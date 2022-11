Villa Lykkeberg lyssettes igjen: – Vold i nære relasjoner er aldri en privatsak

25. november er det FN’s internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Soroptimistklubben og Fredrikstad kommune inviterer til markering utenfor rådhuset, der Villa Lykkeberg skal lyssettes i oransje for femte år på rad.

– Vold i nære relasjoner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer kvinner og deres barn direkte eller indirekte. Vi har alle et ansvar som medmennesker, far, mor, venn, nabo og kan ikke lukke øynene for et skadelig forhold vi får kjennskap til. La oss gjøre en forskjell for den som ikke kommer seg ut av et voldelig forhold, skriver Borge og Fredrikstad Soroptimistklubb i en pressemelding.

Til Dagsavisen Demokraten forteller Hilde Oehmichen, president i Fredrikstad Soroptimistklubb, at de også har en internasjonal kampanje som heter «Read the signs».

– Kampanjen «Read the signs» er en del av soroptimistenes oransje kampanje over hele Europa. Den fokuserer i år vold i nære relasjoner, og på tegn man kan kjenne igjen tidlig i et forhold, sier hun.

Tidlige tegn

Oehmichen forteller at man ved å kjennetegne faresignalene, kanskje kan unngå å havne i en voldelig relasjon. Det er nemlig ofte tegn man kan se etter.

– Det er viktig. Kanskje man ser selv at «oi, dette opplever jo jeg», og snakker med sin partner eller noen man er fortrolig med. Og kanskje man da på et tidligere tidspunkt kan gå ut av et forhold som utvikler seg negativt.

Det er flere tegn man bør være obs på, ifølge Oemichen.

– Det kan være overdrevne og voldsomme kjærlighetserklæringer, sjalusi, at man nektes å snakke med andre, at man presses til å fortelle personlige ting, eller at man opplever at partneren skal ha kontroll ved å bestemme hva man skal ha på seg eller hvordan man skal oppføre seg.

Dersom man opplever disse tingene, kan det være en idé å gå noen runder med seg selv.

– Tåler man dette her? Og før det utvikler seg, kan man be partneren tenke seg om. Eller, være mer tydelig: «Dette tolererer jeg ikke, da kan du ikke være sammen med meg».

Legger frem plan mot vold

På rådhustrappa skal ordfører Siri Martinsen (Ap) holde appell. Etter det legges det opp til samling i VIP-salen på Fredrikstad kino. Der skal også Fredrikstads fribyforfatter, Leila Ghahremani, holde en appell.

Så skal kommunens plan mot vold i nære relasjoner presenteres. Den ble vedtatt i bystyret 10. februar. Helene Apenes Matri (Ap) sa da til Dagsavisen Demokraten at forskning viser at dersom det ikke settes fokus på, så får volden skje innenfor husets fire vegger uten at noen legger merke til det.

– Det er et kommunalt ansvar. Det er et enormt folkehelseproblem at vi har denne typen vold i samfunnet vårt, og vi vet etter covid, at den har økt. Drastisk. Det er nesten så vi ikke tror det når vi leser tallene, sa hun.

Silje Louise Waters (SV) og Helene Apenes Matri (AP) jobbet lenge, sammen med flere, for en plan mot vold i nære relasjoner. Tidligere i år fikk planen et samlet bystyre i ryggen. (Ylva Lie Bjerke)

Markeringen starter klokken 18.00. Soroptimistklubbens kampanje varer frem til 10. desember.

– Dette er vårt bidrag som frivillig og uavhengig organisasjon for å forebygge den alvorlige volden i nære relasjoner. Fredrikstad Soroptimistenes mål er å skape oppmerksomhet og på denne måten å være en stemme for kvinner og barn, ansvarliggjøre politikere og bidra til bevissthet og handling i vår egen kommune.

Soroptimistenes liste over tidlige tegn:

Intensitet: overdrevne kjærlighetserklæringer, insisterer på at forholdet raskt blir alvorlig, overøser sin nye kjæreste med tekstmeldinger og e-poster.

Sjalusi: Nekter partneren å snakke med andre, presser partneren til å fortelle om personlige ting, respekterer ikke den andres personlige grenser.

Kontroll: Sjekker mobilen og e-posten til partneren, sier hvordan hun skal kle og oppføre seg, dukker opp uten forvarsel.

Isolasjon: Begrenser partnerens kontakt med familien og venner, og snakke stygt om den andres sosiale nettverk. KRITIKK – Gir negative kommentarer om utseende til partneren, snakker ned evnene og ignorerer den andres meninger, og er konstant kritisk til henne og hennes personlighet.

Undergraving: Gjemmer ting og lyver for partneren. Får henne til å tvile på seg selv og hennes mentale helse, gjør at hun går glipp av skole eller jobb.

Beskyldninger: Beskylder den andre for alle problemer som paret har, og erkjenner aldri eget ansvar for det som er vanskelig i forholdet. SINNE – Alvorlige humørsvingninger, overreagerer med ukontrollerbare sinneutbrudd, presser partneren til sex og skremmer henne.

Kilde: Soroptimistene

