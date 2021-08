Østfold-byene bevilger stor pengestøtte til kampen mot arbeidslivskriminalitet

I begynnelsen av juni startet Fair Play Bygg Østfold opp. Dette er det femte Fair Play-tiltaket i Norge.

Kommunestyrene i Østfold stilte opp med penger for at kriminelle i byggenæringen i Østfold skulle få vanskeligere arbeidsforhold.

A-krim-jeger

Fair Play er i hovedsak et samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og har som mål et seriøst arbeidsliv. Arbeidsmetoden er å spore opp kriminelle virksomhet, og så tipse kontrolletatene i Nav, Skatt, Arbeidstilsynet og politiet om ulovlighetene slik at de kan gjennomføre kontroller og ilegge sanksjoner.

Prosjektleder for Fair Play Bygg Østfold er Morten Haukeland. Opprinnelig er bergenseren, elektriker, men i mange år har en jobbet i politiet. Da han som 57-åring fikk anledning til å slutte, fant han nye oppgaver først i sikkerhetssektoren.

Fra juni er han ansatt som a-krim-jeger på byggeplassene i Østfold.

Hendelsesstyrt

Det vil si, han har foreløpig ikke vært ute på byggeplassene. Foreløpig har han brukt tida på å bygge opp et kontaktnett som skal gi ham informasjon for å finne ut hvor det er størst problemer og hvilke kriminelle aktører han bør prioritere å stoppe.

– Vi skal jobbe styrt ut fra tilgjengelig informasjon, ikke hendelsesstyrt, sier Haukeland når FriFagbevegelse treffer ham i Fellesforbundets lokaler i Sarpsborg. Det er der han har kontoret sitt.

– Når vi kommer i gang regner jeg med at vi kan sende over ett hundre tips til kontrolletatene i uka. Jeg håper at de har kapasitet til å ta seg av dem og behandle dem, sier han.

Byggmesterinitiativ

Selv om han har kontorer hos Fellesforbundet, var det Byggmesterforbundet i Østfold som tok det første initiativet. I en søknad til kommunene i Østfold skrev byggmesterne at «tiltaket skal motvirke arbeidskriminalitet ved at byggeplasser i distriktet oppsøkes for å informere om rettigheter, og ved å rapportere om arbeidskriminalitet til offentlige instanser.»

Med seg på søknaden, hadde Byggmesterforbundet NELFO, som er foreningen for elektroinstallatørene og Fellesforbundets og El og IT Forbundets fagforeninger i Østfold.

Ikke støtte fra Indre Østfold

Prosjektet fikk støtte fra de fire bykommunene i Østfold: Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. De støtter prosjektet med 800.000 kroner. I tillegg støtter Viken fylkeskommune prosjektet med 33.000 kroner.

Byene Moss, Fredrikstad og Sarpsborg har Arbeiderparti-ordførere og har et nært samarbeid med fagbevegelsen. De stilte entusiastisk opp for prosjektet.

I Halden er det rødgrønt flertall. Senterpartiet har ordføreren – og etter en liten tenkepause ble de også med.

Bevilgningene er gitt etter størrelsen på byen. Fredrikstad gir 330.000 kroner, Sarpsborg 200.000 kroner, Moss 150.000 kroner og Halden 100.000 kroner.

Bevilgningen er årlig, men kommunen har bundet seg til å bevilge penger i tre år. Bransjeforeningene og håndverksbedrifter bidrar med til sammen 450.000 kroner.

Fagbevegelsen i Østfold la også merke til at Indre Østfold kommune med et flertall fra Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stemte ned et forslag om å bevilge 100.000 kroner til prosjektet.

175.000 kroner fra Oslo kommune

De ulike Fair Play-foreningene i Norge har litt ulik praksis for å få penger. Den første foreningen som kom i stand var Uropatruljen i Trondheim. De klarer seg uten kommunale bevilgninger, og synes det er bra at de ikke har binding til det offentlige.

De andre foreningene får bevilgninger fra kommuner og fylkeskommuner, men mest i Østfold.

Fair Play bygg Oslo kunne godt tenke seg at Oslo kommune, som profilerer seg på at Oslo-modellen og anti a-krim, kunne ha bevilget mer enn 175.000 kroner. Spesielt på bakgrunn av bevilgningen fra Østfold-byene burde bidraget vært større.

Eget a-krimsenter i Østfold

Fair Play er en viktig tipser til a-krimsenterne. Til sammen er det sju a-krimsentre i Norge, der kontrolletatene og politiet samarbeider for å stoppe kriminelle i arbeidslivet. I Østfold er det ikke noe a-krimsenter.

Da nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik og Arbeiderparti-ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg besøkte Fair Play Bygg Østfold torsdag i forrige uke, var kravet om et a-krimsenter i Østfold et krav som Tajik lovte skulle bli oppfylt med en rødgrønn regjering.

