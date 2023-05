En kunstner preget av oppveksten ved kysten

---

Hvem: Axel Emil Thorenfeldt (24).

Hva: Kunstmaler fra Hvaler.

Aktuell: Åpnet 5. mai ny utstilling av akvareller under tittelen «Hjemkomst» i Galleri Klavestad i Gamlebyen, hvor kystlandskap og fugler spiller hovedrollene.



Kaller du deg maler eller kunstner?

– Jeg kaller meg maler, for det er det jeg gjør og fordi kunstner er et begrep som er litt vanskelig å definere. Derfor er jeg litt forsiktig med å bruke det.

Hva var avgjørende for at du ble maler?

– Jeg vokste opp med en familie som er interessert i kunst og hadde alltid tilgang med tegne- og maleutstyr. Så jeg tegnet mye, men det var også inspirerende å vokse opp med mange kunstbøker rundt meg hjemme. I tillegg hadde jo foreldrene mine drevet med kunstneriske yrker, med pappa som fotograf og mamma som jobbet med mote.

Hvordan blir bildene dine til?

– Noen bilder males når jeg sitter i skjærgården og betrakter omgivelsene. Andre blir til ved at jeg lager skisser eller fotografier ute og maler bildene inne i atelieret. Alle bildene har utgangspunkt i opplevelser ute – ikke alltid så spesifikt, men stemningspreget av noe jeg kjenner meg igjen i, som for eksempel en grå vinterdag eller en tåkete morgen.

Axel Emil Thorenfeldt (24) fra Kirkøy på Hvaler er på hjemlige trakter med sin utstilling «Hjemkomst» hos Galleri Klavestad i Gamlebyen i Fredrikstad. (Lars Ole Klavestad)

Hva inspireres du av?

– Jeg inspireres av andre kunstnere og av kunstbøker, som jeg er veldig glad i. Jeg kan også bli inspirert av tekst.

Hva kan knuse inspirasjonen din?

– Ikke så mye, men jeg erfarer at jeg må fortsette å male for at inspirasjonen skal vokse.

Nå har du oppsøkt ulike landskap, senest med et opphold i Finnmark. Hvilket landskap liker du best?

– Kyst og gjerne litt steinete. Det blir lett skulpturelt. Det er ikke bevisst, men jeg maler mye kyst og steiner i fjæra. Det er veldig visuelt og handler ikke om steinene i seg selv, men om formene. Det er også formene som gjør at jeg tiltrekkes av fugler og tar dem med i maleriene.

Hva kommer for øvrig fascinasjonen for fugler av?

– Jeg har en far som er veldig interessert i fugler, så jeg har fått interessen for natur siden jeg var veldig liten og vokste opp på Hvaler, hvor vi hadde mange spennende fugler og dyr rett rundt hushjørnet. Å male fuglene gir meg også større innsikt i dem, også biologisk. Jeg lærer om fuglene mens jeg maler dem.

Hvilken er favorittfuglen?

– Nei, det varierer etter hvilken fugl jeg fordyper meg i der og da. Jeg kan ikke velge mellom dem.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Kanskje «Øya» av Lars Jonsson, eller originalt «Öen» på svensk, som handler om et lite sandrev som dukker opp etter en vårstorm på Gotland, og der også et rikt fugleliv oppstår. Dette etterfølges av en høststorm, som sluker revet og fuglene blir borte.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg blir lykkelig av å skape og se resultatene.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg skulle gjerne hatt fotografisk minne.

Hvem var din barndomshelt?

– Leonardo da Vinci.

Hvilke tre personligheter ville du invitert til middag?

– Det er vanskelig å velge. Men i kveld skal jeg spise middag med min far og to brødre, og det gleder jeg meg til.

