Sterke soulstemmer på vei til Oslo

Verden, spesielt Sambandsstatene, er fortsatt full av herlig soulmusikk, tradisjonell r&b eller hva man foretrekker å kalle det – det er bare at vi ikke hører så mye til den uten å gå aktivt inn for det. De store stjernene i dette spillet, som Beyoncé, Ariana Grande og SZA tar veldig stor plass i mediebildet, ikke helt ufortjent, mens de andre som ikke har den samme nyhetens interesse, som er litt mindre moderne i uttrykket, dessverre blir henvist til bakgrunnen.

Nå kommer to av de beste sangerne som spesialiserer seg på forrige generasjons r&b til Oslo, tilfeldigvis i løpet av ei uke. Ledisi synger på Cosmopolite 30. april, Leela James 5. mai. Begge har markert seg opp gjennom dette nye århundret, og har mer eller mindre ferske album ute som bekrefter deres gode rykte. Men de er uplasserte på albumlista Billboard 200. Ikke at det er noe galt i det, for sånt kan skje de beste: Under Grammy-utdelingene i vinter fikk Victoria Monét prisen for årets nykommer, uansett sjanger. Riktignok har hun vært med på litt av hvert av suksess som låtskriver for andre, men hennes eget debutalbum var en åpenbaring. «Jaguar II» spenner over et stort spekter av soul, gammel og ny, ja takk, begge deler, og alt innimellom også, men hun måtte nye seg med en 60. plass på den samme albumlista til tross for den mye omtalte utmerkelsen.

Jeg erklærer meg gjerne skyldig i å ikke følge nok med på dette området i nyere tid. Jeg tar igjen litt av det tapte med disse artistene, og blir forbløffet over hvor sterke de høres ut. De minner om soulmusikken jeg var betatt av på 80-tallet, stemmer som tar godt i uten å gaule, og som kan formidle tanker om hjerte og smerte med en inderlighet som får det til å kjennes som helt nye opplevelser hver gang.

Ledisi Anibade Young har vært nominert til Grammy-prisen 14 ganger. Hun fikk omsider en statuett i klassen for tradisjonell r&b i 2021, for «Anything For You» fra albumet «The Wild Card». Siste nominasjon kom for konsertalbumet «Ledisi sings Nina» fra 2022, som var en hyllest til hennes store forbilde Nina Simone. Stort orkestrert, med nostalgisk klasse over arrangementene, men morsomme oppdateringer av kjendisgalleriet i «My Baby Just Cares For Me»: «Beyoncé is not his style».

Det nye albumet «Good Life» lever opp til tittelen med sine beskrivelser av romantikkens gode sider, eller inderlige ønsker om den. Stemmen hennes bukter seg flott rundt i produksjonen, den flotte lyden av en ikke altfor fjern fortid, med rytmespor som sikkert er programmerte, men høres ut som de er organisk spilt.

George Floyd Anniversary Concert Leela James, her på en konsert for George Floyd Foundation i 2021. (Annie Mulligan/AP)

Leela James har vært med i dette spillet nesten like lenge som Ledisi. «Store nye soulstjerner er en sjelden opplevelse i våre dager men Leela James ligner veldig», skrev jeg om hennes første album «A Change Is Gonna Come» i 2004. Dristig nok med Sam Cookes klassiker som tittelsang. Samtidig var hun en av dem som hadde spilt inn en duett med Ray Charles på albumet «Genuis And Friends» like for han døde. Også hun har spilt inn et helt album til ære for et av sine forbilder, Etta James.

For et halvt år siden kom hennes seneste album, «Thought U Knew», som også gir en god følelse av soul på sitt mest solide, i dette tilfellet med et herlig ekko av 80-tallet på sitt beste. Ledisi og Leela James har begge Rex Rideout som stilsikker medprodusent, en veteran som har vært med siden de siste albumene Luther Vandross lagde før han døde tidlig i det nye århundret. Det er sørgelig å se hvor lite oppmerksomhet album som dette får, selv i indre kretser i hjemlandet deres, for de høres ut som gjennomførte suksesser, både sangene, stemmebruken og resten av spillet.

Enda en amerikansk soulsanger er på vei til Torshov: José James spiller på Cosmopolite 5. juni. Enda en som oppdaterer gamle tradisjoner, og med sin personlige vri får de til å høres helt tidsriktige ut. Også han har hyllet gamle forbilder med hele album, Billie Holiday, Bill Withers og Erykah Badu. Selv om både Prince og Marvin Gaye er store forbilder er det lite retro over musikken José James, som kiler øregangene behagelig, men også skjerper sansene med fikse instrumentale detaljer – ikke minst gitarsoloer.

José James - amerikansk soulsanger med sterke røtter i fortida. (Janette Beckman)

Hans nye album heter «1978», og legger seg i et smooth spor med sofistikert produksjon. Mye romantikk er det i disse sangene også, men også skarpere sosiale kommentarer. Albumets to siste spor er «For Trayvon», til tenåringen Trayvon Martin som ble drept «på mistanke» av en privatperson i 2012, og «38th & Chicago», krysset i Minneapolis der George Floyd ble drept av politiet i 2020. Slik tar den nye soulmusikken godt vare på gamle holdninger, med gleder og sorger som like viktige deler av selve livet.