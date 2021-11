Rev full av skabb ble avlivet

Viltvakta i kommunen tok affære da Øyenkilen-beboer Nina Elisabeth Larsen varslet om rev full av skabb i boligområdet.

Larsen fortalte onsdag morgen i Dagsavisen Demokraten om to rever som over tid har hatt tilhold i Øyenkilen. Dyrene har vært svært nærgående, og det har vært enkelt for Larsen å slå fast at revene var smittet av skabb.

– Den ene reven ble fanget og avlivet onsdag. Det var trolig en valp fra årets kull, mente han som var her for kommunen. Reven så helt forferdelig ut, forteller Larsen, som tidligere har fanget reven på video ved hjelp av eget viltkamera:

Var hardt rammet

Naturforvalter Jørgen Torp i Fredrikstad kommune bekrefter at viltvakta observerte og valgte å avlive en rev i Øyenkilen onsdag.

– Reven var åpenbart syk og hadde det ikke godt. Pelsen var hardt rammet av skabb, i tillegg til at revens atferd tydet på at den var i dårlig forfatning. Ville dyr i en slik tilstand avlives, sier Torp.

Reveskabb

• Reveskabben anses å være svært smittsom. Hunder kan bli smittet via direkte kontakt med smittede dyr eller indirekte ved at skabbdyret har overlevd en kortere periode der et infisert dyr har oppholdt seg.

• Klassiske symptomer på reveskabb hos hund er en intens kløe på øreflipper, utsiden av albuene og på hasespissene. Huden blir rød med utslett, det kan dannes skorper og flass og gi håravfall.

• Skabbdyrene overlever ikke lenge uten vertsdyret. Inne dør de innen et par døgn på grunn av det tørre klimaet. Ved litt kaldere temperaturer kan de leve i flere uker, men de dør i minusgrader.

• Reveskabb er, med dagens antiparasittære preparat, relativt lett å behandle. Det finnes flere typer av spot-on preparater som alle er reseptbelagte. Det er viktig å behandle alle hunder i hjemmet samtidig for å forhindre en reinfeksjon.

Kilde: Anicura

Viltvakta har foreløpig ingen plan for oppfølging av den andre reven som Larsen har observert, og som skal være av et eldre kull.

– Det vil vi i så fall ta stilling til hvis vi blir oppmerksomme på at det er en rev til som har skabb der ute. Dersom det viser seg at den har levd lengre med sykdommen, kan det tyde på at den klarer å ta til seg næring, noe som er et godt tegn. Dersom atferden også tilsier det, kan det bli vurdert at den ikke skal avlives, forklarer naturforvalteren.

Nina Elisabeth Larsen har bedt kommunen om hjelp til å fange to nærgående rever med skabb, som begge holder til i nabolaget og hagen hennes i Øyenkilen i Fredrikstad. Hun mener dyrene må få slippe å lide. (Privat)

Advarer mot mating

Torp minner om at mating av ville dyr bør unngås, og oppfordrer samtidig til å gjøre utendørs fôr til egne husdyr utilgjengelig for vilt.

– Ville dyr har godt av å finne næring selv, sier Torp.

Øyenkilen-beboer Nina Elisabeth Larsen understreker at hun ikke har kompetanse på fagfeltet, og at varslingen om skabbete rev ble gjort av hensyn til dyrene.

– Jeg kan ikke noe om viltforvaltning, men er glad for at den avlivede reven fikk slippe å lide når fagfolkene konkluderte med at det var det rette, sier Larsen.

Hun har hatt de to revene oppe på terrassen en rekke ganger, og vært åpen om at hun har fôr til katten sin i et eget kattehus utendørs, som revene har oppsøkt.

– Jeg kommer ikke til å slutte med det. Katten vår må ha tilgang på mat ute, noe jeg vet at flere naboer også gjør. Det er også flere i området her som har hatt besøk av reven. Katten vår har en atferd, bakgrunn og en personlighet som gir behov for mating utendørs, begrunner Larsen.

