Overforbruk av antibiotika under pandemien: – Skaper kun problemer

På sine sider skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) at hele 75 prosent av alle pasienter innlagt på sykehus med covid-19 ble behandlet med antibiotika på verdensbasis, «i tilfelle det hjalp.»

Til tross for dette oppgir organisasjonen at kun omtrent åtte prosent av pasienter innlagt på sykehus hadde behov for antibiotikabehandling.

Høyest var forbruket av antibiotika i Afrika med en topp på 83 prosent, hvor forbruket økte siden pandemiens start, mens forbruket sank i Europa og Amerika. På det verste var verdensgjennomsnittet i antibiotikabruk på pasienter med alvorlige tilfeller av covid-19, opp med så mye som 81 prosent.

– Ingen fordeler

Silvia Bertagnolio, lege og leder for WHOs overvåkingsenhet ved avdeling for antibiotikaresistens, mener bruken fører med seg unødvendig risiko.

– Når en pasient faktisk trenger antibiotika, veier fordelene mer enn ulempene ved behandling og bruk av antibiotika. Når det egentlig ikke er behov for dem, har de ingen fordeler, kun ulemper og risiko. Bruken bidrar til forekomsten av antibiotikaresistens, sier Bertagnolio.

– Denne kunnskapen gjør det klart at vi må ha mer rasjonell bruk av antibiotika for å minimere unødvendige negative konsekvenser for både pasienter og befolkninger, legger han til.

Voksende problem

Antibiotikaresistens omtales av både Folkehelseinstituttet (FHI) og WHO som et voksende problem, som bidrar til millioner av dødsfall årlig.

En av de store årsakene til utviklingen er overforbruk både hos mennesker, dyr og i matproduksjon.

Det er ikke bare bakterier som utvikler behandlingsresistens. Også soppinfeksjoner, parasitter og virus kan utvikle resistens. Verdensbanken estimerer at resistens kan føre til så mye som 3,4 billioner dollar i tapt brutto nasjonalprodukt globalt årlig, noe som tilsvarer litt over fire ganger så mye som eurosonens samlede brutto nasjonalprodukt.

