i antall arbeidsplasser har den siste ti-årsperioden vært bedre i Fredrikstad enn i resten av landet. 500 flere kom i jobb i fjor.

Dette er resultatet av den aktive næringslivspolitikken Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene har ført. Næringsfond, tilrettelegging av arealer for næringsetablering og byfornyelse er stikkordene. Dette vil vi fortsette med også i kommende periode.

Svein Roald Hansen, Arbeiderpartiet. (PETER MYDSKE)

Fredrikstads er historien om et samfunn i utvikling og stadig fornyelse. Om et arbeidsliv og næringsliv som evner å finne nytt forfeste når det gamle fundamentet forvitrer.

Da tiden for tallrike teglverk og sagbruk langs Glomma rant ut, bygde verftsindustrien seg opp. Industrier som olje- og fett, jord- og stenvare, næringsmiddelindustri og bekledningsindustri vokste fram. Stabburets Leverpostei og Brynhilds «Stupedama» ble landskjente merkevarer.

[ Debatt: Vi ønsker en helsesektor som er robust, omsorgsfull og tilgjengelig for alle som trenger den der de bor ]

En historie som sett under ett preges av gjentatte vekst- og fall i byens næringsgrunnlag. Det har vært dramatiske og mer enn kortsiktige konjunktursvingninger. Det har vært av strukturell art, hvor tunge industrigrener har fått grunnen smuldret vekk under seg for godt.

Det har var et samspill mellom disse trekkene: Nedgang innen en industrigren som førte med seg kriser og ledighet, og hvor det industrielle mangfoldet absorberte arbeidskraften og nye næringer brakte den økonomiske veksten videre. I 1984 da ledigheten var på topp i Fredrikstad, ble det registrert dobbelt så mange nye bedrifter som året før. Et tegn på innovasjonskraften i Fredrikstad-samfunnet. IT-næringen vokste fram; blant dem programvarefirmaet Micro80 og flatskjerm og prosjektor-produsenten ASK.

Fram mot 1990-tallet passerte de tjenesteytende næringene industrien i antall sysselsatte. Handel, restaurantnæringen og annen tjenesteyting sysselsetter flere enn industrien.

[ Her skal Karl Johan Ingvaldsen sortere innsamlet plast fra hele Norge ]

Nå står vi midt i en tredje fornyelse og omstilling: Sirkulærøkonomien.

Vårt tradisjonsrike og viktige industriområde på Øra utvikles som en motor i sirkulærindustrien i Norge. Med kommunens FREVAR som en viktig aktør.

Nok en gang evner vårt næringsliv å gripe nye muligheter, skape arbeidsplasser og nå, være i forkant av den store, viktige omstillingen klimautfordringene krever av oss.

Og i år rykker FFK opp i eliteserien, der byen allerede befinner seg når det gjelder attraktivitet, for folk og næringsliv. Ved høstens kommunevalg gjelder derfor slagordet «never change a winning team», mer enn noen gang om vi vil at denne positive utviklingen skal fortsette.

[ Siri Martinsen om studiestøtten: – Det er viktig at vi ser studentene ]