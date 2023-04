Norges første live-sending fra et fiskeørnreir

Vi har skrevet om Fru Rauer mange ganger tidligere, helt fra den gangen hun het Fru Huseby. Som seg hør og bør i gode reality-historier, har det vært trekantdramaer, forsvinninger, krangling og utroskap, men i år vil ørne-dramaet kunne nå nye høyder: NRK har satt opp et kamera i reiret til Fru Rauer, og skal vise minutt for minutt hvordan livet i ørnereiret arter seg.

Allerede er det et storstilt drama på gang, for i påsken landet det to fiskeørner i reiret. Problemet er bare at det er herr Rauer … og en annen frue!

Kameraet er satt opp i forbindelse med en sak om trekkfuglenes farefulle reise, som snart skal publiseres på NRK.no.

Ballet på seg

At Østfolds fiskeørner nå blir reality-TV-kjendiser, har å gjøre med en sak som NRK ville gjøre om trekkfugler.

– Deretter har det bare ballet på seg slik at vi endte med kamera på reiret. De ville lage et program om farer som trekkfugler opplever underveis til og fra Norge, og da var det naturlig å ta utgangspunkt i Fru Rauer, som vi visste hvor fløy, forteller biolog Rune Aae, som har vært med på fiskeørn-prosjektet siden starten.

I prosjektet satellittmerket de fiskeørner for å lære mer om trekkene deres. Hvert år trekker fiskeørner tilbake fra Afrika over Middelhavet til der de er klekket, for å hekke. De som er født i Norge pleier å komme hjem igjen til norskekysten i april.

Aae har fulgt Fru Rauer i fire år nå.

– Da hun ble merket, het hun Fru Huseby ettersom de hekket ved Huseby sag i Fredrikstad. Senere ga hun opp kællen og flyttet til Rauer, der hun møtte Herr Rauer som hun fikk unger med i fjor og i 2021.

Fiskeørner lever mesteparten av livet alene, men er kjent for å holde sammen i hekketiden i mange år, når de returnerer til det samme redet år etter år. Men for noen år siden ble det liv og røre mellom Herr og Fru Huseby, da han kom veldig sent til reiret, og bare virret rundt. For tre år siden flyttet Fru Huseby til Rauer ved Fredrikstad-kysten, og slo seg sammen med Herr Rauer.

Drama allerede

I år var det imidlertid hannen som kom fram til reiret først. Og kort tid etter, dukket en ny fuglefrøken opp. De to er nå i full gang med redebygging og paring.

– Fru Rauer vil kunne tilgi mannen, men den nye dama må bort. Fuglene er drevet av den biologiske trangen til å forplante seg, ikke av følelser, sier Aae.

– En eller annen dame har kommet Fru Rauer i forkjøpet. Så vi får se hvordan det går. Det er tre sannsynlige utfall av dette. Enten blir den nye drevet ut og må finne seg et nytt sted, eller så er den nye så sterk at den ikke gir seg, og Fru Rauer må finne seg et nytt sted, eller så skjer noe vi ser ganske ofte, og det er at ingen av dem gir seg og ender opp med å slåss hele sommeren.

– Det høres ikke hensiktsmessig ut, med tanke på forplantning?

– Nei, men det skjer hvis to hunner er like sterke og begge vil ha det gode reiret med den fine hannen. De to tingene som betyr mest for fiskeørner; at reiret er plassert på et godt sted med god oversikt, og en hanne som er flink til å fiske. Jeg skjønner godt hvis de to hunnene krangler om dette stedet.

Er like om hjørnet

Fru Rauer er etter alle solemerker like om hjørnet, hvis hun ikke allerede er i Norge. Årsaken til at forskerne ikke vet eksakt hvor hun er akkurat nå, er at satellittmerkingen bare sender oppdateringer hver tredje dag nå i april.

– Den siste oppdateringen var 11. april og da befant hun seg ved sin faste fiskedam i Tyskland. Fra dammen har hun brukt henholdsvis tre, to og én dager i 2020, 2021 og 2022. Det vil si at hun kommer hit en gang mellom fredag og tirsdag hvis vi legger de gamle dataene til grunn, sier Aae, som følger dramaet fra minutt til minutt når han er på hjemmekontor.

– Der står det en egen skjerm på med fuglene, mens jeg jobber med andre ting. Nå ser det ut som de er ferdige med å hente redemateriale, og konsentrerer seg mest om paring og fiske.

– De er ganske aktive?

– Ja, bare i morges var det seks paringer. Det er helt normalt for fiskeørner, sier Aae.

For få reir

Men hva skjer hvis Fru Rauer kaster ut den nye rypa?, tenker du kanskje nå. Jo, da vil hun kunne legge egg som er befruktet av Herr Rauer i et annet rede.

– Det tar omkring 17 dager etter befruktning før første egglegging. Hvis hun finner seg en ny hann, kan hun legge et egg som er befruktet av Herr Rauer, og senere kan det klekke unger befruktet av andre hanner. Fiskeørner legger normalt tre egg i sesongen, og har en dag hvilepause mellom hvert egg de legger. Alt dette er hormonstyrt, forklarer Aae.

– Du som kjenner Fru Rauer, hvilket av de tre scenarioene du skisserte tidligere holder du en knapp på?

– Jeg er redd for det siste, at det blir krangling hele sommeren. Hun virker sprek, den nye også. Dette skjedde med åtte reir i fjor, på gode, gamle reir.

På 40-tallet var fiskeørna nær sagt utryddet i Norge, med bare fire kjente hekkende par. I 2023 er det anslagsvis fire hundre hekkende par, noe som gjør at det blir trangt om plassen, og rift om de mest populære reirene.

– Vi ser at de reirene som ikke ligger på like attraktive plasser, får være i fred år etter år med de samme hekkende parene. Mens rundt de gode reirene er det mye krangling, fordi de har høy verdi, sier Aae.

Forskerne har nå satt opp over 200 plattformer som ørnene kan bygge reir i på Østlandet sør for Lillestrøm, og totalt skal de sette opp 300 slike plasser. Nylig har også Vestfold og Telemark startet med lignende prosjekter.

– Det er mange fiskeørner i drift uten plattform, så fortsatt kan mange fugler krangle om de beste reirene uansett, sier Aae.

Kameraet i reiret skal følge fuglenes liv helt til de reiser fra Norge igjen, en gang i september.

– De pleier å reise en gang mellom tidlig og midt i september. Det blir til sammen mange tusen minutter med fugledrama, sier Aae.

