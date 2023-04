Anniken drar til Stortinget: – Skal fortelle politikerne en brutalt ærlig sannhet

ASKIM (Dagsavisen): I februar fortalte Dagsavisen om tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen (58), som etter 20 år i amfetaminrus har ødelagt nesten alle tennene.

– Med livet på rett kjøl har jeg lyst til å kunne smile igjen med åpen munn. Det blir dessverre ikke enkelt, sier hun.

Rusen spøkte i bakgrunn

Anniken er tydelig på at tannbehandling i Norge burde vært som legebesøk med påfølgende frikort. Med kun fire tenner igjen blir en komplett behandling kostbar. Det resulterte i at Nordengen bestilte time hos en tannklinikk i Gdansk. Mandag 13. mars reiste hun sammen med datteren. For kartlegging og forslag til behandling fra tannlegene i Polen.

Tilbakemeldingen fra senteret ble en gedigen nedtur.

– Det ble dårlige nyheter. Et hardt slag i magen. Kjevebeinet mitt var smuldra bort, blant annet fordi jeg har gått for lenge uten tenner. Det gikk ikke an å sette inn tenner verken oppe eller nede, forteller Anniken.

Meldingen fra tannklinikken rev ned håpet for tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen. (Skjermdump Facebook)

I Gdansk klarte tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen til en viss grad å holde humøret opp. Mørke tanker dukket opp da hun kom hjem i egen stue.

– Jeg satt i sofaen, hulket og var på nippet til å kaste opp. Negative tanker strømmet på. Skal jeg begynne å ruse meg igjen? Få LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) og betalt kjeve- og tannbehandling av det offentlige? Men samtidig tenkte jeg at det jo ikke var noen garanti for å bli rusfri igjen.

– Nei, rusen er ute av livet mitt. Jeg har for mye å tape. Familien, venner og medlemskapet i Askim pistolklubb. Jeg, som akkurat har startet medaljesanking i pistolskyting.

[ Avslørte griseindustriens skyggesider: – Jeg tenkte «har jeg blitt et monster?» ]

Kjeveortoped

Hjemme i Indre Østfold ble Anniken intervjuet av Dagbladet som tok henne med til Askim-tannlege Øivind Berg. Beskjeden fra tannlegen med lang erfaring i å bygge opp tannsett og har spesialkompetanse i implantatprotetikk – ble like nedslående som tilbakemeldingen fra klinikken i Gdansk.

– Berg ba meg ta kontakt med en kjeveortoped i Moss. Før påske traff jeg en venninne som nylig hadde vært hos en kjeveortoped i Oslo. Med gode resultater. Han hadde også lest om meg og tilbød time for utredning. Det har igjen gitt meg håp. Men denne gangen er jeg fast bestemt på å ikke ha for høye forventninger, sier Anniken Nordengen.

Jan Tore Sanner (H) skal hjelpe Anniken Nordengen slik at hun får møtt helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og fortalt om skjevhetene i den offentlige tannhelsetjenesten. (Terje Bendiksby/NTB)

[ Ann Helen måtte i fosterhjem: – Ingen på skolen visste hvor jeg var ]

Reiser til Stortinget

Politikeren Jan Tore Sanner (H) har i mange år vært Anniken Nordengens støttespiller. Nå har han tatt ansvar for at Anniken skal få møte helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Som hun selv ønsker.

Hun lover å ikke pakke inn sannheten i møte med politikerne.

– Målet er å få fram min historie. Fortelle den nakne, brutale og ærlige sannheten. Hvis jeg ikke hadde valgt å avruse meg selv, men valgt LAR-behandling, hadde jeg fått støtte til tannbehandling. Etter min mening e det rett og slett urettferdig. Jeg har spart staten for penger ved å ikke bruke LAR. Det kan jo ikke være mange som er i samme situasjon som meg? Men igjen, det dreier seg vel kun om kostnader.

Tidligere rusmisbruker Anniken Nordengen håper hun klarer å få politikerne til å forstå situasjonen.

– Dårlig tannhelse gjør også utslag i folks psykiske helse. Jeg forstår at folk i gode jobber med penger på konto kan hende ikke evner å se situasjonen. Men jeg gir ikke opp. Politikerne skal få noen forslag på bordet. Som nevnte egenandelskort, og eksempelvis en femårsregel som rusfri og deretter krav på dekket tannbehandling av staten.

[ Ektepar døde etter å ha spist fisk – datter ber om innstramming av loven ]

[ Plutselig dukket dette merket opp på armen til en taiwansk pilot - da eksploderte salget ]